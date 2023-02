Nikon film festival. Deux Rennais en compétition avec Joyeux anniversaire Juliette

Le Nikon film festival lançait sa période de vote du public le 1er février 2023. Le festival de court métrage a recueilli quelques 2229 films pour sa 13e édition, parmi lesquels Joyeux anniversaire Juliette, première fiction de Sacha Pinet et Arthur Morel, étudiants rennais à la MJM Graphic Design. Finement réalisé pour un premier essai, le film brille surtout par l’interprétation poignante de son acteur principal, Antoine Gros.

Chaque année, le Nikon film festival propose une compétition de courts métrages. De très courts métrages même, car les films ne doivent pas dépasser 2 minutes et 20 secondes. Ils doivent aussi répondre à un thème imposé. Et puisque c’est la 13e édition du festival, le thème de cette année est « le nombre 13 ».

Le Nikon film festival représente une occasion pour de jeunes réalisateurs et réalisatrices de se faire la main, de bénéficier d’une plateforme de diffusion et d’un peu de visibilité. Les films en compétition, 2229 cette année, sont mis en ligne sur le site Internet du festival et accessibles librement au public. Celui-ci dispose d’un peu plus de deux mois (du 1er février au 10 avril) pour voter pour les films de son choix et désigner celui qui remportera le prix du public.

Après une présélection de 50 films finalistes, un jury de professionnels, présidé cette année par Alexandre Astier, révélera les grands gagnants le 21 avril 2023. Neuf prix seront ainsi délivrés : le grand prix du jury, le prix international, le prix des médias, de la mise en scène, de la photographie, d’interprétation féminine, d’interprétation masculine, de la meilleure bande-son et enfin le prix des écoles.

C’est notamment à ce dernier prix que peuvent prétendre Sacha Pinet et Arthur Morel, étudiants en audiovisuel à la MJM de Rennes. En seconde année de leur formation, les deux jeunes hommes avaient déjà travaillé ensemble pour un clip musical qui leur a valu de valider leur première année d’études. C’est à un nouvel exercice que les invitent cette fois leurs professeurs : réaliser un premier court métrage de fiction en participant au Nikon film festival.

Sacha Pinet Arthur Morel

Car s’ils se sont frottés par le passé à des formats vidéo courts (films d’entreprise, clips, etc.), le court métrage de fiction représente une autre étape dans le parcours de professionnalisation des deux étudiants. « C’est un exercice complètement différent, et complexe de par la multitude de paramètres à prendre en compte : l’écriture du dialogue, le lieu de tournage, les accessoires, la prise de son, les comédiens », explique Sacha Pinet. Et l’exercice est pour le moins réussi, puisque le film parvient en 2 minutes et 20 secondes à créer une tension remarquable et à dessiner une situation dramatique, tragique, mais pas dénuée d’humour, certes noir.

Sans en dire trop sur le film Joyeux anniversaire Juliette, le synopsis est assez simple. Une famille est réunie à table pour fêter les 13 ans de Juliette. Le père de famille se lance dans un discours touchant d’abord, poignant ensuite. Il admet ses limites en tant que père et mari, devenant de plus en plus grave alors que la musique, piano et violon, fait monter le suspens et que le cadre se resserre lentement sur lui, jusqu’à la révélation finale.

Sacha Pinet rappelle un élément de la note d’intention rédigée avec son complice Arthur Morel pour le film : « La réussite du court métrage tient en grande partie au jeu du comédien qui interprète Hubert. Le long monologue ne peut prendre vie qu’à travers une présence et une maîtrise parfaite du jeu ». Antoine Gros, comédien de théâtre, de télé et de cinéma apporte justement à la réalisation soignée l’interprétation vibrante qui fait de Joyeux anniversaire Juliette un premier court métrage réussi.

CRÉDITS

Réalisation : Sacha PINET & Arthur MOREL

Scénario : Sacha PINET & Arthur MOREL

Casting : Antoine GROS, Sonia FERRARESE, Asia FERRARESE PRAT, Dante FERRARESE PRAT, Léo FERRARESE PRAT

Photographie : Malo ROINSON

Son : Malo ROINSON

Montage : Arthur MOREL et Sacha PINET

Musique : Wandrille KOURIMSKY

Maquillage & coiffure : India PERISTIANTO

Cadrage : Nazmi SARHAN, Étalonnage : Sacha PINET, Régie : Jean-Denis PINET, Photographe plateau : Sarah MALVAULT, Remerciements : Famille FOUGLÉ, Pauline GOASMAT, Antony DAVID, Yvan RIGUIDEL, Arnaud LERAY, Gunawan SODERI

Sacha Pinet

Arthur Morel