L’Orchestre National de Bretagne et la Ville de Rennes sont heureux d’annoncer la nomination de Nicolas Ellis au poste de directeur musical à compter de la prochaine saison pour un mandat de 4 ans.

Cette nomination est l’aboutissement d’un processus de recrutement entamé en avril 2022. L’ONB a souhaité ouvrir les canaux de candidatures au plus grand nombre. Après étude attentive des 129 candidatures, six candidats, trois femmes et trois hommes, ont ainsi été sélectionnés et invités à diriger deux séries de concerts aux côtés de l’Orchestre.

Le jury tient à souligner la qualité des candidats auditionnés dont le professionnalisme et le talent témoignent de l’attractivité de l’Orchestre National de Bretagne. L’ONB fait aujourd’hui le choix de l’audace et de l’exigence en nommant Nicolas Ellis pour succéder à Grant Llewellyn. Il a su proposer un projet durable et ambitieux, en adéquation avec les valeurs d’ouverture et d’excellence de l’Orchestre.

Sa nomination marque un nouveau chapitre dans la vie de l’Orchestre National de Bretagne en s’inscrivant pleinement dans le développement du projet artistique et culturel, tout en dessinant de nouvelles perspectives, essentielles pour répondre aux défis d’une institution musicale telle que l’ONB.

“C’est un honneur d’être nommé Directeur musical de l’Orchestre National de Bretagne. Ayant développé rapidement une complicité avec les musiciennes et musiciens lors de mes trois invitations à titre de chef invité et candidat, étant immédiatement tombé sous le charme de la beauté du paysage breton, je suis très emballé à l’idée de me lancer dans cette aventure et de continuer à développer ma relation avec l’Orchestre. Je remercie l’ONB pour sa confiance et je me réjouis de retrouver le public très bientôt.” Nicolas Ellis

Nicolas Ellis se distingue actuellement comme l’un des chefs les plus actifs de la scène canadienne ainsi que pour son engagement artistique et social au sein de la communauté montréalaise. Il est notamment Premier chef invité des Violons du Roy et directeur artistique et chef d’orchestre de l’Orchestre de l’Agora. Reconnu pour son éclectisme dans un vaste répertoire, il a notamment été le collaborateur artistique de l’Orchestre Métropolitain et de Yannick Nézet-Séguin de 2018 à 2023. Également invité à diriger de nombreux orchestres en Europe, ses engagements récents font de lui une valeur montante sur la scène internationale.

Biographie de Nicolas Ellis

Nicolas Ellis est le directeur artistique et chef d’orchestre de l’Orchestre de l’Agora à Montréal ainsi que le Premier chef invité des Violons du Roy. Il a également agit à titre de collaborateur artistique de l’Orchestre Métropolitain et de Yannick Nézet-Séguin de 2018 à 2023. Il se distingue actuellement comme l’un des chefs les plus actifs de la scène canadienne ainsi que pour son engagement artistique et social au sein de la communauté montréalaise. Reconnu pour son éclectisme dans un vaste répertoire, il sera possible de l’entendre lors de la saison 2023-2024 dans des œuvres allant du Couronnement de Poppée de Monteverdi jusqu’à l’œuvre Une Symphonie alpestre de Strauss, en passant par des cantates de Bach et la musique de création.

Au cours des dernières années, il a été chef d’orchestre invité au Vancouver Symphony, l’Orchestre du Centre National des Arts, l’Orchestre de chambre I Musici de Montréal, l’Orchestre symphonique de Québec, le Kitchener-Waterloo Symphony, Symphony Nova Scotia, le Saskatoon Symphony Orchestra et Les Grands Ballets Canadiens. Ses engagements récents l’ont également mené à diriger à l’Opéra de Graz ainsi qu’à l’Orchestre National de Bretagne. Lors de la saison 2023-2024, il fera notamment ses débuts à l’Opéra de Montréal dans Les Noces de Figaro ainsi qu’à l’Opéra de Québec dans La Chauve-souris de J. Strauss.

En 2023, il remporte un JUNO award avec l’Orchestre de l’Agora et l’altiste Marina Thibeault pour l’album Viola Borealis. L’ensemble remporte également le Prix Opus “Événement musical de l’année” pour le Gala de la Terre autour de la 3ème symphonie de Mahler. Au coeur de la mission de l’Agora, Nicolas a mis sur pied des projets avec des adolescents aux prises avec des problèmes de santé mentale, des ateliers éducatifs ainsi qu’une série de concerts mensuels à la Prison de Bordeaux à Montréal.

Photo : Nicolas Ellis par Maxime Girard-Tremblay

Nicolas Ellis est le récipiendaire de la Bourse de carrière Fernand Lindsay 2017 et a été nommé Révélation classique de Radio-Canada 2018-2019. Il s’est également vu décerné le Prix Goyer Mécénat Musica 2021.

