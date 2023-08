Guitté Côtes-d’Armor. Nicolas Dorange sculpte le bois à la tronçonneuse

Nicolas Dorange, originaire de Guitté, petite commune des Côtes d’Armor à une vingtaine de kilomètres de Dinan, est un artiste aux méthodes atypiques : il sculpte le bois à l’aide de sa tronçonneuse ! Le résultat sous forme figurative est souvent époustouflant.

Ancien bûcheron et formateur de profession, Nicolas Dorange sillonne la Bretagne et la France toute entière pour réaliser des créations en bois pour des villes et collectivités (pour des écoles, des campings, des parcs, etc.), pour des entreprises et pour des particuliers. Son carnet d’adresses et de commandes ne désemplit pas. Il participe également à des fêtes et festivals un peu partout dans le pays et démontre en direct son talent de sculpteur à la tronçonneuse devant un public souvent ébahi.

Dans une cour d’école à Rayol-Canadel-sur-Mer, dans le Var

Dernièrement, le dimanche 13 août 2023, Nicolas Dorange participait au Festival des artisans d’art à Lizio dans le Morbihan où 120 artistes exposaient. Devant les spectateurs ahuris, il a sculpté en direct avec sa tronçonneuse à moteur thermique, un ours grandeur nature dans un bloc de bois haut de deux mètres.

Les productionso de Nicolas Dorange sont parfois lasurées ou peintes, suivant la demande…

Nicolas Dorange est breton. Il est né à Guitté et a grandi au château de Couëllan au bord de la vallée de la Rance, au sein de la propriété familiale. Enfant, il aimait dessiner et grimper aux arbres séculaires dans le parc du domaine. Il aspirait à travailler dans la forêt. Une fois adulte, il réalise son rêve et se rend en Patagonie où il construit en pleine forêt deux maisons en bois, à la tronçonneuse. Il exerce ensuite la profession de bûcheron en Ariège, où certains sapins sont hauts de 45 mètres avec des troncs d’un mètre de diamètre. C’est plus tard, en parallèle de sa profession de formateur dans un CFA qu’il exerce depuis 2006 et où il enseigne le métier de bûcheron à ses élèves, que Nicolas Dorange découvre qu’il peut faire autre chose que couper du bois ! Il commence alors à réaliser des petites sculptures à la tronçonneuse, le plus souvent avec des motifs d’animaux, mais pas que !

En 2019, une tempête renverse un cèdre de l’Atlas qui trônait majestueusement à l’entrée du château de Couëllan depuis 70 ans et dans lequel Nicolas Dorange grimpait quand il était enfant. Le sculpteur lui redonne une seconde vie en conservant la souche avec trois mètres de tronc. Il sculpte trois aigles perchés sur la souche d’arbre. Tous les détails de ces oiseaux sont apparents : les plumes, les serres, les becs, etc. Le vieux cèdre devient une œuvre d’art qui pose pour la postérité !

Avant … après !

Son talent est si bien reconnu que Nicolas Dorange a été sacré champion de France de la discipline il y a deux ans. En juillet 2021, au zoo de Thoiry (78), il a sculpté un crocodile qui a su conquérir le jury. Pour cette prouesse, chaque concurrent devait sculpter un animal en douze heures de temps réparties sur trois jours. Le crocodile du candidat vainqueur a été conçu dans du bois de chêne de 300 ans d’âge. Il mesure un mètre de diamètre et 2,50 m de long. Nicolas Dorange avait dessiné d’abord un croquis pour avoir les proportions, puis tracé à la bombe grossièrement pour savoir en premier où retirer les gros morceaux de bois. Ensuite, il lui restait à affiner les détails avec des tronçonneuses plus petites et le tour fut joué !

Nicolas Dorange : contact 06 30 90 93 61