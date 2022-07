Binic. La Nef D Fous revient avec son événement rock la Super Cathédrale

Créée en 2008, l’ Association La Nef D Fous, organisatrice du mythique Binic Folks Blues Festival, continue de porter fièrement l’étendard de la découverte des musiques indépendantes rock locales et internationales. Ils souhaitent, avec ce concept de Super Cathédrale ébauché l’an dernier, proposer à tous les amateurs de bonne musique, de se retrouver du 21 au 24 Juillet pour un événement ROCK.

Et tout ça en profitant du magnifique site de la Pointe de La Rognouse à Binic (22) et de sa vue sur mer ! L’avenir est encore incertain sur le retour d’un Festival sur le port de Binic mais l’Association souhaite continuer à vivre en s’adaptant au contexte post-covid et aux enjeux financiers auxquels elle doit désormais faire face. La Nef D Fous a toujours eu à cœur d’offrir au sein de son festival une programmation différente dans le panorama des festivals bretons, par des choix artistiques originaux, affirmés, se voulant moins aseptisés. De la Bretagne à l’Australie, 22 groupes seront présents, pour une programmation cohérente et surprenante, visant à faire découvrir des groupes aussi bien émergents que reconnus.

Sur place tout a été conçu pour satisfaire les 2500 festivaliers attendus chaque jour : food-trucks locaux et responsables, bières bretonnes, bar à cocktails, merchandising, disquaire (avec notre fidèle compère rennais Beast Records) et quelques exposants locaux pour retrouver le plaisir de partager après cette période COVID, dans un cadre champêtre, vue sur mer, propice à la détente et à la découverte musicale. La première édition de la Cathédrale avait eu lieu l’an dernier sur ce même site de la Rognouse, dans un format plus réduit.

Fort de ce succès, La Nef D Fous souhaite toujours ancrer l’événement sur Binic, dans la continuité du Binic Folks Blues Festival, en mobilisant comme toujours le tissu associatif local et ses bénévoles, toutes générations confondues. L’Association reçoit le soutien de partenaires institutionnels et privés qui seront mis à l’honneur durant ces 4 jours et qui partagent ainsi les valeurs défendues par La Nef D Fous : Solidarité, mise en valeur du territoire et de ses acteurs, défense d’une Culture accessible au plus grand nombre, sensibilisation à la découverte artistique, soutien à la créativité, renforcement des liens sociaux par cet événement convivial, audacieux et à nul autre pareil.

La programmation du jeudi 21 juillet

CRACK CLOUD (Post-Punk // Canada) : Plus qu’un concert, on vous promet une vraie performance artistique et un bon gros choc sensoriel pour l’ouverture de la super Cathédrale avec ce collectif canadien. Témoins d’une jeunesse désabusée dans une époque déglinguée, ces exaltés subliment leurs pires traumas en une fougue créative, turbulente qui n’est pas sans rappeler Gang of Four ou Talking Heads.

TRAMHAUS (Post-Punk // Pays-Bas) : Le groupe Tramhaus vous mettra directement dans le bain jeudi 21/07 lors de la Super Cathédrale ! Une déferlante électrique avec des riffs ravageurs dans le plus pur style Post-Punk, comme on l’ aime !

La programmation du vendredi 22 juillet

KELLEY STOLTZ (Pop Rock psyché // Californie) : Le pape de la Pop californienne viendra faire escale sur la Grande Scène de Binic. Songwriter actif depuis une trentaine d’années, Kelley Stoltz excelle dans l’art de décloisonner les styles (de la pop sixtIes à la new wave).

LUMER (Post Punk // UK) : Ce quartet Britsh, plus que prometteur, propose un post Punk noisy sombre, torturé qui n’est pas sans rappeler Joy Division. Un groupe qui promet de se hisser au rang des grands vu le potentiel. Vous pourrez les voir à deux reprises lors de la Super Cathédrale : jeudi 21/07 sous Chapiteau et vendredi 22/07 sur La Grande Scène.

La programmation du samedi 23 juillet

BEIGE BANQUET (Post Punk // UK) Vous aurez le privilège de voir Beige Banquet à deux reprises lors de la Super Cathédrale de Juillet (samedi 23 et dimanche 24). Ce quintet, mené par Tom BRIERLEY (PKNN), c’est la petite pépite anglaise DIY fraîchement formée qui vous propulsera illico 40 ans en arrière, dans une Angleterre punk tranchante et prolifique.

CHOCOLAT BILLY (Pop Rock Expérimental // France) : Chocolat Billy c’est un vrai ovni musical, inclassable, emprunt de free rock, de pop hybride et de world music. Ce groupe qui entame sa deuxième décennie d’existence, vous fera basculer dans une sorte d’absurdité joyeuse (ou de gentille démence) par des rythmes enjoués et des jeux de voix étranges…Venez rencontrer ces grands barjos vendredi 22/07 sous le chapiteau et samedi 23/07 sur la Grande Scène.

La programmation du dimanche 24 juillet

STIFF RICHARDS ( Punk Rock Garage // Australie ) : Stiff Richards c’est Le Punk Rock Australien dans toute sa splendeur ! Vous pourrez venir découvrir LE groupe le plus chaotique de Melbourne (chaudement recommandé par Mick Simpson de Grindhouse !) Explosifs et intrépides, ils proposent un son puissant dans la veine des Onyas, Eddy Current Suppression Ring ou encore Amyl & The Snifers.

VINTAGE CROP (Post-Punk // Australie) Vintage Crop, c’est la force montante de la scène punk australienne ! Avec ce 4e album, le groupe s’est amusé à élargir sa palette d’harmonies rythmiques et de nouvelles mélodies vocales. On se laisse entraîner par le chant, les guitares et les claviers et on les écoute en boucle avant de les retrouver Dimanche 24/07 sur la grande scène !

Festival Super Cathédrale organisé par l’association La Nef D Fous à Binic (22) du 21 au 24 juillet 2022

Tarifs

Billet 1 jour (accès concerts, buvette, restauration) : 25€

Billet 4 jours (accès concerts, buvette, restauration) : 69€

Pass All Included (concerts, restauration, navette, camping & parking) : 89€

Plus d’informations et programmation complète sur le site de La Nef D Fous