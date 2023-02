La Nef D Fous fête ses 15 ans !

L’association La Nef D Fous organise un week-end en musique à Binic-Étables-sur-Mer (Côtes-d’Armor) les 18 et 19 mars 2023 pour son 15ème anniversaire. L’affiche ainsi que la programmation complète de la prochaine édition du Binic Folk Blues Festival (28, 29 et 30 juillet 2023) seront également révélées à cette occasion.

UN WEEK-END D’ANNIVERSAIRE

Pour célébrer ses 15 ans, l’Association LA NEF D FOUS rassemblera tout ce qui fait sa marque de fabrique : concerts, vinyles, tatouages, DJ SET, la boutique de La Nef…

Seront au rendez-vous Le Label Beast Records (qui fêtera ses vingt ans d’existence cette année) mais aussi Dakota Tatouage, artiste binicaise avec qui l’Association s’associe depuis deux ans pour l’événement « Bouzille de Fous ».

C’est donc un week-end fidèle à l’image de La Nef qui sera proposé à tous les amoureux du Festival et des Musiques Rock Indépendantes avec quelques surprises au menu !

Affiche de la première édition du festival en 2008.

UN AVANT GOÛT DU BINIC FOLKS BLUES 2023

Dimanche 19 à 19 heures, l’affiche et la programmation complète de la prochaine édition seront dévoilées au public. Quelques noms avaient déjà été révélés en décembre dernier.

Une quinzaine de groupes viendront compléter la liste des artistes locaux et internationaux déjà annoncés parmi lesquels CASH SAVAGE & THE LAST DRINKS (AUS), SPLIT SYSTEM (AUS), SHIFTING SANDS (AUS), GUADAL TEJAZ (FR), LONG HOURS (AUS), TOP LEFT CLUB (UK), GENTLE BEN & HIS SHIMMERING SANDS (AUS).

AU PROGRAMME

Samedi 18 mars

De 14h à 20h : Flash Day de Fous Spécial Nef D Fous organisé en collaboration avec Dakota Tatouage

15h45 : Diffusion des matchs de rugby France/Pays-de-Galles et Irlande/Angleterre

19h30 à 02h : Concerts

Baywatch coco (Plourhan) – Surf Music / Uniforms (Séville-Madrid) – Shoegaze / Guadal Tejaz (Rennes) – Garage/Krautrock + DJ SET avec La Nef D Fous Crew

Dimanche 19 mars

11h à 20h : Record Day spécial Beast Records Rockin’ bones (Rennes) – Vente de vinyles

15h30 à 20h : Concerts : Broken Waltz (Saint-Brieuc) – Cabaret Blues Rock / Snakes in the boots (Rennes) – Rockabilly

19h : Annonce de la programmation du BFBF 2023 et présentation de l’affiche + DJ SET avec La Nef D Fous Crew

UNIFORMS (Séville-Madrid, Espagne)

Les femmes seront à l’honneur pour ce week-end d’anniversaire ! Uniforms fera escale à Binic pour présenter son nouvel album enregistré à Séville. Créé en 2018, le groupe aux compositions teintées de dream-pop, sur fond de sons distordus et de guitares saturées est devenu une référence du style shoegaze.

Ces andalouses nous baladent dans un rock psyche aux paysages embrumés où règnent un certain vague à l’âme et un romantisme noir qui n’est pas sans rappeler l’univers d’Hope Sandoval.

BROKEN WALTZ (Saint-Brieuc, France)

Broken Waltz revient avec un nouvel album et un spectacle, entièrement réalisés dans le petit théâtre à l’italienne de La Passerelle de Saint-Brieuc : Fables & Bones. Une fantaisie romantique et macabre où les vents se frottent aux cordes et à l’électricité de la basse, cadencés par les lourds grincements des percussions. La voix ténébreuse et incantatoire souffle un récital blues-rock qui laisse parler la poussière d’un théâtre fabuleux. Le quartet emprunte les chemins de traverses arpentés par le rugueux R.L. Burnside, le bastringue de Tom Waits, ou encore les balades ténébreuses de Cohen ou Dylan.

Mis en scène par Nicolas Bonneau, Broken Waltz propose un Cabaret blues-rock comme une danse macabre, un voyage de l’autre côté du voile.

GUADAL TEJAZ (Rennes, France)

Avec Noche Triste, second album co-produit par La Nef D Fous, on retrouve toute l’énergie de Guadal Tejaz, avec une dimension toujours plus club, froide, tranchante et répétitive. Le combo a décidé de muscler son jeu en s’orientant vers des sonorités krautrock, post punk et électro afin d’obtenir un mélange encore plus explosif…

Les Bretons, qui avaient joué au BFBF 2019 et qui reviendront pour l’édition 2023, peuvent être fiers du résultat puisque Noche Triste est une véritable perle punk kraut qui a reçu les éloges de la presse nationale.

SNAKES IN THE BOOTS (Rennes, France) – Rockabilly

Clin d’œil au Festival de 2008 avec ces anciens membres d’Action Packed et des Earthmen !

BAYWATCH COCO (Plourhan, France) – Surf Music

Infos pratiques

Salle de l’Estran – Av. du Général de Gaulle à Binic-Étables-sur-Mer (22520)

Entrée à prix libre (min 5€) – pas de pré-vente. Petite restauration sur place.

