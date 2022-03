NANTES. XXFLY, LE GROUPE DE RAPPEUSES OUVRE LA VOIE

XXFLY est un collectif de rappeuses nantaises né à l’automne 2021. Double C, Eris, Le Mago, Shadeblauck, Skar Leina, et Supanova sont les six membres de ce crew dont le nom fait allusion à l’envol. Old school, conscient, comique ou sombre, chaque rappeuse impose son style et sa signature au sein d’un groupe soudé et prêt à faire entendre ses voix.

C’est à la suite du Summer Camp, un stage de création musicale dédié aux rappeuses amatrices de Loire-Atlantique, que XXFLY commence à voir le jour. Pendant cinq jours, une véritable alchimie se crée entre les membres du collectif : « On a vraiment fusionné pendant le Summer Camp. Ça nous a permis de graviter les unes autour des autres ».

« Depuis le Summer Camp, je ne vis plus ma relation avec les femmes de la même façon » Skar Leina

Lors de ce stage, les jeunes femmes vivent une expérience humaine forte et inédite : « J’en ai des frissons rien que d’en parler. Cette semaine-là a été décisive, je me suis rendue compte à quel point être ensemble était essentiel, que la sororité est quelque chose d’important. Depuis ce jour-là, je veux convaincre toutes les femmes d’être ensemble. C’est incroyable. Depuis le Summer Camp, je ne vis plus ma relation avec les femmes de la même façon. J’avais besoin de ça », confie Skar Leina appuyée par Le Mago : « Quand j’y suis allée je me suis dit que ça allait être chiant et en fait, c’était trop bien ». Pour Shadeblauck, qui a découvert et intégré le XXFLY à l’issue d’une présentation du collectif dans le cadre de l’inauguration du festival Hip Opsession, la solidarité féminine est intrinsèque à son mode de vie : « La sonorité a toujours été une part importante de ma vie. À aucun moment je n’ai douté de la femme. Je vénère les femmes ».

« On veut mettre en lumière le féminin sans exclure le masculin » Shadeblauck

Après le Summer Camp, Skar Leina est programmée dans un bar et se rend compte qu’après sa demi-heure de set, elle dispose du micro pour toute la soirée. La rappeuse saute alors sur l’occasion et invite ses acolytes actuelles à la rejoindre : « J’ai prévenu le barman une heure avant qu’il y aurait d’autres filles », raconte-t-elle. Sur scène, l’alchimie ressentie lors de Summer Camp se confirme et signe les prémices du XXFLY : « Ça a super bien marché sur scène, il y avait un truc. Là on s’est dit qu’il fallait faire un crew ».

« On veut être là pour soutenir les exclu.e.s du rap » Le Mago

En tant que créatrices du XXFLY, les six rappeuses se rejoignent pour affirmer que leur objectif n’est pas d’exclure la gent masculine, mais de « visibiliser les artistes féminines car on en entend moins parler » explique Eris. Lors des sessions d’open mic, le collectif veille d’ailleurs à laisser un espace ouvert permettant aux artistes de s’exprimer librement et en toute bienveillance : « En tant qu’artiste c’est génial de bénéficier d’un moment comme ça où tu peux être sensible, vulnérable et toi même sans jugement. Tout est bien perçu, même si tu te trompes. On est vraiment là pour soutenir. D’ailleurs, les gars osent tester plus de choses lors de nos open mic parce qu’on est moins dans le jugement », détaille Shadeblauck.

Depuis qu’elles appartiennent à ce collectif, les rappeuses ont constaté de nombreux changements quant à leurs carrières et la considération qui leur est portée : « J’ai vraiment senti la différence entre six ans d’open mic toute seule avec mon sac à dos où personne ne m’écoutait à on arrive à six et tout le monde nous écoute et nous laisse la place », se réjouit Skar Leina. Au-delà de cette visibilité et des opportunités, le XXFLY permet aux jeunes artistes membres de se soutenir, se motiver et se conseiller mutuellement : « Le XXFLY nous a apporté de la force, des amitiés et de la progression musicale parce que tu as six reflets en face de toi. C’est vraiment une sonorité. On est là pour développer toutes nos agilités et quand il faut modifier des choses on a un regard critique sur les choses », confient Shadeblauck et Eris.

« J’aimerais que ce ne soit plus bizarre de voir un collectif féminin » Eris

Depuis le début de l’année, en plus de représenter un collectif de rappeuses, le XXFLY est une association. Nouvellement née, cette dernière se projette déjà et aimerait réaliser des évènements ouverts à toutes et tous. Le Mago désire organiser des ateliers d’écriture ouverts aux femmes issues de quartiers, Shadéblauck espère accompagner les enfants à travers l’art et la musique en organisant des ateliers d’écriture, d’improvisation ou encore de dessin. De son côté, Eris désire démocratiser l’existence de collectifs féminins de rap : « j’aimerais que ce ne soit plus un truc original et bizarre de voir un collectif féminin. Aujourd’hui on interpelle parce que c’est quelque chose d’insolite. Moi je veux que ce ne soit plus quelque chose d’insolite ».

À ce jour, les six rappeuses n’ont pas encore réalisé de morceau commun : « On est comme un super bon collectif, on ne fera pas beaucoup de sons ensemble donc il faudra les apprécier », plaisante Skar Leina. Une chose est sûre, XXFLY compte bien sortir un morceau avant l’été 2022. En attendant, vous pourrez retrouver le collectif le 18 mars pour le Printemps des Fameuses au Stereolux et le 8 avril à la Barakason lors d’un open mic dans le cadre du Festival UP.

INSTAGRAM