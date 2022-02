NANTES RÉCOMPENSE L’ORIGINALITÉ DU CINÉMA ITALIEN

Amoureux du septième art ou simples curieux, sachez que nous sommes en pleine saison italienne au cinéma d’art et d’essai nantais, le Katorza. Habituée à promouvoir le cinéma européen, cette semaine l’association Univerciné met à l’honneur l’actualité du cinéma italien avant que n’arrive fin mars la saison russe. Dimanche 27 février 2022 est prévue une remise de prix pour honorer les meilleurs films projetés de la semaine, suivie de la projection d’un film de Francesco Bruni, Cosa Sarà.

Issue de la Faculté des Langues et Cultures Étrangères (FLCE) à Nantes, l’association Univerciné propose chaque année depuis 27 ans des cycles de festivals de cinéma allemand, britannique, italien et russe. À chaque festival correspond un directeur différent. Cette année, ce sont quatre directrices et leurs assistants qui ont été chargés de la sélection des films à projeter. Un travail totalement bénévole, seulement rendu possible grâce aux subventions de la Ville de Nantes, du département, de la région, de la fondation Nantes Université ainsi que de la FLCE. C’est la directrice Gloria Paganini et son assistante Maryvonne Bompol qui ont le souci de présenter un état actuel de la création cinématographique italienne. Sur une quarantaine de films, seize ont été retenus pour la compétition.

Affiche commune des festivals Univerciné en partenariat avec le cinéma du Katorza

Le cinéma étant un art complet, c’est avant tout la qualité esthétique, la musique, la photographie, l’intrigue et sa liberté d’interprétation qui ont permis de discerner la qualité des œuvres proposées. Aucune restriction de genre n’a joué sur leur sélection. On trouve au programme films inédits, c’est-à-dire sans distributeur français donc projetés pour la première fois en France, avant-premières et films de patrimoine. Parmi ces films, quatre d’entre eux, tous inédits, tous premiers ou seconds long-métrages des réalisateurs, sont en compétition officielle pour remporter le prix Univerciné italien. Il revient à un jury d’étudiants universitaires de l’attribuer. Notez qu’il existe également un prix du public, pour lequel tout spectateur peut voter pour le film en compétition de son choix. Ainsi qu’un prix des lycéens, décerné par huit étudiants de terminale de lycées nantais. Les lauréats de ces trois prix seront révélés à 20h dimanche 27 février au Katorza, pour clore le festival italien. Le détenteur du prix Univerciné italien sera à son tour en compétition avec les tenants du titre allemand, britannique et russe pour tenter de décrocher le grand prix Univerciné international. Une ultime récompense dont le vainqueur sera annoncé le 3 avril 2022, à la clôture de la saison russe.

Organisé en partenariat avec le Katorza, le rayonnement du festival est également régional. Ainsi, le cinéma Le Palace de Château-Gontier décide de présenter deux films du festival Univerciné italien, tout comme le cinéma Eden 3 à Ancenis. Pour Le Connétable de Clisson, ce seront cinq films qui seront diffusés. Et au-delà de la région, dans son éthique de mettre en lumière la création cinématographique européenne, l’association Univerciné souhaite développer ses partenariats avec des salles de projections en Europe. Un projet en partie déjà initié par Gloria Paganini, lors de la dernière édition du festival : dû à la crise sanitaire, ce dernier était entièrement organisé en ligne. Un jury à distance avait alors été créé avec des enseignants universitaires italiens, bosniens, hongrois, et autrichiens pour une édition généreuse. Un projet bien en place dont de nouvelles coopérations sont appelées à se développer dans les prochaines années.

En attendant, ce dimanche 27 février aura lieu la soirée de clôture du festival Univerciné italien avec la projection de Cosa Sarà. Réalisé par Francesco Bruni, ce film en partie autobiographique relate l’histoire d’un homme confronté au cancer. Un film pour affronter la maladie, non sans accents comiques, en clin d’œil à notre situation actuelle. Mais avant tout sera organisé la remise des trois prix : celui du public, celui des lycéens et enfin le prix Univerciné italien. Quant au festival dédié à la saison russe, celui-ci débutera le 29 mars à venir.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Le Festival Univerciné italien est organisé jusqu’au 27 février 2022 au cinéma du Katorza, au 3 rue Corneille, 44000 Nantes.

Tél. 02 51 84 90 60

site du cinéma : https://nantes.katorza.fr/

Plein tarif : 7€10

Tarif réduit : 5€60

Tarif scolaire : 3€80

Tarif groupe (15 personnes et plus) : 4€

Abonnement Univerciné (5 places + 1 place offerte pour le festival Univerciné suivant) : 28€