NANTES. SWEATLODGE PARTY AU PARC DU GRAND-BLOTTEREAU LES 6 ET 7 MAI

Les vendredi 6 et samedi 7 mai, à partir de 22 h, au parc du Grand-Blottereau, à Nantes, Sweat lodge vous invite à danser sous ses chapiteaux. Déguisement, art forain et soundsystem seront au rendez-vous.

L’association d’art forain et de musique Sweat Lodge installe ses chapiteaux et sound systems afin de fêter le retour des soirées déguisées et colorées au parc du Grand-Blottereau de Rennes.

SWEATLODGE PARTY IRL

Les 6 et 7 mai, rendez-vous dès 22h pour une sweatlodge party digne de ce nom au parc du Grand-Blottereau. 2 chapiteaux et 2 soundsystems pour 2 salles 2 ambiances. Le show lumières sera orchestré par Diazzo et dans les entresorts le spectacle sera assuré par Fotomob et Pikassiette Au menu :

6 MAI NANTES

GRAND CHAPITEAU

22h00 DJ Hawaï

shorturl.at/bmpFR

00h00 Soxy

01h30 Josy Full Vibes

03h00 Krak In Dub

https://www.krakindub.com/

04h30 Papa 1000

PETIT CHAPITEAU

22h00 Les Fantastiks

00h00 OK Subtil

01h30 KLM

http://www.melodub.fr/

ENTRESORT

Rookie Roller Dancing

https://www.sweatlodge.fr/toto-black/

LIGHTSHOW DIAZZO

https://www.diazzo.fr

*

7 MAI NANTES

GRAND CHAPITEAU

22h00 Dirty Bambi

3672 no internet

00h00 Fasme

01h30 Maelstrom

03h00 Arkhan

https://linktr.ee/arkhan.techno

04h30 Redux

PETIT CHAPITEAU

22h00 Les Fantastiks

https://soundcloud.com/lesfantastiks/

00h00 Le Crabe

https://www.ouiedire.net/emission/ailleurs-133

01h30 Schnautzi

ENTRESORT

Rookie Roller Dancing

https://www.sweatlodge.fr/toto-black/

Vendredi 6 et samedi 7 mai, à partir de 22 h, au parc du Grand-Blottereau, à Nantes. Tarifs : 20 € en prévente et 25 € sur place.

SWEAT LODGE

Facebook : https://www.facebook.com/SweatLodgeKrew/ Instagram : https://www.instagram.com/sweatlodgecrew/ Soundcloud : https://soundcloud.com/sweatlodge-party Site web : http://www.sweatlodge.fr/

Évènement Facebook NANTES

Parc du Grand Blottereau 44300 Nantes

Bus 12 arret Grand Blottereau, Tram 1 arret Mairie de Doulon

*****