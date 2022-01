NANTES. SUSANÔO AUX INOUÏS DU PRINTEMPS DE BOURGES

Susanôo, auteur-compositeur manceau de 24 ans, emprunte son nom de scène au dieu des tempêtes dans la mythologie japonaise. Clovis, de son vrai nom, commence le piano au collège, écrit des morceaux, se forme au beatmaking et passe de l’ombre à la lumière grâce à son talent et à des rencontres déterminantes. Dernier projet en date, son premier EP de cinq titres Ichi qui signifie « un » en japonais. Dans le cadre des auditions iNOUïS 2022 du Printemps de Bourges, Unidivers brosse le portrait d’un rappeur émergent qui a déjà prêté sa plume aux grands noms du rap actuel.

Susanôo a 24 ans et a déjà écrit pour les célèbres rappeurs Ninho et Maes. Auteur-compositeur originaire du Mans, il commence le piano en 2013, à la fin de ses années collège. C’est en entrant au lycée, qu’il commence à écrire tout en continuant le piano. Malgré ses nombreuses créations, il juge que ses textes et ses compositions de piano sont incompatibles. Il décide alors d’utiliser ses deux savoir-faire en écrivant et en accompagnant au piano une amie et chanteuse lors d’un spectacle de fin d’année. Au départ c’est au travail dans l’ombre que se destine le jeune artiste : « Mon objectif de départ n’était pas d’être au-devant de la scène mais d’être auteur-compositeur pour d’autres artistes », raconte Susanôo.

Force est de constater que le destin en a décidé autrement puisque l’artiste, signé sur le label Scorpio Music, est aujourd’hui acteur de ses clips et interprète ses propres morceaux sur scène. Derrière ce virage, une coach vocale qui lui suggère d’incarner ses créations musicales. À la suite de ce conseil précieux, le jeune manceau décide de se lancer : « Après réflexion, je me suis dit que je pouvais le faire. Mes messages passeraient mieux seraient plus personnels si je les incarnais ».

Plus jeune, Susanôo écoute beaucoup de chansons camerounaises mais aussi françaises et notamment Brassens. Aujourd’hui, le chanteur désire intégrer cette diversité musicale au sein de ses morceaux : « En règle générale, je suis fan de bossanova et de musiques nord-américaines. J’essaie de faire un mélange de toutes ces influences-là dans mon esthétique. Dans mes compositions, il y a souvent beaucoup de sonorités latines, de bossanova ou de rap US », précise-il. Pour écrire ses morceaux, le chanteur se concentre d’abord sur le propos qu’il souhaite développer. Pour lui, la musique doit servir le texte : « Si je fais un morceau et que le texte appelle à un piano-voix, je vais assumer et je ne vais pas essayer d’aller sur une esthétique qui ne colle pas ».

Parmi ses inspirations musicales de toujours, Susanôo compte Jacques Brel, Stromae ou encore Tété. Côté rap, il nomme Deen Burbigo, Dinos ou encore JeanJass.Les illustrations et le dessin sont également une grande source d’inspiration car ils lui permettent de réfléchir à une autre façon de s’exprimer. En lien avec le choix de son nom de scène, Susanôo évoque, dans ses morceaux, son combat contre ses démons intérieurs et traite des thèmes universels tout en y apportant un nouvel angle de vue : « Le dieu Susanoo affronte les oni, des démons japonais. C’est un parallèle avec moi qui affronte mes démons et ceux de la société par le biais de la musique », explique-t-il avant d’ajouter : « Dans mes morceaux, je prends des thèmes assez universels afin que tout le monde puisse s’y retrouver. Mais dans l’approche, j’essaie de trouver un truc qui change un peu, qui permet un nouvel angle de vue et une nouvelle façon de penser ».

À chaque étape de sa vie, Susanôo fait des rencontres qui lui font passer un cap. À celle avec la coach, s’ajoutent des rencontres avec des amis en atelier d’écriture ou des artistes qui l’ont aidé à façonner son projet : « J’ai connu des personnalités au Mans qui ont un peu façonné mon parcours et m’ont aidé dans mon identification personnelle », confie-t-il. Dans son entourage musical, l’artiste compte d’ailleurs bon nombre d’artistes qui l’accompagnent dans sa carrière comme le DJ b.fresh ou encore son manager. Le manceau est conscient des potentialités que lui offrent sa ville et son entourage sur le plan musical : « Musicalement, j’ai beaucoup de gens avec qui je peux faire de la musique au Mans car il y a un grand vivier de musiques, d’artistes et d’auteurs. Je suis bien entouré ».

Nouveau single Silence disponible à partir du 28 janvier ©ScorpioMusic

Depuis septembre dernier et jusqu’à l’été 2022, Susanôo continuera de sortir un single par mois. En parallèle, il travaille sur la préparation de la scène et des show live pour les autres tremplins régionaux à venir : « L’idée c’est de se développer régionalement et de s’ancrer. Je pense que c’est important de se démarquer à l’échelle régionale. C’est pour cela que l’on essaie de propager le plus de musiques possibles ».

Venez soutenir Susanôo lors des auditions régionales iNOUïS du Printemps de Bourges, à Nantes. Si vous voulez faire partie du public et soutenir votre artiste favori, rendez-vous le 25 janvier 2022 au Stereolux ! Réservations ici.

Depuis 1985, les Inouïs du Printemps de Bourges constituent un festival tremplin pour les artistes de musiques actuelles. Cette année, 3000 candidatures ont été examinées par 350 professionnels de la musique. 136 artistes ou groupes ont été retenus, répartis sur 28 antennes territoriales. En plus d’une visibilité donnée à des jeunes projets, les lauréat·e·s des différents prix se verront programmés à plusieurs festivals, dont le fameux Printemps de Bourges, qui se tient cette année du 19 au 24 avril. Les concerts d’audition ont lieu entre le 6 janvier et le 5 février 2022. À Nantes, rendez-vous le 25 janvier à 20h au Stéréolux. Au programme : Coline Rio, Nerlov, Scuffles, Shadéblauck, Susanoô, Zaho de Sagazan.

