Nantes. Stereotrip au Stereolux: le meilleur de l’électrocardiographie made in Morocco

Stereolux présentera à nouveau son concept Stereotrip dédié cette fois-ci à la culture marocaine, ce vendredi 29 avril. À l’honneur le Maroc et sa diversité d’artistes pépites. Le temps d’une soirée, venez découvrir les plasticiens, vidéastes, musiciens ou encore rappeuse qui donnent à voir le pays du couchant lointain autrement. Rendez-vous dès 19 h 30 pour une dégustation de spécialités marocaines.

Loin de quelques clichés et références attendues, cette soirée consacre quelques artistes plasticien·nes, vidéastes, musicien·nes et rappeuse qui donnent à voir, comprendre, vivre le Maroc, danser et vibrer au son du pays du couchant lointain… autrement. À l’affiche : Glitter, Khtek, Caïn Muchi et Guedra Guedra.

GLITTER (MA-FR-GB)

DJ set AV

Adeptes de syncopes et de rythmiques breakbeats, vous allez être servis par la performance de Glitter. Référence de la scène electro marocaine, l’artiste de 27 ans s’est déjà fait une place sur les plateaux des meilleurs festivals (Transmusicales, Techno Parade, Nuits Sonores, Scopitone en 2021, etc.). Son secret ? Une techno puissante, aérienne, boostée aux rythmes Gqom et inspirée d’influences orientales. Souvent affiliée à la scène electro chaâbi, Glitter dénonce la mode surfant sur une “dimension exotique” des musiques électroniques du Maghreb. Elle se revendique (avec brio) d’une nouvelle génération de musiciens et musiciennes capable d’explorer leur héritage pour le propulser tout droit dans le futur.

Glitter présente un projet audiovisuel réunissant ses compositions et des projections (par le photographe marocain Joseph Ouechen et le studio de création anglais DRME). Complet, authentique et puissant : pile ce qu’on attendait de Glitter.

CAÏN MUCHI (MA-FR)

Live

Porté par les artistes Lina Benzakour et Sinclair Ringenbach, Caïn و Muchi est un projet hybride qui fusionne musiques traditionnelles du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, et electro. Les deux artistes revendiquent un même goût pour la matière sonore et pour l’orchestration. Résultat : Caïn و Muchi offre un univers dark où se mêlent battements électroniques, pulsions percussives et voix cristallines. Ces dernières sont au service des textes engagés de Lina Benzakour. Récits rêveurs et réalistes, peinture d’une vie aux multiples facettes.

En 2021, Caïn و Muchi a présenté sa performance lors de concerts et festivals et n’a cessé de faire évoluer son dispositif live. Un projet artistique mariant ordre et chaos d’où les plus belles fleurs finissent par éclore.

KHTEK (MA)

Nouveau visage de la scène marocaine, Houda Abouz, alias KHTEK (« ta sœur », en marocain), défend un rap engagé et sans détours. Jonglant avec les langues – arabe marocain, français et anglais – et les rythmes, KHTEK s’est déjà fait une place dans le milieu, notamment avec quelques collaborations remarquées telles ElgrandeToto, Don Bigg, Draganov ou encore XCEP.

KHTEK infuse un certain lâcher prise qui tranche avec l’importance de son message incisif ; comme lorsqu’elle se révèle aux yeux du Monde en 2020 grâce à son titre « Kick Off », critique acerbe des inégalités au Maroc et des conditions de vie des femmes dans une société patriarcale. Elle incarne une nouvelle génération de femmes fortes, libres et créatives. Ça sent le fauve dans le monde du hip-hop ? KHTEK se charge de faire courant d’air !

GUEDRA GUEDRA (MA)

Live



Musicien sans frontière, adepte du sampling, Guedra Guedra s’inspire de la musique d’Afrique du Nord, de la Méditerranée et de l’Ethnic Global Bass. Concrètement, son style se définit par l’énergie des basses et par une ambiance psychédélique issue de polyrythmies tribales.

Guedra Guedra s’est également distingué sous le nom de DUBOSMIUM DJ comme producteur et musicien electro. En 2008, il sort sous ce même nom “Green Element” qui lui permet de jouir d’une solide réputation au Maroc. Depuis les années 2010, Guedra Guedra – en véritable globe-trotter – poursuit sa quête musicale à travers des collaborations internationales (Turquie, Kyrgyzstan, Iran, Egypte, Sénégal, etc.). Son dernier EP Son of Sun est un appel à l’union sacrée. Invitation toujours reprise de bon cœur sur le dancefloor.

LAB DIGITAL MAROC

Situé au sein de l’Institut National des Beaux-Arts (INBA) de Tétouan, le Lab Digital Maroc offre un espace de création aux porteurs de projets multimédia notamment autour des arts numériques, de la réalité immersive, de l’animation et du jeu vidéo.

Stereolux est partenaire de cette initiative opérée par l’Institut Français du Maroc, et accueille pour la deuxième année, des artistes et collectifs marocains en résidence de création. Avant une présentation finale à Tétouan en juin, le public est invité à découvrir l’antre de ces artistes et le résultat de leurs deux semaines de travail.

Plus d’informations sur le site de Stereolux.

Lieu : Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes

4 Boulevard Léon Bureau

44200 Nantes

Tarif: Invitation carte Stereolux : 0.00€ – Prévente : 10.60€

