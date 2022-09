Nantes. Le festival Scopitone électrifie le Stereolux du 14 au 17 septembre

Stereolux présente Scopitone, Le festival des arts numériques et des musiques électroniques, qui se tiendra du 14 au 17 septembre 2022 à Nantes. La 20e édition s’annonce concentrée, retentissante et intense. Elle fait le pari des retrouvailles, de moments partagés et festifs durant quatre soirées.

Rendez-vous organisé par Stereolux à Nantes depuis 2002, le festival Scopitone témoigne depuis plus de 20 ans de la vivacité des cultures électroniques indépendantes et des créations contemporaines internationales. Il mêle avec audace arts sonores, plastiques, technologiques et performatifs afin de proposer au public des expériences esthétiques et sensorielles toujours plus innovantes.

Scopitone renoue une fois de plus avec l’espace public avec deux projets d’envergure en accès libre et gratuit dès la tombée de la nuit, en plein cœur de Nantes. Un mapping créé spécialement pour l’occasion par l’artiste Yann Nguema sera projeté dans la cour du Château des ducs de Bretagne du 14 au 17 septembre, de 21 h à 23 h 30, entrée libre. Sur les bords de l’Erdre, le long des quais Ceineray, Joanie Lemercier présentera quant à lui Constellations (du 14 au 17 septembre, de 21 h à 23 h 30, entrée libre), une installation audiovisuelle énigmatique utilisant comme écran de projection une pluie fine de gouttes d’eau suspendues. Un voyage interstellaire qui s’annonce fascinant.

Yann Nguema, mapping pour Scopitone 2022 Joanie Lemercier, Constellations

C’est dans une configuration augmentée que Stereolux accueillera une soirée et deux Nuits Electro : scénographies dédiées dans les salles Micro et Maxi, habillage du hall et de la terrasse… Le festival investira également une partie des Nefs pour une immersion plus saisissante. Jeudi 15 septembre, Maelstrom, accompagné de Flore, Fasme et Djedjotronic nous présenteront une performance à 8 mains en quadriphonie, créée spécialement pour Scopitone.

Les Nuits Electro seront de retour les 16 et 17 septembre de 22h à 5h. Une programmation riche en live A/V et DJ set, résolument tournée vers l’émergence (Romane Santarelli, u.r.trax, LSDXOXO, Juliana Huxtable, Paloma Colombe…), et donnant à voir également plusieurs artistes confirmés (MYD, Anetha, Daniel Avery, Irène Drésel…). On retrouvera également des conférences, tables rondes à destination du grand public et des professionnels, ainsi qu’un atelier artistique organisé pour des collégiens.

La vingtième édition du festival Scopitone opère une nouvelle mue et propose, une fois encore, des expériences inédites. Elle marque un retour à la fête et au vivre ensemble tant attendu !

JEUDI 15/09/22 | 20H00 > 00H00 | STEREOLUX | Cartes Stereolux : 10€ – Prévente : 14,60€ – Sur place : 15€



Performance à 8 mains : MAELSTROM · FLORE · FASME · DJEDJOTRONIC

Maelstrom a eu carte blanche pour inviter 3 autres producteurs et musiciens – Flore, Fasme, Djedjotronic – et imaginer une création hors-norme. Chaque musicien joue, de façon simultanée ou en alternance, dans un des quatre coins de la Salle Maxi de Stereolux. Le public au centre de ce grand ping-pong musical vit une expérience unique. Selon ses déplacements dans la salle, plusieurs niveaux d’écoute sont possibles : la musique de chaque musicien ou le mélange quadriphonique. Cette performance à l’esthétique expérimentale et aux sonorités électroniques texturées est le fruit d’une résidence artistique qui se déroulera à Stereolux en septembre 2022.

ALEX AUGIER | FR

hex/A\ est une performance synchronisant son, vidéo et laser. Grâce à la pureté spectrale et à la précision de ce dernier, certains éléments graphiques des vidéos sont sublimés et donnent l’impression de littéralement “crever l’écran”. Se jouant de la perception du public,

hex/A\ défend une esthétique croisée à la fois minimale et organique et résonne avec nos imaginaires collectifs que les technologies lasers ont pu façonner. Musicien et artiste pluridisciplinaire, Alex Augier défend une vision globale du processus créatif : conception, technologie et programmation font partie intégrante de sa démarche.

GAZOLE INC | PAULETTE SAUVAGE & COOL KIT | ACCÈS LIBRE À PARTIR DE 18h30

Gazole Inc est un collectif queer basé à Nantes qui organise notamment les soirées Pinkwashing. Les sets de Paulette Sauvage oscillent entre le chaud et le froid, la

vitesse et la lenteur. Une techno deep et désarticulée, le tout, avec un groove inattendu.

VENDREDI 16/09/22 | 22H00 > 05H00 | STEREOLUX | Cartes Stereolux : 21€ – Prévente : 26,60€ – Sur place : 29€

Daniel Avery

Asna & Anyoied

Juliana Huxtable

Atoem © Ben Pi

Sébastien Guérive

Irene Drésel

Paloma Colombe

Décius

Poté © Ussin Yala

ZONE ROUGE [AKIRA · TINA TORNADE]

SAMEDI 17/09/22 | 22H00 > 05H00 | STEREOLUX | Cartes Stereolux : 21€ – Prévente : 26,60€ – Sur place : 29€

Anetha © Julien Bernard

MYD

U.R.TRAX © Tony Grenes

Bambounou © PE Testard

LSDXOXO

Coco Em © Moha

Romane Santarelli

S8jfou + Simon Lazarus © Budovitch

Nesa Azadikhah

L44 Tours

SAMEDI 17/09 | 14H > 16H30 | 5€ | STEREOLUX | Masterclass d’ATOEM La synthèse soustractive.

Il aurait été trop dommage de ne pas profiter de la venue d’ATOEM sur le festival pour ne pas leur proposer d’anime une masterclass sur le processus créatif et le synthétiseur modulaire fabriqué et utilisé par eux-mêmes. En introduction, les participant·es seront amené·es à manipuler les machines, et par la pratique tenteront de répondre aux questions suivantes : quelles sont les différences entre analogique et digital ? A quel moment intervient la MAO dans le processus créatif ? Comment composer, enregistrer, créer des boucles, travailler le son avec des effets ? Quel est le rôle d’une carte son ?

Scopitone c’est aussi les Rendez-vous du Labo

JEUDI 15/09 | 14H > 17H | GRATUIT | TREMPO

« Ambivalences #2 : Les mutations du vivant. Chapitre 3 : Compagnons artificiels » est un programme commun de rencontres et conférences, lancé en octobre 2020 et porté par trois acteurs français des arts numériques : Electroni[k] (festival Maintenant) à Rennes, Oblique/s (festival ]interstice[) à Caen et Stereolux (festival Scopitone) à Nantes.

Dans une société en proie à la résurgence et la constance des crises environnementales, sociales, culturelles, économiques, politiques et sanitaires, la numérisation de nos existences complexifie d’autant la lecture et l’analyse de ces mutations. Partant du postulat que la technologie n’est pas neutre, que son déploiement exponentiel impacte l’ensemble de notre écosystème, et que la place de l’art et de la culture est essentielle pour explorer ces questionnements et ces enjeux, Stereolux, Oblique/s et Electroni[k] s’associent pour présenter un cycle de rencontres intitulé “Ambivalences”.

Festival Scopitone par Stéréolux du 14 au 17 septembre 2022

En résumé

Constellations par Joanie Lemercier mercredi 14/09 au samedi 17/09 | 21h00 > 23h30

séance toutes les 30 min | entrée libre | Quai Ceineray (bords de l’Erdre)

Mapping pas Yann Nguema du mercredi 14/09 au samedi 17/09 | 21h00 > 23h30

séance toutes les 15 min | Entrée libre | Château des Ducs de Bretagne

Livre et DJ sets du jeudi 15/09 au samedi 17/09 | STEREOLUX

Rendez-vous du Labo le jeudi 15/09