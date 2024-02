Accorder de l’importance à sa santé est essentiel lors de son parcours de recherche d’emploi. S’accorder du temps pour soi est souvent plus facile à dire qu’à faire dans bien des quotidiens de demandeurs d’emploi, encore plus lorsque l’on est une femme… C’est pour cela que du 4 au 8 mars 2024, le PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) de l’Atdec Nantes Métropole et ses partenaires s’engagent pour la Journée Internationale des femmes 2024 et proposent, à destination des femmes éloignées de l’emploi, la Semaine Santé & Bien-être – 2ème édition, un événement entièrement gratuit, sur inscription.

Insertion professionnelle, Santé et Bien-être : UNE SEMAINE DÉDIÉE AUX FEMMES !

Yoga, sophrologie, conseils et éveil musculaire, ou encore relooking

professionnel, la Semaine Santé & Bien-être – 2ème édition – rassemblera tous

les jours du 4 au 8 mars des temps de rencontres et d’animations pour penser à soi et prendre soin de soi. Cette initiative vise à favoriser l’accès au « bien-être pour toutes et tous », notamment des femmes, en collaboration avec nos nombreux partenaires engagés sur cette thématique ! L’événement est ouvert à toutes les femmes en situation d’insertion professionnelle avec pour seul objectif de « prendre soin de soi, reprendre confiance et se détendre » afin de mieux appréhender son retour à l’emploi.

Le PLIE de l’Atdec Nantes Métropole est fier de s’associer à des partenaires qui partagent ses convictions en matière d’égalité et d’inclusion… Harmonie Mutuelle fournira des ressources précieuses sur la santé au féminin, tandis que le CIDFF contribuera avec des ateliers spécifiques pour renforcer l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle des femmes. Stimulab apportera son expertise sur les questions liées à la santé. L’association Nour animera un cours de découverte, en douceur, de la pratique du yoga. Les femmes auront également la possibilité de pratiquer des exercices d’autodéfense avec Dynamixt. La Cravate Solidaire apportera son expertise pour favoriser l’épanouissement professionnel des femmes. Enfin, des conseils pour se mettre en valeur seront prodigués par l’association Regart’s. La participation est gratuite, sur-inscription.

Découvrez le PROGRAMME complet « Semaine Santé et Bien-être » – édition 2024 :

Le programme de la semaine

Lundi 04 mars

Sophrologie / HARMONIE MUTUELLE

09h15 à 11h00

ATDEC site Malakoff

Ligne C3 arrêt Hongrie

Mardi 05 mars

Séance 1 : Réveil musculaire pour lutter contre les douleurs physiques suivi de 3 exercices concrets pour vous aider à vous sentir mieux au quotidien / STIMULAB

09h00 à 11h00

ATDEC site Bellevue

Ligne 1 arrêt Jean Moulin

Séance 2 : Réveil musculaire pour lutter contre les douleurs physiques suivi de 3 exercices concrets pour vous aider à vous sentir mieux au quotidien / STIMULAB

11h00 à 13h00

ATDEC site Bellevue

Ligne 1 arrêt Jean Moulin

RESTE 1 PLACE

RDV individuels : Abordez lors d’un échange individuel vos problématiques santé avec Flora et repartez avec de vraies solutions / STIMULAB

09h00 à 12h00

ATDEC site Bellevue

Ligne 1 arrêt Jean Moulin

Automassage / HARMONIE MUTUELLE

09h15 à 11h00

ATDEC site Malakoff

Ligne C3 arrêt Hongrie

RESTE 1 PLACE

Relaxation / DYNAMIXT

09h50 à 11h00

Madeleine-Champ de Mars

Ligne C3 – C2 – 54 arrêt Monteil

Reste 12 places

Vibrez au rythme de la Fit-dance / DYNAMIXT

10h50 à 12h30

Madeleine-Champ de Mars

Ligne C3 – C2 – 54 arrêt Monteil

12 places

Autodéfense / DYNAMIXT

14h10 à 16h00

Madeleine-Champ de Mars

Ligne C3 – C2 – 54 arrêt Monteil

Mercredi 06 mars

Toutes en beauté / REGART’S

09h00 à 12h00

ATDEC site Bellevue

Ligne 1 arrêt Romain Rolland ou Bellevue

Atelier coup de pouce / CRAVATE SOLIDAIRE

13h00 à 17h15

Nantes Ouest

Ligne 1 arrêt Gare Maritime

8 places

Jeudi 07 mars

Équilibre et articulation des temps de vie / CIDFF

09h15 à 12h00

Le Clos Toreau

Ligne C4 arrêt Clos Toreau

Initiation au Yoga doux / NOUR

14h15 à 15h30

ATDEC site Dervallières

Ligne C3 arrêt Jean Ingrès ou C6 arrêt St-Laurent

Vendredi 08 mars

À l’occasion de la journée internationale des droits de la Femme, nous relayons l’information sur les événements ci-dessous destinés aux femmes.

L’accès aux soins pour les femmes

13h15

Restaurant intergénérationnel de Malville : 31 rue de Malville Nantes 44093 Breil Barberie

Ligne 3 arrêt Longchamp ou Alexandre Vincent Sainte-Thérèse

Femmes en Breil : espaces de sensibilisation et d’expression sur la place des femmes dans la société et dans le quartiers. Au programme débats, ateliers créatifs, espaces ressources, expositions et spectacle, dans une ambiance conviviale.

À partir de 8h

Salle festive du Breil : 38 rue du Breil 44000 Nantes

Ligne 54 arrêt Suzanne Lenglen ou ligne 10 arrêt Stade SNUC

Plus d’informations au 0240855627

Ou en envoyant un mail à plie@atdec.org