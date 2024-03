Sauvage, le septième roman de Julia Kerninon, est paru fin août 2023 aux éditions L’Iconoclaste. Le livre est un portrait de femme intense, fidèle à la lignée des précédents romans de l’auteure. Sauvage n’est pas un roman réservé aux femmes, il est aussi un guide riche de réponses pour les hommes qui cherchent à comprendre la psychologie féminine.

Avec cinq romans et deux récits autobiographiques, Julia Kerninon trace une galerie de femmes fortes, déconcertantes, toujours libres, et parfois sauvages, à l’image de la femme à qui elle a donné vie dans son dernier roman. L’écrivaine se met au défi d’explorer avec lucidité la complexité de ces vies de femmes, leurs désirs contradictoires et leur volonté de tout vivre : la maternité, l’amour, la création et la trivialité du quotidien…

L’héroïne de Sauvage s’appelle Ottavia Selvaggio et le décor est un restaurant en Italie. Ottavia incarne au plus haut point cette utopie féministe et peut-être réussit-elle à l’atteindre. Grâce à son écriture à la fois minutieuse et flamboyante, Julia Kerninon emporte ici le lecteur au plus profond des pensées et des émotions de ses personnages. L’ambiance est ardente dans ce roman qui mêle la cuisine italienne dans ce qu’elle a de plus séduisant, et les amours complexes de la jeune cheffe.

Le résumé : Dans une famille où les femmes ont été éloignées des fourneaux, la gastronomie est une affaire d’hommes. Habitée par la passion héritée de son père et de son restaurant réputé, Ottavia rêve de faire de la grande cuisine. Sa rencontre avec Cassio, l’apprenti de son père, est décisive ! Avec lui, elle fait ses armes en gastronomie et en amour. Mais pour inventer son propre destin, elle doit s’échapper de cette double tutelle. Plus tard, elle tombe amoureuse de Bensch. Elle se marie et le couple a trois enfants. Ottavia réalise enfin son rêve et monte son propre restaurant. Ottavia cuisine avec passion et aime passionnément. Le passé n’est jamais très loin, et les liens avec ses anciens amants perdurent malgré la rupture. Est-elle au bon endroit ? A-t-elle fait fausse route ? Ottavia garde en elle une forme de sauvagerie. Influencée par sa mère indépendante, entourée de sœurs de cœur, elle veut dessiner sa vie...

Julia Kerninon réussit à plonger au cœur des sentiments de cette femme, avec ses aspirations et ses empêchements, en suivant toujours un fil romanesque tendu. Elle campe une héroïne d’aujourd’hui. Sauvage est une plongée dans les ambitions, les inquiétudes et les contradictions d’Ottavia, une femme du XXI e siècle : faut-il suivre sa carrière ou fonder une famille ? Comment imposer sa liberté et accomplir son destin ?

Julia Kerninon est née en banlieue nantaise en 1987 et passe son enfance à Nantes dans le quartier Zola auprès de parents instituteurs. Enfant, elle commence à écrire et ses écrits sont toujours des histoires de filles. Déjà à l’époque, elle recherche les filles dans les fictions et constate que dans les dessins animés et les livres jeunesse, il y a toujours plus de personnages masculins que féminins et que les hommes sont surreprésentés par rapport aux femmes. Julia Kerninon décide alors de s’intéresser à repeupler la littérature de femmes. Après avoir participé aux scènes de slam de poésie à Nantes, elle écrit en 2007 Adieu la chair puis Stiletto en 2009. La jeune écrivaine de 20 et 22 ans est encore étudiante. Elle signe sous le pseudo, Julia Kino. Stiletto est un roman noir, déjà écrit avec une maturité d’écriture étonnante !

Titulaire d’un doctorat en lettres, elle se spécialise en littérature américaine en 2016. Avec son vrai nom, Julia Kerninon, elle reçoit en 2014 pour son premier roman, Buvard, le prix Françoise-Sagan.

Trois livres suivent aux Éditions du Rouergue, dans lesquels elle affirme son talent et déroule son principal thème de prédilection, la complexité du sentiment amoureux : Le Dernier Amour d’Attila Kiss en 2016 ; Une activité respectable en 2017 ; Ma dévotion en 2018, avec lequel elle reçoit le Prix Fénéon, est un monologue sur la relation entre un artiste peintre et une écrivaine. Son roman Liv Maria, puissant portrait d’une femme libre affranchie, est publié aux éditions L’Iconoclaste en 2020 et avec lui elle est lauréate du Prix Summer 2021

Avec le roman Une activité respectable, Julia Kerninon raconte sa propre histoire et rend hommage à la littérature. Ses parents, passionnés par la lecture et l’Amérique, lui offrent une machine à écrire alors qu’elle n’a que cinq ans. Ayant toujours voulu être écrivaine, elle raconte tour à tour les souvenirs de sa jeunesse, sa passion pour l’écriture, ses envies, ses tourments et parle de la littérature comme d’une activité respectable.

Julia Kerninon participe avec sept autres autrices à l’écriture de Mères sans filtre, édité aux éditions Solar le 2 mars 2023. Les huit écrivaines reconnues partagent ensemble le déclic féministe qui a accompagné leur expérience de la maternité. Le livre est un recueil de récits intimes illustrés avec délicatesse pour libérer la parole sur le sujet : comment traverser l’expérience de la maternité quand celle-ci se révèle être une épreuve plus lourde que prévu ? Pourquoi a-t-on tant de mal à parler des difficultés maternelles lorsqu’on y fait face personnellement ? Comment se détacher d’un récit collectif qui passe sous silence les inégalités parentales ? Comment créer sa propre version de la parentalité quand on ne se retrouve pas dans les normes ?

INFOS PRATIQUES

