Nantes. Programme des Nuits de la lecture du 19 au 22 janvier 2023

La septième édition de la manifestation culturelle Les Nuits de la lecture se déroulera partout en France du jeudi 19 au dimanche 22 janvier 2023. Le public est invité à se réunir à l’occasion de nombreux évènements physiques et numériques au cours de ces quatre soirées qui évoqueront… la peur. On compte plus de 350 animations en Bretagne. Coup de projecteur sur la ville de Nantes.

Histoires au bout du fil (Les nuits de la lecture sous la couette)

Du 19 janvier au 22 janvierDu 18/01 au 22/01de 7h à 23hSur place et à distance

Cie La Lune Rousse2 Rue du Drac 44100 Nantes

La Cie La Lune Rousse, avec le dispositif HISTOIRES AU BOUT DU FIL invente les NUITS DE LA LECTURE chez vous ! 30 artistes, professionnels du…

Tout public

Lecture à voix haute

Du 19 janvier au 22 janvierSur le temps scolaire

Notre Dame de Toutes Aides 12 Rue des Epinettes 44300 Nantes

Lecture par des collégiens de quatrième de textes sur le thème de la peur à un public d’élèves de maternelles et/ou école primaire. Mise en scène…

Enfants

Lecture à voix haute

Le 19 janvierA 10h

Notre Dame de Toutes AidesRue des Epinettes 44300 Nantes

Des collégiens lisent des albums aux élèves de maternelle invités.

Enfants

Peur sur le livre

Le 19 janvierDe 19h à 21h

Les Enfants Terribles17 Rue de Verdun 44000 Nantes

Soirée parentalité « Les peurs », animée par Amélie Remeau médiatrice en parentalité et littérature jeunesse.

Adultes

L’art de raconter ses cauchemars – Masterclass d’écriture

Le 20 janvierDe 17h30 à 19h30

Salon de lecture du Lieu Unique2 Rue de la Biscuiterie 44000 Nantes

Réveil en sursaut, sueurs froides, brouillard d’images horrifiques…Pas de panique, vous avez juste fait un cauchemar ! Pour l’exorciser, il va…

Tout public

Les Nuits de la Lecture avec la Librairie Ludique PORTAILS – Soirée jeu

Le 20 janvierDe 21h à 00h

Maison de Quartier Le DIX10 Pl. des Garennes 44100 Nantes

Une soirée jeu de rôle dans un environnement horrifique.

Adultes

Les histoires de fantômes – Conférence de l’anthropologue Grégory Delaplace

Le 20 janvierà 20h

Salon de lecture du Lieu Unique2 Rue de la Biscuiterie 44000 Nantes

Comment se racontent les histoires de fantômes, qu’ont-elles en commun ou à l’inverse qu’est-ce qui les différencie ? Qui sont ceux qui les…

Tout public

Louve me Tender

Le 20 janvierDe 19h à 20h30

Médiathèque de Vinantes1 Rue de Meaux 77230 Vinantes

La troupe Ymankpadar, récompensée pour leur travail créatif et inventif par le prix Escapade, aura le plaisir de vous proposer le 20 janvier à…

Tout public

Monstres en cavale à la librairie !

Le 20 janvierDe 18h à 19h

Librairie Les Jolies Pages5 Rue Lamoricière 44100 Nantes

Ces derniers temps, il se passe des choses vraiment étranges à la librairie… Quelque chose rode la nuit et met le désordre partout ! J’ai besoin…

Tout public

Rencontre avec la maison d’édition jeunesse Nantaise OURSOPOLIS

Le 20 janvierDe 16h30 à 18h30

Les Pâtes au Beurre57 Rue Charles Monselet 44000 Nantes

Dans le cadre des Nuits de la Lecture organisé par le Ministère de la Culture, l’association les Pâtes au Beurre de Nantes invite la maison…

Tout public

Apéritif convivial

Le 21 janvierDe 18h30 à 19h30

Médiathèque Floresca Guépin15 Rue de la Haluchère 44300 Nantes

Pour vous remettre de vos émotions, Les Toqués du Perray vous proposent boissons et amuse-gueules, mais attention aux goules et aux vampires…

Tout public

Attention dragons !

Le 21 janvierÀ 16h30

Médiathèque Jacques Demy24 Quai de la Fosse 44000 Nantes

Le Dr Peter Drake a consacré sa vie à la quête des dragons. Venez découvrir le fruit de ses recherches lors d’une conférence familiale…

Enfants

Contes effrayants

Le 21 janvierDe 18h à 19h

Médiathèque Luce Courville1 Rue Eugène Thomas 44300 Nantes

Avec l’association Contes de Traverse. Venez frissonner à l’écoute de contes qui font peur. À partir de 6 ans

Enfants

Des histoires sombres, très sombres

Le 21 janvierDe 17h à 17h30 et de 17h30 à 18h

Médiathèque Floresca Guépin15 Rue de la Haluchère 44300 Nantes

Lectures d’albums et kamishibaï pour petites et moyennes oreilles. – de 17h à 17h30 (18 mois à 3 ans) – de 17h30 à 18h (4 à 6 ans)

Enfants

Des vertes et des pas mûres – Récit d’histoires loufoques

Le 21 janvierÀ 20h

Médiathèque Floresca Guépin15 Rue de la Haluchère 44300 Nantes

Pierre Desvignes de la Compagnie du Caillou, vous contera cette histoire de nain de jardin cannibale qui voulait manger la fille du boulanger avec…

Enfants

Découvrons l’impression 3D !

Le 21 janvierDe 16h30 à 17h

Médiathèque Lisa Bresner23 Bd Emile Romanet 44100 Nantes

Trouverez-vous l’objet mystérieux qui prendra forme sous vos yeux grâce à notre imprimante 3D ?

Tout public

Effrois joyeux

Le 21 janvierDe 17h à 18h30

Médiathèque Floresca Guépin15 Rue de la Haluchère 44300 Nantes

La ludothèque Accoord de la Bottière hantera les lieux, emportant avec elle une sélection de jeux pour petits et grands autour de la peur. De quoi…

Tout public

Escape game

Le 21 janvierDe 19h à 21h

Médiathèque Luce Courville1 Rue Eugène Thomas 44300 Nantes

Animé par Escape Your Life. Collaborez en équipe pour vous enfuir de cet escape angoissant ! Parviendrez-vous à vous échapper ? À partir de 12 ans

Ados

Explorez les peurs

Le 21 janvierDe 10h à 19h

Médiathèque Jacques Demy24 Quai de la Fosse 44000 Nantes

En partenariat avec le lycée Guist’hau. Tout au long de la journée, profitez de lectures, testez vos connaissances sur les phobies étranges, venez…

Tout public

Histoires à la lampe torche

Le 21 janvierDe 17h à 18h

Médiathèque Luce Courville1 Rue Eugène Thomas 44300 Nantes

Pour les plus jeunes, des lectures d’albums pour jouer à se faire peur. À partir de 3 ans

Enfants

Jeu de rôle « Stranger Things »

Le 21 janvierÀ 15h

Médiathèque Jacques Demy24 Quai de la Fosse 44000 Nantes

Avec le maître du jeu Raphaël Aké, devenez le héros d’un jeu où les dés choisiront l’échec ou la réussite de vos actions. À partir de 15 ans

Ados

Jeu de rôle Frissons d’angoisse

Le 21 janvierÀ 17h et à 18h30 (durée : 1h)

Médiathèque Floresca Guépin15 Rue de la Haluchère 44300 Nantes

Avec le meneur de jeu Mathieu Reversé, laissez-vous porter par une histoire aux couleurs de la peur, et (re)découvrez ce fantastique loisir…

Enfants

Jeux de société

Le 21 janvierÀ 20h

Médiathèque Luce Courville1 Rue Eugène Thomas 44300 Nantes

En partenariat avec la ludo-biblio Accoord Bout des Pavés. Laissez-vous guider par le ludothécaire qui vous fera découvrir des jeux qui se jouent…

Tout public

L’Exil en héritage

Le 21 janvierÀ 15h

Fonds documentaire Tissé Métisse2 Bis Bd Léon Bureau 44200 Nantes

Instant Tissé du 21 janvier 2023 à 15h : L’exil en héritage, lectures et convivialités autour du livre et de l’exposition « Ici il fait trop froid,…

Tout public

La peur dans les oreilles

Le 21 janvierDe 10h à 21h

Médiathèque Luce Courville1 Rue Eugène Thomas 44300 Nantes

Borne d’écoute d’audiolivres effrayants.

Tout public

Lectures d’albums et atelier créatif à la Ludo-médiathèque du muséum d’histoire Naturelle de Nantes

Le 21 janvierDe 17h30 à 18h30

Médiathèque du muséum d’histoire naturelle de Nantes12 Rue Voltaire 44000 Nantes

À la médiathèque du muséum d’histoire naturelle de Nantes, vous seront proposées des lectures d’albums, sur le thème de la peur, pour des…

Enfants

Lectures d’albums

Le 21 janvierÀ 10h30, 11h et 11h30

Médiathèque Jacques Demy24 Quai de la Fosse 44000 Nantes

À la découverte d’albums qui vous feront doucement frissonner. À partir de 18 mois

Enfants

Lectures et dessins augmentés

Le 21 janvierDe 17h à 18h30

Médiathèque Lisa Bresner23 Bd Emile Romanet 44100 Nantes

En partenariat avec la Bibliothèque municipale de Saint-Herblain. Lectures pour frissonner et coloriages interactifs qui s’animeront dans l’espace…

Enfan

Les Nuits de la Lecture avec la Librairie Ludique PORTAILS – Lectures

Le 21 janvierDe 21h à 00h

Maison de quartier du DIX10 Pl. des Garennes 44100 Nantes

Nous partagerons quelques lecture de nouvelles qui sauront éprouver votre santé mentale pour continuer avec des jeux d’enquêtes et d’ambiance.

Adultes

Les chocottes

Le 21 janvierA 17h

Les Enfants Terribles17 Rue de Verdun 44000 Nantes

Lecture pour trembler comme une feuille ! Pour les enfants de 5 à 8 ans très courageux… A la fin de la lecture un petit chocolat chaud et…

Enfants

Les fantômes de la Bibliothèque – Visite insolite

Le 21 janvierÀ 16h et 18h

Médiathèque Jacques Demy24 Quai de la Fosse 44000 Nantes

Au fond des réserves patrimoniales se cachent livres et objets aux histoires intrigantes dont nous vous dévoilerons les secrets. À partir de 10 ans

Enfants

Manettes et toiles d’araignée – Jeu vidéo Luigi’s Mansion 3 sur Switch

Le 21 janvierDe 17h30 à 19h

Médiathèque Floresca Guépin15 Rue de la Haluchère 44300 Nantes

Amusez-vous à vous faire peur et lancez-vous dans une chasse aux fantômes loufoque entre amis grâce à Luigi et son aspirateur surpuissant ! De 7…

Enfants

Moment de partage

Le 21 janvierDe 19h à 20h

Médiathèque Lisa Bresner23 Bd Emile Romanet 44100 Nantes

Participez à un moment de convivialité autour d’un buffet inquiétant !

Tout public

Ouverture en musique

Le 21 janvierDe 16h30 à 17h

Médiathèque Lisa Bresner23 Bd Emile Romanet 44100 Nantes

Une trentaine de flûtistes et une contrebasse du Conservatoire de Nantes ouvriront les festivités autour des œuvres de Vivaldi, Rameau,…

Tout public

Peur à la bibliothèque scientifique du Muséum

Le 21 janvierDe 17h30 à 19h00

Bibliothèque scientifique du Muséum d’histoire naturelle de Nantes12 Rue Voltaire 44000 Nantes

Venez découvrir la Bibliothèque scientifique sous son jour le plus effrayant, et ses livres plus terribles les uns que les autres. Vous apprendrez…

Tout public

Rencontre avec Alexis Thébaudeau

Le 21 janvierDe 19h à 19h30

Médiathèque Lisa Bresner23 Bd Emile Romanet 44100 Nantes

L’auteur et scénariste nous présentera le second tome de ses « Histoires incroyables du cinéma ».

Ados

Soirée VO/VF lectures du monde

Le 21 janvierDe 19h30 à 21h15

La Géothèque14 Rue Racine 44000 Nantes

La revue CAFE (Collecte Aléatoire de Fragments Etrangers) réunit des traductrices et traducteurs qui souhaitent partager, avec le plus grand…

Adulte

Théâtre d’ombres

Le 21 janvierÀ 18h

Médiathèque Jacques Demy24 Quai de la Fosse 44000 Nantes

Une lumière s’allume, des images s’animent, laissez-vous porter par une histoire concoctée spécialement pour l’occasion. À partir de 6 ans

Enfants

Un film qui fait peur, mais pas que !

Le 21 janvierDe 19h30 à 21h30

Médiathèque Lisa Bresner23 Bd Emile Romanet 44100 Nantes

Réunissez-vous en famille devant une comédie culte des années 80 fourmillant de spectres et autres apparitions « ectoplasmiques » !

Enfants

Une autre réalité

Le 21 janvierDe 17h30 à 19h

Médiathèque Lisa Bresner23 Bd Emile Romanet 44100 Nantes

Plongez de l’autre coté de l’écran avec une installation dédiée à la réalité virtuelle. À partir de 13 ans

Ados

Vers la paix en Algérie. 1961-1962, au cœur des négociations d’Evian

Le 21 janvierA 16h30

Centre des Archives diplomatiques17 Rue du Casterneau 44000 Nantes

Mai 1961. La guerre d’Algérie dure depuis sept ans. Des pourparlers s’ouvrent à Evian entre le gouvernement français et le FLN : le sort de…

Adultes

Vraiment terrifiant !

Le 21 janvierÀ 20h

Médiathèque Luce Courville1 Rue Eugène Thomas 44300 Nantes

En partenariat avec Nantes Esport. Découvrez des jeux vidéo d’horreur avec un casque de réalité virtuelle. Pour public averti ! À partir de 16 ans

Ados