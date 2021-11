NANTES. PRISME PROMEUT L’IMAGE ARGENTIQUE DU FUTUR

Le festival PRISME – Argentique du futur – revient à Nantes pour sa quatrième édition du 1er au 23 décembre 2021.

Le festival Prisme est organisée par l’association Mire qui se consacre aux pratiques de l’image en mouvement. Il met à l’honneur un cinéma argentique contemporain inventif et engagé, dans un jeu d’interférences avec d’autres disciplines artistiques : arts sonores, plastiques, performatifs, photographiques. Prisme entend explorer le médium du cinéma argentique sous de multiples facettes, qu’il prenne la forme d’installations, de films linéaires, de performances cinématographiques ; et ce, dans un espace muséal, scénique, une sallle de cinéma, un tiers-lieu ou encore dans l’espace public.

Le festival est né de de l’envie de mettre en lumière la dynamique du réseau international de laboratoires cinématographiques gérés par des artistes, dans lequel Mire s’inscrit. Ces quelques soixante structures sont liées par des valeurs d’entraide, d’échange de savoir, la mise en commun d’outils de production et aussi par l’idée selon laquelle la prise en main de techniques, sans être une fin en soi, nourrit le processus de création. En résistance à une supposée inéluctable obsolescence des technologies, PRISME part du postulat que le cinéma photochimique, médium plus que centenaire, a toute sa place dans le monde contemporain, aux côtés des technologies les plus récentes de l’image en mouvement, et n’a rien perdu de son potentiel d’innovation. Par ses propositions diversifiées, Mire affirme ainsi sa volonté d’ouvrir l’accès au cinéma expérimental à un large public.

Pour prolonger cette ouverture, le festival convoque d’autres disciplines et pratiques pour réfléchir le cinéma dans des dialogues artistiques et donner lieu à des formes hybrides, inattendues et échappant aux typologies.

Dans cet esprit, la programmation met l’accent sur des œuvres et des pratiques novatrices issues de la rencontre entre le cinéma et d’autres disciplines artistiques (arts sonores, visuels, performatifs…).

L’esprit du festival s’inscrit avant tout dans des manières de faire et de penser : do it yourself, ingéniosité, postures de détournement, contemplation, curiosité, réflexion politique et engagement. La programmation au sein de chaque édition est réfléchie comme un ensemble dont les fragments se répondent et se complètent. Les contextes de diffusion et de réception sont considérés en vue de créer un espace de rencontre de convivialité et de réflexion, d’interaction entre œuvres, artistes et publics.

