Nantes. Portland Burgers, la nouvelle terre promise du burger nantais ?

Focus sur Portland Burgers, le fast food végan qui ne cesse de convaincre de plus en plus de Nantais. Venu tout droit des États-Unis, le mode de vie végétalien et sa cuisine associée touchent un public toujours plus grand. Aujourd’hui, Unidivers teste pour vous Portland Burgers, une adresse à surveiller de près.

Portland Burgers peut-il détrôner Le Melting Potes, Roadside et Maki Burger du podium réservé aux meilleurs burgers de Nantes ? La question mérite d’être posée ! Installé depuis août 2019, Portland Burgers est un projet porté par Kévin Dabos. Autant gérant que présent derrière le grill, le chef a toujours eu la fibre de la cuisine en lui. Aussi, quand le projet Portland né sur les réseaux sociaux, il ne tarde pas à susciter l’engouement de la communauté végane nantaise. Mais pourquoi s’appeler Portland ? Parce qu’il s’agit de la ville américaine certifiant la plus grande offre d’alimentation végétalienne. Une terre promise qui en fait rêver plus d’un tout à l’image du nom de chaque burger proposé qui s’inspire d’une destination étrangère.

Mention spéciale pour l’emballage qui donne l’aspect d’un ravioli chinois au burger !

Le parti pris du restaurant est avant tout de cuisiner des burgers faits maison, avec des produits bio issus de producteurs locaux. Un but jamais facile à atteindre à 100%, mais qui a le mérite d’être visé. Ainsi le pain vient de la boulangerie Eugénie ; le jus de pomme provient des coteaux nantais ; la bière Trompe Souris est brassée à 15 km de Nantes dans une fabrique artisanale. Plus compliqué, les pommes de terre, selon les saisons, peuvent arriver du nord de l’hexagone, garantissant toujours des frites “made in France” nonobstant !

Le Glasgow, sans retouche ! Comme vous pouvez le voir, les portions de burger sont généreuses.

Au-delà d’une clientèle végane, le pari du restaurant est bien de faire apprécier ses recettes à tout le monde et pas seulement aux convaincus de la première heure. Sur une année, pas moins de vingt recettes différentes de burgers se succèdent ! Trois d’entre eux restent des produits phares disponibles en toute saison, à savoir, le Portland saveur barbecue, le Glasgow et sa sauce whisky, et l’indéboulonnable et doux London. Bientôt apparaîtront à leurs côtés l’Athéna, sa “feta” végétale et sa sauce maison tzatziki, plus, une surprise d’inspiration italienne ! À l’avenir, Kévin Dabos imagine même qu’un burger breton trouvera sa place sur la carte. À base de pommes caramélisées, il cherche encore quelle sauce d’inspiration bretonne pourrait concrétiser le mets, et reste à l’écoute de toutes vos suggestions.

Dissection du Glasgow. On sent encore mieux la saveur de la sauce whisky en la prenant avec les frites !

Pour celles et ceux qui voudraient tout de même retrouver le goût et l’aspect de la viande, une option existe avec le steak “Nouveaux Fermiers”. Mais honnêtement, le steak de haricot noir, traditionnellement servi dans chaque burger, possède sa propre saveur qui n’a rien à lui envier. Faites maison, les frites ont un goût parfumé et différent de ce que l’on trouve habituellement dans les fast foods pour notre plus grand plaisir. Seul bémol, les boissons issues du commerce équitable sont en petite portion. N’en déplaise à l’excellent goût du Karma cola, sa quantité de 25 cL est un peu faible, tout comme le jus de pommes.

Au niveau des prix, celui-ci reste invariable selon le burger : toujours 10 €. Comptez 13 € pour un menu avec boisson et frites, et 2 € de plus pour un dessert. Pour la livraison, Portland Burgers privilégie le service de coursier à vélo Naofood. Application locale, celle-ci est bien connue pour mieux rémunérer ses livreurs tout en coûtant moins cher que les plateformes similaires. Ces dernières seront quand même nécessaires si le client réside trop loin. Pour renforcer leur engagement envers l’écologie, Portland Burgers fonctionne en partenariat avec Planète Urgence. Au bout de cinq repas consommés, le restaurant s’engage à faire un don à l’ONG qui, dans un plan de reforestation à Madagascar et en Indonésie, sélectionne et plante des essences d’arbres locales pour restaurer l’environnement. Alors, n’hésitez pas à leur demander la carte !

INFORMATIONS PRATIQUES

Portland Burgers se situe au 16 Rue de la Juiverie, 44000 Nantes

Ouvert tous les jours de 12h à 14h (jusqu’à 15h le samedi) et de 19h à 21h30 du lundi au jeudi (jusqu’à 22h le vendredi et le samedi). Fermé le dimanche.

Tél : 06 34 74 54 38

Site internet : https://portlandburgers.fr/

Compte Instagram : @portland_burgers

Site internet de Planète Urgence : https://planete-urgence.org/