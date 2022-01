NANTES. NERLOV AUX INOUÏS DU PRINTEMPS DE BOURGES

Nerlov est candidat aux Inouïs du Printemps de Bourges à Nantes, le mardi 25 janvier 2022. Le musicien angevin Florent Vincelot y présentera en concert son dernier projet, une formule pop moderne mêlant productions électroniques, hip-hop et trap avec une voix chantée nonchalamment en français, et une batterie en concert pour une énergie rock. Portrait.

© Djavanshir N.

Nerlov est le dernier projet musical de Florent Vincelot, qu’il présentera aux Inouïs du Printemps de Bourges à Nantes mardi 25 janvier 2022. Angevin âgé de 34 ans, il est passé par plusieurs groupes avant de lancer, en 2019, son projet personnel, reprenant pour l’occasion le mystérieux surnom qu’on lui donnait au lycée, Nerlov. Chantant sur des productions pop, hip-hop, et musique électronique, accompagné d’un batteur sur scène, Nerlov propose une formule fraîche qui modernise la chanson française.

Bercé dans son enfance par les voix de Jacques Brel, Renaud et Barbara, qu’écoutaient ses parents, Florent adolescent privilégie pourtant les groupes anglais et américains. C’est le metal, un groupe comme Deftones notamment, qui fait naître sa passion pour la musique. « C’est ce qui m’a ouvert à tout le reste », raconte-t-il. « Assez jeune j’ai été entouré d’autres univers : rap, rock, pop, musique électronique. J’ai commencé par faire du metal, mais je me suis mis rapidement à faire d’autres choses ».

Autodidacte, hormis une année passée à étudier les musiques actuelles à l’école Jazz à Tours, il apprend la basse et s’initie au chant dans son groupe de metal du lycée, H-ora. Avec l’âge, il multiplie les projets : bassiste pour San Carol, groupe pop krautrock déjà lauréat des Inouïs en 2016, batteur pour Sheraf, groupe rock psyché et garage, ou encore VedeTT, duo pop cold wave que Florent finit par porter seul, bien que toujours accompagné d’instrumentistes en live. Autant d’expériences qui en font un musicien confirmé, avec plusieurs disques et tournées à son actif.

Pourtant, Florent Vincelot ne cesse de se réinventer au fil des influences et des rencontres. Habitué des groupes instrumentaux, il bricole aussi à la MAO sur le logiciel Ableton. « Depuis un bout de temps l’envie était là de faire de la musique plus produite, avec des sonorités électroniques, trap, hip-hop », explique-t-il. Sa rencontre avec Atom, beatmaker membre des groupes C2C et Beat Torrent, « un tueur à la prod’ », fut déterminante dans le lancement du projet Nerlov. Ils travaillent pour la première fois ensemble alors que Florent est invité par le duo rap Rezinski à collaborer sur leur album Mal Poli, produit par Atom. Ils gardent contact, s’échangeant leurs compositions, les réarrangeant ensemble jusqu’à assembler un bon nombre de morceaux. Largement de quoi sortir un premier EP, Je vous aime tous, en avril 2020. Puis un second, Prophéties, en octobre 2021, avec un troisième larron à la production, Chahu.

Oscillant entre pop électronique, trap et hip-hop, avec des modèles comme Thom Yorke (chanteur de Radiohead), James Blake ou Frank Ocean, leurs productions portent la voix et les paroles de Nerlov. Car, en plus de la MAO, la principale nouveauté de Nerlov pour Florent est de chanter en français. « J’avais envie qu’on comprenne mes textes, de pouvoir dire des choses de manière très frontale. Pour moi qui avais toujours chanté en anglais avec mon accent pourri, c’était une renaissance ». S’improvisant poète urbain, il livre son ressenti des relations humaines, son analyse de nos comportements, « ce qui tourne pas rond chez les autres et chez moi, le doute permanent surtout », précise-t-il. Dans cette nouvelle chanson française, désormais au diapason des musiques électroniques, comme chez Flavien Berger ou Feu Chatterton!, Nerlov rend d’ailleurs un vibrant hommage à Serge Gainsbourg en reprenant “Je suis venu te dire que je m’en vais”, « un des rares artistes francophones qui m’a réconcilié avec la langue française », confie-t-il.

Auteur de deux EP, Nerlov est désormais à la recherche d’un label pour éditer son premier album. Une quinzaine de morceaux sont déjà composés. Lancé fin 2019 à la veille de la pandémie, le projet s’est encore peu défendu sur scène. Florent, au chant et claviers, y est accompagné de Simon Garnier (son complice pour les concerts de VedeTT) à la batterie et la MAO. Leur performance aux Inouïs du Printemps de Bourges le 26 janvier à Nantes sera l’occasion de présenter leur répertoire ainsi que des morceaux inédits, qui devraient paraître en singles courant 2022.

Depuis 1985, les Inouïs du Printemps de Bourges constituent un festival tremplin pour les artistes de musiques actuelles. Cette année, 3000 candidatures ont été examinées par 350 professionnels de la musique. 136 artistes ou groupes ont été retenus, répartis sur 28 antennes territoriales. En plus d’une visibilité donnée à des jeunes projets, les lauréat·e·s des différents prix se verront programmé·e·s à plusieurs festivals, dont le fameux Printemps de Bourges, qui se tient cette année du 19 au 24 avril. Les concerts d’audition ont lieu entre le 6 janvier et le 5 février 2022. À Nantes, rendez-vous le 26 janvier à 20 h au Stéréolux. Au programme : Coline Rio, Nerlov, Scuffles, Shadéblauck, Susanoô, Zaho de Sagazan.

