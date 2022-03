FUGUEZ DANS LES FRICHES INDUSTRIELLES NANTAISES AVEC LISIÈRES !

Au programme de ce samedi 5 mars 2022, l’association Interstices présente Lisières : une échappée hivernale en périphérie de la ville où seront organisés spectacles, randonnées et concerts ! Mêlant urbanisme et art de rue, cette expérience collective nous invite à explorer les espaces peu connus et néanmoins importants au fonctionnement de Nantes.

À l’écart du centre-ville, l’Atelier du Dahu, dans le quartier de Chantenay, sera le point de départ de Lisières, weekend peu ordinaire organisé par l’association Interstices, spécialisée dans l’accompagnement et la structuration des arts de rue à Nantes.

“Fugue” interprété par Anna Liabeuf et Antoine Johannin © Mika Cotellon

La journée commencera à 13h00 avec Fugue, un spectacle de rue en déambulation écrit et mis en scène par la compagnie Les Toiles Cirées. L’histoire raconte celle de Frida, trentenaire perdue qui décide du jour au lendemain de partir sans mot dire. Elle rencontrera en chemin des gens comme elle, ayant décidé de faire un pas de côté, de s’échapper. Tous en fugue.

Les textes de cette pièce ont été récupérés par l’architecte Tibo Labat qui s’en est inspiré pour créer une marche exploratoire. Ainsi à 15h30, il sera accompagné du géographe Frédéric Barbe et de Jules Infante pour vous emmener à la lisière de la ville et la questionner en tant que métabolisme. Quels sont les flux qui alimentent la ville ? Qu’est ce qui y entre ou en ressort ? Une “marche controverse” de 5 km sur 3 heures à la rencontre des mécanismes invisibles nécessaires au bon fonctionnement de la ville. Ces “guides impressionnistes”, tels qu’ils se désignent, ne seront pas là pour vous faire une visite guidée historique chiffres à l’appui, mais plus pour partager leurs impressions et vous faire partager vos savoirs.

L’impro improbable de Röclé, dessinée et mise en musique © Elen Menou

Enfin, un omnibus ramènera les randonneurs à l’Atelier du Dahu, où un bon repas leur sera servi par l’excellente Autre Cuisine. Deux concerts animeront également la soirée, à commencer par celui du groupe nantais Röclé. À coup de crayons et de riffs de guitare, le surf rock déjanté de Röclé improvise du dessin en même temps qu’il joue de la musique. Dans cette continuité viendra se produire le jeune groupe rennais Fulguromatics, binôme atypique jonglant entre jazz mécanique et rock expérimental.

Le groupe Fulguromatics en action © Eddie FZone

Plus long, plus engageant, plus hivernal… Lisières emporte l’art de rue dans un format qui lui est inhabituel. L’association qui l’organise, Interstices, s’est installée depuis 2018 aux ateliers Magellan dont elle est chargée de la coordination. Son but ? Structurer et aider les compagnies d’art de rue, en leur proposant des résidences de jeu et de construction. Un accompagnement nécessaire, tant les structures de Nantes se font rares à ce niveau là. Des ateliers qui accueillent également parfois des architectes et des urbanistes ou qui mettent à disposition leur espace pour recevoir d’autres événements. En bref, une association dynamique dont la mise en relation des créateurs a toujours été une priorité.

INFORMATIONS PRATIQUES

Ce samedi 5 mars 2022 à partir de 13h pour le spectacle Fugue à l’Atelier du Dahu, au 26 boulevard de Chantenay, Nantes.

Pour assister à Lisières, veuillez réserver vos places ici

Page de l’événement Lisières

Tarifs : 7€ la place pour le spectacle Fugue de la compagnie Les Toiles Cirées ; 15€ le ticket pour la journée complète comprenant : le spectacle, la marche, les concerts et un repas offert ; prix libre pour avoir accès aux concerts, à partir de 20h.