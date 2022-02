NANTES. JOURNÉES DES LIBERTÉS NUMÉRIQUES : COMPRENDRE LES ENJEUX DE LA TECH

Les Journées des libertés numériques : comprendre les enjeux des technologies et cultures numériques avec les Bibliothèques Universitaires (BU) de Nantes

De février à avril 2022, dans les BU de Nantes et de la Roche-sur-Yon, des spécialistes, des chercheurs, des artistes, des militants… proposent une diversité d’activités ouvertes à tous et pour la grande majorité gratuites. Une trentaine d’événements est proposée à tous les publics, à Nantes et à La Roche-sur-Yon, en journée, en soirée, sur place ou en ligne.

Certaines animations seront visibles sur la webTV de l’université et/ou pourront être écoutées à la radio. A ne pas rater : les tables rondes et les concerts animés par le romancier de science-fiction Alain Damasio les 11 et 22 mars 2022.

Programme des Journées des libertés numériques de Nantes 2022

Accès et tarifs

Les événements sont gratuits pour la plupart, ouverts à tous, mais certains nécessitent une inscription dans le cadre des préconisations sanitaires durant la crise Covid.

Le pass sanitaire est obligatoire sur l’ensemble des événements programmés, aussi bien pour les membres de Nantes Université que pour les personnes extérieures

Afin de permettre au plus grand nombre de participer, certaines animations seront diffusées en direct sur le site de Nantes Université, ou en différé sur la webTV de Nantes Université.

Tous les détails sur : https://bu.univ-nantes.fr/JDLN

Site web

Le programme est proposé sous réserve des modifications et des annulations qui pourraient se produire, dans le cadre du renforcement des mesures de protection sanitaires, de désistements des intervenants ou de fermeture de salles.

Sur les réseaux sociaux

Sur Facebook

