Depuis 2022, le Centre Claude Cahun pour la photographie contemporaine organise des journées de rencontres annuelles autour de la photographie. Cette année, ces journées se tiennent à Nantes du 7 au 10 février 2024, à l’école des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire, à la Maison de l’Europe, au Musée de l’imprimerie, à la médiathèque Jacques Demy et au Centre Claude Cahun.

Les journées de rencontres annuelles autour de la photographie du Centre Claude Cahun soulignent la volonté de réfléchir continuellement à la photographie en train de se faire, tant du point de vue des expositions que de celui de la place des photographes dans la société. À travers un programme de conférences/discussions, d’expositions, de workshops et d’ateliers pour les plus jeunes, nous proposons une réflexion collective avec les photographes sur la photographie. Ces journées sont pensées comme un moment de dialogue pour les photographes et amateurs de photographie afin de faire évoluer les pratiques de la création photographique et la reconnaissance du statut de photographe.

Ces journées découlent du travail d’une commission de photographes coordonnée par les salariées du Centre Claude Cahun et la secrétaire du bureau de l’association : Céline Gobillard. Cette commission réunit : Jérôme Blin, Nadège Héraud, Estelle Jourdain, Adeline Praud, Guillaume Noury, Dorian François, Andrea Wasaff, Damien Mousseau, Elena Groud et Mathilde Guiho.

Le Centre Claude Cahun pour la photographie contemporaine est un projet porté par l’association Confluence Photographique, anciennement Galerie Confluence. La volonté très forte de créer un centre de la photographie apparaît dans la continuité des actions que mène la Galerie depuis 2004: poursuivre une programmation exigeante, élargir la médiation auprès des scolaires et auprès de « publics éloignés », développer un centre de ressources en relation avec les photographes locaux. Ce lieu est pensé pour un public le plus large possible afin de constituer un centre de référence national et international. Le Centre est membre du réseau national DIAGONAL (réseau de diffusion de la photographie du Ministère de la Culture).

Le Photo festival de Tbilissi est l’invité d’honneur des journées 2024. Fondé en 2010 en partenariat avec Les Rencontres d’Arles, le Tbilissi Photo Festival est né d’une tentative de dévoiler les réalités profondes partout en Géorgie en contribuant à l’essor de la scène photographique régionale tout en apportant à Tbilissi le meilleur de la photographie mondiale. Son invitation durant les journées sera possible grâce au programme de jumelage Nantes/Tbilissi.

L’association Univerciné Nantes proposera un cycle de films géorgiens dans le cadre du festival Univerciné à l’Est dans les salles du cinéma Katorza à Nantes du 13 au 18 février 2024.

L’école des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire est également partenaire des Journées de le photographie depuis trois ans. Cette année, une exposition autour de l’artothèque de l’école pensée avec les étudiants sera proposée dès le 16 janvier et une présentation du fond des livres photos de la bibliothèque de l’école le 6 février 2024 à 12h30.

Enfin, La galerie invisible, l’Atelier argentique à Nantes et la galerie HASY au Pouliguen, seront partenaires de programmation dès le samedi 3 février avec des expositions.

Des workshops auront lieu dans le cadre des Journées de la photographie, entre le 3 et le 7 février. Un workshop avec les Ediciones Anómalas, en partenariat avec le Musée de l’imprimerie sera proposé, ainsi qu’un workshop avec Lorraine Turci, auteur.e et photographe portant sur les méthodes et les outils de professionnalisation.

Le programme des Journées de la photographie

Mardi 6 février à la bibliothèque de l’école des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire

2h30, Sandwich-photo, une présentation du magnifique fond de livres photos de la bibliothèque de l’école. Venez avec votre déjeuner et découvrez des merveilles !



Mercredi 7 février à la médiathèque Jacques Demy

18h30 Soirée autour du Photo Festival de Tbilissi, projection et présentation du festival par Nestan Nijaradze, directrice du festival et lecture de Sophie Merceron de textes réalisés suite à une résidence d’écriture à Tbilissi



Jeudi 8 février à l’école des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire

De 10h à 16h Journée de réflexion entre photographes ;

18h Présentation au public et aux institutions de la synthèse de la journée de réflexion entre

photographes ;

19h Discussion avec SMITH, photographe, cinéaste, plasticien ;

20h30 Finissage/diner de l’exposition réalisée avec les étudiants de l’école des Beaux-Arts à partir de la collection photo de l’artothèque Artdelivery.



Vendredi 9 février au Centre Claude Cahun

17h Passion livres photo, 4 invités : la photographe Juliette Parisot, la libraire Claudine Courtais, la directrice du festival photo de Tbilissi Nestan Nijaradze, les Ediciones Anómalas, parlent des livres qui les ont inspirés ;

19h Restitution du workshop Ediciones Anómalas ;

20h Temps festif autour de l’exposition de la photographe française Juliette Parisot et Battle d’images.



Samedi 10 février à Maison de l’Europe, Europa Nantes

11h Conférence filmée : présentation du festival photo de Tbilissi, son histoire, ses photographes, avec la directrice du Festival Nestan Nijaradze ;

12h30 déjeuner / rencontre avec les éditeurs du Salon des éditions photo ;

14h Salon d’éditions de livres photo en présence notamment de la maison édition espagnole Anomales et du Tbilissi Photo festival et une mise en lumière des micro et auto éditions ;

20h30 Soirée de clôture avec Noah Magic, DJ éclectique géorgienne basée à Nantes. Et buffet géorgien

préparé par l’association Nantes-Tbilissi.

Centre Claude Cahun, 45 rue de Richebourg, 44000 Nantes, 09 52 77 23 14.