Nantes. Le Hellfest va mettre le feu à la Cité des Congrès !

Le Hellfest Warm Up Tour 2022, c’est un avant-goût du célèbre festival des musiques extrêmes. Dans sa tournée nationale, il débarque à La Carène de Brest le 6 mai avant d’atterrir à Nantes le 7 mai 2022 ! Pour cette dernière date, punk rock, thrash metal et doom metal vont faire vibrer les murs de la Cité des Congrès, pour une soirée mémorable aux nombreuses surprises. Zoom sur la soirée nantaise.

Mais au fait, pourquoi le Hellfest à la Cité des Congrès de Nantes ? Ces deux univers ne sont-ils pas diamétralement opposés ? C’est tout le contraire. Pour Franckie Trichet, nouveau directeur de la Cité, celle-ci doit s’ouvrir à un public plus large, en représentant l’identité polymorphe et originale nantaise ! C’est un lieu où l’on peut venir travailler ; prendre un café ; voir des spectacles ; ou même participer à des colocs internationaux. Un lieu qui nous tend les bras pour nous dire : “Bienvenue ! Tu es aussi chez toi”. Et pour ses 30 ans, quoi de mieux que de marquer un grand coup, en accueillant l’un des festivals les plus extrêmes et profondément nantais ? J’ai nommé, le Hellfest !

Depuis sa naissance en 2006 à Clisson, la programmation des concerts du Hellfest balaie le spectre des musiques extrêmes, faisant de lui le premier festival de métal en France. Son seul problème ? Ses billets partent trop vite ! C’est pourquoi ses organisateurs ont décidé, il y a cinq ans, de créer le Warm Up Tour : une tournée nationale pour faire vivre l’état d’esprit du festival plus longtemps. En apparaissant dans des endroits inattendus, le festival part à la rencontre de ses aficionados comme des curieux. C’est le cas pour la Cité des Congrès de Nantes, et d’ailleurs, celle-ci n’a encore jamais été aussi transformée de l’intérieur pour l’occasion.

Sans plus attendre, présentons les groupes qui se produiront sur scène (flammes incluses !). En tête d’affiche, nous retrouvons des amis de longue date du Hellfest, les Tagada Jones. Représentants de la scène punk rock française actuelle, leur énergie sautillante s’accompagne de refrains fédérateurs et de paroles sans détours. Ils seront accompagnés du groupe de thrash metal espagnol Crisix, aux sonorités speed et classiques. Si les deux premiers seront aussi présents la veille à La Carène de Brest, les deux suivants ne se produiront qu’à la Cité des Congrès de Nantes. Aussi Hellbangerz, groupe de reprises, se fera un mâlin plaisir à entonner des classiques des musiques extrêmes, dans toute leur diversité. Une soirée qui serait incomplète sans la présence de Hangman’s Chair, jeune groupe de sludge metal parisien, dont la popularité ne cesse de se confirmer.

Concrètement, les concerts se dérouleront face à une fosse debout. Une fan zone se tiendra à l’extérieur, entourée de food trucks et de bars. À l’intérieur, nous retrouverons d’autres bars ainsi qu’un village metal, avec une douzaine d’exposants triés sur le volet parmi les partenaires du Hellfest. Sur inscription, vous pourrez également vous faire tatouer gratuitement le “H” du Hellfest. Lors de cette soirée très spéciale, des écrans seront également disponibles dans une zone annexe, pour celles et ceux qui ne voudraient pas rater la finale de la coupe de France, opposant les canaris nantais contre les aiglons niçois !

L’événement vous intéresse ? Vous pouvez d’ores et déjà commander en ligne vos billets sur le site du Hellfest, ou bien sur celui de l’agenda de la Cité des Congrès. Pour les indécis, sachez qu’une billetterie se tiendra sur place le jour même. Le prix de l’entrée est fixé à 35 € pour une soirée qui durera de 19h jusqu’à 2h du matin.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le Hellfest Warm Up Tour débarque le 6 mai 2022 à partir de 20h à La Carène, à Brest, au 30 rue Jean-Marie Le Bris – 29200 Brest

Plein tarif 20€ en prévente (+frais), 22€ sur place

Tarif réduit 18€ en prévente (+frais), 20€ sur place

La Carène, Brest : Site internet / Contact : contact@lacarene.fr / Tel : 02 98 46 66 00

Et le 7 mai 2022 à partir de 19h à la Cité des Congrès de Nantes, au 5 Rue de Valmy, 44000 Nantes

Plein tarif 35€

La Cité des Congrès : Site internet / Contact : https://lacite-nantes.fr/contact.html / Tél : 02 51 88 20 00

Site du Hellfest