Le samedi 6 et le dimanche 7 avril 2024, le Parc des Expositions de Nantes accueillera un nouvel événement totalement inédit en France : le Festival Vélo Vélos. Au programme : des animations, des tests, des conférences, des ateliers pratiques, des reportages…

De nombreuses marques, des animations multiples pour petits et grands, des expositions, des ateliers pratiques, des initiations, des nouvelles marques et des vélos cargo, des démonstrations…, la première édition du Festival Vélo Vélos imaginée par les équipes d’Exponantes, a pour vocation d’être à la fois un déclencheur de la pratique pour les novices, un révélateur d’innovations pour les initiés et un rendez-vous pour les sportifs. Conscients de l’importance de l’événement et des enjeux actuels liés à la problématique de la mobilité, la Région des Pays de la Loire, Nantes Métropole et la CCI Nantes Saint-Nazaire ont apporté leur soutien à l’organisation de cette toute première édition du Festival Vélo Vélos qui se tiendra aux mêmes dates que la Foire de Nantes.

Tester, voir, participer, découvrir tout l’univers du vélo

Tester, voir et participer… Voici trois mots qui illustrent parfaitement la promesse de cet événement inédit en France 100% dédié au vélo sous toutes ses formes. Les visiteurs de cette toute première édition du Festival Vélo Vélos, grands et petits, pourront durant deux jours :

• Tester de nouveaux modèles de vélo sur des circuits spécialement dédiés et sécurisés.

• Assister à 3 shows BMX quotidiens et s’initier à la pratique que l’on soit un enfant ou un adulte. • Participer à des animations Ludoroute réservées au 6/10 ans au sein d’un espace spécifique équipée de feux de signalisation, ronds-points, tremplins…

• Se renseigner auprès de la Sécurité Routière qui sera présente sur le festival.

• S’initier pour les plus jeunes au maniement des draisiennes, ces véhicules à deux roues alignées que l’on fait avancer en poussant sur le sol avec ses pied… à partir de 4 ans.

• Participer à des ateliers de marquage de vélo, ou encore profiter de conseils sur l’achat de vélos familiaux.

• Assister à des conférences et échanger avec des aventuriers spécialistes du vélo !

Le samedi 6 avril en début d’après-midi, le Festival Vélo Vélos accueillera Stéphane Viseux qui bouclera un parcours à vélo de plus de 900 km, débuté au Mont Gerbier-du-Jonc, source de la Loire. Ancien footballeur de haut niveau, formé au RC Lens, Stéphane Viseux, est aujourd’hui expert en développement de potentiel, avec comme spécialité la sophrologie psycho-comportementale, la préparation mentale, le coaching et le management. Dans ce cadre, il pratique l’ultra-cyclisme depuis une dizaine d’années au profit d’une belle cause qu’est la protection de l’enfance auprès de l’association SOS Villages d’Enfants.

Rappelons également que Nantes est au croisement de deux itinéraires EuroVelo majeurs : la Loire à Vélo- EuroVélo 6, qui s’étend sur 630 km de Nevers à Saint-Brévin-les-Pins, ainsi que La Vélodyssée – EuroVélo 1 traversant la Bretagne pour ensuite longer l’Atlantique, au départ de Roscoff jusqu’à Hendaye sur 1 200 km.

Un marché porté par la période post-covid qui se stabilise en 2023 après trois années de hausse

Rappelons qu’en 2022 en France, 43 % des véhicules vendus ont été des vélos, ainsi la pratique du vélo continue de gagner du terrain auprès des Français au détriment de la trottinette et de la voiture. Selon une étude publiée en novembre 2022 sur le portail gouvernemental pour s’informer sur les enjeux de l’environnement et du développement durable (www.notre-environnement.gouv.fr), les ménages français ont fait l’acquisition de plus de 10 millions de bicyclettes au cours des cinq dernières années pour se balader occasionnellement ou se déplacer quotidiennement. On assiste également à un fort développement des vélos électriques (VAE) qui représente désormais plus d’une vente sur quatre soit environ 220 000 unités même si le marché au global a stagné en 2023. Plus de 700 000 personnes utilisent le vélo également pour effectuer leur trajet domicile-travail. Au cours des quinze dernières années, c’est surtout dans les grandes métropoles que l’usage du vélo a progressé, notamment grâce à la mise à disposition de 45 000 vélos en libre-service. Pour autant, la pratique progresse également en zone périurbaine et en milieu rural.

Festival Vélo Vélos SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 AVRIL DE 10H A 19H – Entrée à 3€. Billetterie en ligne : boutique.exponantes.com Parc des Expositions. Route de Saint-Joseph de Porterie – 44300 Nantes