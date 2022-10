Nantes. Festival Les Cités perdues, un parcours techno à travers la ville

Les Cités perdues animeront Nantes les 8 et 9 octobre 2022. C’est le premier festival de Lena, collectif de musique électronique renno-nantais. Entre Saint-Herblain et l’île de Nantes, quatre événements dans quatre lieux du patrimoine industriel de la ville composeront un week-end en forme d’aventure rétrofuturiste sur fond de techno et autres joyeusetés électroniques.

Partez à la découverte des Cités perdues samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022 à Nantes. Pour son premier festival, le collectif Lena explore quatre lieux festifs de la cité des ducs en conviant des têtes d’affiche nationales et internationales, ainsi qu’un réseau de collectifs nantais incarnant au mieux la fête libre. L’événement prend la forme d’une course à la teuf à travers des sites industriels réaffectés, oscillant entre rave et tourisme. Le tout a été magnifiquement affiché par le talentueux illustrateur Olivier Laude, qui a donné le ton à cette épopée d’un week-end. Serrez bien votre sac à dos, vissez vos lunettes de vitesse, arborez vos plus beaux smileys, l’aventure démarre.

Depuis son lancement en 2018, à la suite de premières rave parties et sonorisations d’événements sous le nom Global Techno, le collectif Lena n’a cessé de proposer des événements de plus en plus ambitieux et qualitatifs. À Rennes d’abord, où ils se sont fait connaître par leur open air annuel au Jardin moderne et leur participation au grand bal électronique de la fête de la musique esplanade Charles de Gaulle, où il proposait encore il y a peu, le 29 septembre 2022, une soirée de concerts dans la mythique salle de la Cité. À Nantes ensuite, où Lena s’est progressivement installé, jusqu’à obtenir une résidence au Macadam, parmi les clubs techno les plus réputés de la ville. Les Cités perdues entérinent son inscription dans le tissu festi-culturel nantais en proposant un périple à travers la ville, de la périphérie jusqu’à l’île de Nantes, en compagnie d’autres collectifs de la région particulièrement actifs.

© D.R.

Les festivités débutent dans le parc de la Carrière, à la guinguette Les Nantais. C’est le spot idéal pour le rassemblement des fêtards (« Gathering of Ravers », 14-20 H), et pour faire le plein avant le voyage. Ça tombe bien, un festival de bière se tiendra simultanément. Pendant ce temps s’enchaîneront les DJ Somoine du collectif Comme ça, Akira de Zone rouge, Killian et Matso de Boreal, dans des registres musicaux allant du downtempo à la disco, à la techno minimale ou break.

Puis, direction la salle de spectacle attenante, la Carrière. Lena promet d’enfumer et de bourrer de show lumières les deux salles investies, aux allures de halles industrielles. Un chapitre intitulé « Futuristic Rave » (18 h-1 H), inspiré de l’univers de Blade Runner ou de Matrix. La programmation fera la part belle à la techno festive et musclée : EBM, rave, acid, industrielle. Côté artistes, on comptera les Berlinois d’adoption Setaoc Mass, D.Dan et les artistes parisiens François X, Elise Massoni, Makornik. Et pour les locaux : GTI, du collectif Androgyne, et Sawsick, résident de Lena.

La Carrière

Après ces premières excursions, il est l’heure de regagner le saint des saints clubs nantais : le Macadam, dans le quartier de Chantenay. Collectif résident du club, Lena a l’habitude d’y inviter des DJ pour de longs sets d’au moins trois heures. Il ne déroge pas à la règle pour ce troisième chapitre des Cités perdues, « Retreat to the Bunker » (0 h-7 H), puisque sont conviés le Berlinois Phase Fatale et la Lyonnaise Tauceti. Le premier est résident du très fameux club Berghain à Berlin et du subversif Khidi en Géorgie, et évolue dans un univers techno teinté de post-punk et de cold wave. La seconde est résidente du Sucre à Lyon et prodigue une techno mentale, voire noise.

Sombre et enfumé, le Macadam applique également la politique berlinoise d’interdire les photos dans l’enceinte du club.

© DJ booth VOUS x Androgyne / Photo Anthony Poulon

© DJ booth VOUS x Androgyne / Photo Anthony Poulon

Le jour s’est levé sur les Cités perdues, les fêtards du dimanche pourront se ressourcer sur le site industriel MIN de rien. Cet ancien marché aux fleurs devenu lieu d’occupation temporaire pour des projets associatifs et événementiels sera le théâtre de « Deserted Ground » (12 h 30-22 H), chapitre final de cette épopée rétrofuturiste. Cette après-midi ravieuse sera l’occasion de mettre en avant la maison d’artistes nantaise 44 Tours, et les artistes qui lui sont affiliés : le duo Véronique Samsung, Aasana et Less-O, Guru Drift, duo formé de Dites Safran et Marino HF, et Aza Şeva (également membre fondateur du collectif Lena). Entre electro, techno, house, breakbeat et bass music, ils et elles représenteront la variété musicale qui caractérise 44 Tours. Le line up sera complété par deux talents confirmés de la scène acid et rave techno française : le parisien JKS et le Rennais Dica. La friche sera animée par une scénographie grand format ainsi que des stands de merchandising, food trucks pour rassasier les marathoniens et marathoniennes de la fête et paillettes pour finir ce week-end sur une note colorée et brillante.

Les 27 et 28 août 2022, le festival Paco Tyson organisait également un open air à MIN de rien.

Partir en festival, c’est en soi une aventure. Une aventure aux protagonistes, lieux et péripéties multiples. Et c’est à une bien belle aventure nantaise que vous convie le collectif Lena avec Les Cités perdues.

Billetterie

Lien de l’événement