Nantes. De jeunes artistes s’emparent du musée le temps d’une nuit au Café

Venez vous enjailler au Café du musée d’arts de Nantes avec une soirée exposition-DJ set, pour la nuit européenne des musées. L’exposition Une Nuit au Café sera visible uniquement le 13 mai de 18 h à 23h. À l’occasion de cette nuit exceptionnelle, trois artistes invités par l’agence évènementielle High Event House revisiteront le café et le transformeront en salle d’exposition qui résonnera au son d’une soirée DJ set. L’occasion rêvée de venir de découvrir, autour d’un verre, trois artistes émergents de la scène artistique nantaise et des musiciens house. Rendez-vous pour un vernissage pas comme les autres le 13 mai à 18h…

Sans titre, dessin, crayon, papier, 65 x 50 cm, 2023, Claire Bodin

High Event House et le Café du musée d’arts de Nantes se sont associés pour proposer un événement unique dans le paysage nantais. Loin d’en être à son premier événement, l’agence High Event House a pour ambition d’organiser moult évènements tout en mettant en avant des talents en pleine effervescence. Porté par ces valeurs, l’agence vous propose de découvrir le travail de Léa Grimm, Benjamin Julienne et Claire Bodin. Dans une installation qui sera visible au sein du café, vous pourrez admirer peintures, aquarelles, dessins et sculptures, sous le tempo des DJ musiciens.

La dernière capsule, peinture à l’huile, 23 x 35 cm, 2023, Benjamin Julienne

Les artistes plasticiens participant à Une Nuit au Café ont eu carte blanche pour exposer

leurs derniers travaux et croiser leurs recherches. Dans cette exposition flash éclair, les œuvres dialogueront, les pièces entremêlées se répondront. Les artistes seront sur place pour parler de leurs travaux respectifs comme de leurs correspondances. Les aquarelles et peintures de Benjamin Julienne, se succédant sous forme de fragments, plongeront le visiteur dans un espace qui met en scène des êtres hybrides et incertains à travers des architectures fictives. Quant aux peintures de Léa Grimm, elles revisiteront des motifs, des empattements de matière et de multiples techniques, dans une abstraction empreinte d’une sensibilité qui lui est propre. La sculpture ne sera pas en reste avec les œuvres de Claire Bodin qui traiteront de la fragmentation du corps à travers le bas-relief. L’installation qu’elle donnera à voir explorera ce qu’apporte l’inachèvement et les différentes temporalités incluses dans sa pratique du dessin. De quoi bien clôturer cette nuit à l’honneur de l’art !

Une Nuit au Café © High Event House

INFORMATIONS PRATIQUES

L’exposition Une Nuit au Café sera visible à Nantes, au Café du musée d’arts, au 10 rue Georges Clemenceau. Visible seulement le samedi 13 mai 2023 de 18h à 23h. Vernissage prévu le samedi 13 mai à 18h. Entrée libre.

