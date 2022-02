NANTES. CONTREPOINT EST DE RETOUR AU MACADAM (ET ÇA VA SECOUER)

Le collectif Contrepoint vous donne rendez-vous au Macadam de Nantes le 19 février 2022. Les Malouins y invitent la DJ ukrainienne Daria Kolosova et le producteur parisien Krl Mx à se produire aux côtés de leurs résidents Clove, Obel & Nicco Venier. Entre techno et hard dance, la soirée s’annonce aussi dansante que festive !

Le collectif malouin Contrepoint fêtera la réouverture des clubs au Macadam de Nantes samedi 19 février. Aux côtés de leurs résidents, sont convié·e·s une tête d’affiche, Daria Kolosova, et un artiste émergent, Krl Mx. Un modèle de programmation qui a déjà fait ses preuves lors des précédentes soirées du collectif dans le fameux club nantais.

Contrepoint s’est lancé dans l’organisation d’événements en 2018, avec la volonté de proposer des soirées de musique électronique dans le pays malouin dont sont originaires les membres du collectif. « Il y avait un public à Saint-Malo, mais pas de promoteurs hormis l’Escalier Club », raconte Nicco Venier, un des fondateurs. Le collectif est bien sûr familier du club malouin, avec qui il coprogramme les soirées Fair-Play. Mais dès mars 2019 Contrepoint s’essaie à d’autres formats avec un événement au Phare, centre culturel de Saint-Coulomb. Un arrêté préfectoral vient pourtant chambouler le programme en obligeant le collectif à ajuster l’horaire pour que la soirée se termine avant 3 h, au lieu de 6 h.

La situation est finalement assez caractéristique de la région de Saint-Malo, comme de tant d’autres en France. « En dehors des open airs l’été, organiser des choses à Saint-Malo c’est très compliqué. On est vite limités au niveau des lieux, on a des contraintes énormes, la plupart du temps venant de la préfecture. Rien que pour un 22H-4H, il faut faire une demande auprès de la mairie et seul un certain nombre par an sont acceptées » explique Nicco. Et le contexte sanitaire n’aide évidemment pas : la deuxième édition de leur festival, initialement prévue en avril 2020, a été reportée trois fois.

Alors, rapidement, Contrepoint s’exporte. Pour de petites soirées à Paris, où vivent la plupart des membres du collectif aujourd’hui, ou à Rennes au 1988 Live Club, mais surtout pour des événements à Nantes, où ils passent par le Warehouse, le CO2, et finalement le Macadam. « De tous les clubs qu’on a faits, c’est le meilleur », affirme Nicco. « Il y a une ambiance qu’on ne retrouve pas ailleurs. Comme à Berlin, les photos et vidéos sont interdites. Il y a très peu de lumière, beaucoup de fumée, un système-son en quadriphonie, tout est mis en œuvre pour se concentrer sur la musique. »

Pour coller à cette image d’underground, Contrepoint invite à leurs soirées au Macadam des artistes inédits à Nantes. C’est le cas samedi 19 février pour le prochain événement du collectif où est conviée la DJ ukrainienne Daria Kolosova. Activiste de la scène kiévienne depuis 2015 au moins, elle commence peu à peu à s’exporter en Russie et en Europe de l’Est, puis dans bon nombre de clubs européens, souvent aux côtés de sa compatriote Nastia, grande dame de la techno. Nicco Venier se souvient avec émotion de son passage au Glazart à Paris en novembre 2021 : « elle explore beaucoup de styles dans ses sets. Elle peut passer du break, de la techno. Elle cherche à surprendre, mais ça reste toujours harmonieux et énergique ».

Le deuxième artiste invité est un DJ et producteur parisien : Krl Mx. Représentant de la scène hard dance française, il a sorti trois EP en 2021 qui lui valent un succès d’estime et plusieurs dates en Allemagne. À Paris, on le retrouve dans les événements de Raise Agency, sa boîte de booking. « Ça va vite, c’est costaud mais toujours super mélodieux, quelque chose auquel je tiens », précise Nicco.

L’ouverture de la soirée sera assurée par Clove d’abord, puis par Nicco Venier & Obel, les résidents du collectif qui chaufferont la salle pour éviter claquages musculaires ou élongations pendant les performances de leurs invité·e·s.

Paré à la reprise des événements dansants, Contrepoint sera également à l’Escalier Club le 4 mars, pour une soirée Fair-Play dans un tout autre registre avec le Hollandais Tom Trago en invité d’honneur. Le 25 mars, ils passeront d’ouest en est pour organiser une soirée au Studio Saglio de Strasbourg avec Boston 168 et Mac Declos. À Rennes, on les retrouvera en mai pour le Made Festival. À Saint-Malo, le 25 juin pour leur festival à la Nouvelle Vague, puis le 14 juillet pour un open air house.

Suivre Contrepoint