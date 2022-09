Nantes. Barnabé, la pâtisserie bio qui fait saliver Chantenay

En octobre 2021, Barnabé s’installait à Chantenay. Depuis, le succès se confirme pour la seule boulangerie bio du quartier. Mettant un point d’honneur aux ingrédients locaux et à la fabrication artisanale de ses produits, le chef pâtissier Amine El Kremairi vous réserve chaque week-end de nouvelles surprises à déguster.

La mairie de quartier de Chantenay ne s’attendait pas à voir un jour un voisin tel que Barnabé, la boulangerie des fines gueules, poser ses valises en face d’elle. C’est chose faite depuis le 9 octobre 2021 quand, en cette date fatidique, le quartier gagnait une nouvelle adresse incontournable de la cité. En réalité, Barnabé existe depuis plus longtemps que cela. Il s’agit d’abord d’une boulangerie implantée en 2020 boulevard Vincent Gâche, sur l’île de Nantes. Forte de son succès, elle érige une succursale à Chantenay. Le parti pris est on ne peut plus clair : tout faire maison ! La boulangerie travaille ainsi avec des farines bio et locales issues de trois moulins, chacun situé à moins d’une heure de Nantes. Que ce soit la boulangerie, la partie traiteur, la pâtisserie ou encore la viennoiserie, tout est artisanal.

La brioche tressée et ses circonvolutions chocolatées.

Certaines et certains d’entre vous seront sans doute surpris. La boulangerie fait-elle des flancs ? Des religieuses ? Des éclairs au chocolat ? Des choux à la crème ? Que nenni ! L’originalité de Barnabé, c’est aussi de préparer des viennoiseries dites “signatures”. Des recettes personnelles qui sauront vous délecter. Par exemple, les férus de pâte à tartiner seront conquis par la brioche tressée. Aussi belle que délicieuse, son tressage marbré renferme une pâte de noisettes onctueuse aux arômes affirmés. Et que dire de la babka ? Cette brioche d’origine polonaise nous est servie, ici, dans sa version pâte pralinée maison avec une texture moelleuse et généreuse. Toutefois, il ne s’agit là que d’un aperçu de tout ce que peut vous proposer la boulangerie.

Ce savoir-faire, on le doit au jeune chef pâtissier Amine El Kremairi. Après avoir fait ses preuves dans plusieurs restaurants parisiens, il expérimente aujourd’hui de nouvelles recettes chez Barnabé. Ses créations paraîtront peu sucrées, et pour cause, le chef privilégie les saveurs au sucre, que l’on trouve, de manière excessive dans la plupart des pâtisseries de nos jours. Le résultat ? Des mets plus légers qui pèsent moins sur l’estomac en fin de repas. Le plaisir demeure et cette subtilité fait toute la renommée de Barnabé.

Afin de rester surprenante et de toujours renouveler son offre, la boulangerie propose des recettes de viennoiseries éphémères chaque week-end. Un élan de créativité qui parfois s’étend jusqu’au mardi. Mais Barnabé a plus d’un tour dans son sac, et pour vous surprendre, il inaugurera, normalement à la mi-octobre 2022, un nouvel établissement. Prenant place près du pont de Cheviré dans un ancien restaurant routier, le site accueillera un tout nouveau restaurant dans l’esprit de la boulangerie-pâtisserie avec, en plus, un laboratoire pour concocter de nouvelles inventions pâtissières…

La babka version Barnabé, gourmande et généreuse.

INFORMATIONS PRATIQUES

La boulangerie-pâtisserie Barnabé, à Chantenay, se situe au 148 boulevard de la Liberté, 44100 Nantes. Ouverte tous les jours de 7h à 19h30.

Tél : 06 31 61 30 32

Site internet

Instagram