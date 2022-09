Nantes. Le 100 P’ vous emmène à la découverte des brasseurs locaux

Sous le sigle du 100 P’, deux passionnés de la bière et amis de longue date, Sylvain Averty et Guy Rapaille, sont bien décidés à vous faire déguster la bière comme jamais. Mais attention, il ne s’agit pas de n’importe quel breuvage. Car cette enseigne s’est spécialisée dans les produits issus de brasseries locales et artisanales, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y en a pour tous les goûts !

À deux pas de la place Royale, dans la rue de l’Échelle, tous les amoureux de la bière et autres zythologues confirmés (la zythologie désigne la science de la bière) semblent avoir trouvé leur nouveau repère : un spécialiste connu sous le nom Le 100 P’. Auparavant bar incontournable des étudiants nantais, son credo a quelque peu changé, car désormais on y privilégie la qualité à la quantité. Repris en 2020 par Guy Rapaille et Sylvain Averty, le bar a subi un lifting total. Adieu au mobilier tout en formica des années 1960 et place au nouveau comptoir moderne et son ciel de bar lumineux. Un décor léché qui, pour pousser le vice jusqu’au bout, est même éclairé de lampes designées en fleur de houblon !

Mais trêve de plaisanterie, vous n’êtes pas venus ici pour boire l’eau des pâtes ! Si vous êtes adeptes des microbrasseries et de la craft beer (la bière artisanale), vous n’avez que l’embarras du choix. À commencer par les pressions : vous aurez la joie de goûter la rafraîchissante 100 P’ aux fines bulles, distibuée par Atlantique Boissons. Ou vous pourrez vous tourner vers la brasserie biologique Mélusine, qui produit la Nantaise dans sa version ambrée, triple et IPA (indian pale ale, une bière particulièrement amère). Également disponibles aux tireuses du bar, on trouve une blonde et une white IPA produites à Vigneux-de-Bretagne par la brasserie Nao. Pour celles et ceux qui savourent les blanches acidulées, la Perchée des Papas brasseurs, basés à Clisson, devrait ravir leurs papilles avec ses douces notes d’agrumes.

L’Aura V3 est une bière blanche d’Aerofab au goût de fruit de la passion et de goyave particulièrement travaillée.

Sur les soixante-trois microbrasseries que compte la Loire-Atlantique, Sylvain Averty et Guy Rapaille les ont toutes testées pour vous proposer le meilleur de la production locale. On retrouve donc en bouteille ou en canette la Baribale, la Duck, l’Olifant ou encore la Nautile et sa version sour cerise, griotte et cassis (acide) exceptionnelle. Mais le numéro un de la bière artisanale reste sûrement Aerofab. Bière de dégustation élaborée à Sautron, elle se décline en IPA, NEIPA (en général plus douce que les IPA), session IPA (plus légère et rafraîchissante), double IPA (plus forte en amertume et en alcool qu’une IPA), et plus encore… Très travaillée, sa berliner weiss (une recette allemande) aromatisée à la purée de fruit de la passion et goyave est tout simplement divine ! Légère et subtile, sa saveur fruitée reste longtemps en bouche.

Toutes les bières ainsi proposées au 100 P’ proviennent de Saint-Herblain, de Divatte-sur-Loire, de Grandchamps-des-Fontaines, de Rezé, bref, d’un rayon de quarante kilomètres autour de Nantes et il en va de même pour les accompagnements. Si le client à l’appétit qui s’aiguise, il pourra toujours commander en sus de sa binouze une terrine, un camembert rôti, des empanadas, ou un saucisson artisanal du Petit Landréen. Et si vous voulez emprunter un jeu pour endiabler vos soirées, vous pouvez toujours demander au tavernier un Uno, un 6 qui prend, ou encore le loufoque Exploding kittens parmi la vingtaine de titres disponibles.

Les luminaires, en forme de fleur de houblon, ne pouvaient pas trouver meilleur place qu’au sein du 100 P’.

Chaque mardi et mercredi a lieu au 100 P’ les “hoppy days” où, pour une pinte achetée avant 21h, vous avez droit à un demi de 100 P’ offert. Outre cet événement hebdomadaire, l’établissement compte bien, cette année, organiser plus de soirées à thèmes et d’autres surprises avec notamment, des soirées TTO. Acronyme de Tap Take Over, littéralement “prise de contrôle des becs verseurs”, ces soirées consistent à inviter un malteur qui vient remplacer chaque fût des tireuses du bar par le fût de ses propres bières. Les becs des tireuses du 100 P’ ne servent donc plus que les breuvages d’un seul brasseur qui peut échanger librement avec la clientèle. Qui seront les heureux élus ? Quand est-ce que l’on pourra en profiter ? Pour le savoir, suivez Le 100 P’ sur Facebook et Instagram !

INFORMATIONS PRATIQUES

Le 100 P’ se situe à Nantes, au 3 rue de l’Echelle et est ouvert du mardi au mercredi de 16h à 23h, le jeudi de 16h à minuit, du vendredi au samedi de 16h à 1h du matin. Fermé le dimanche et le lundi.

Tél : 09 82 20 44 87

Facebook

Instagram