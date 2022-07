Nantes. Balade insolite au cœur de la ville !

Vous pensiez avoir fait le tour de Nantes ? Il n’en est rien ! Cet été, Unidivers vous propose de découvrir la cité des ducs comme vous ne l’avez jamais vue ! Que vous soyez à pied, à vélo ou en tram, réveillez votre âme d’aventurier et partez pour une escapade urbaine à la rencontre des lieux les plus secrets ou insolites de son centre-ville.

Pour bien se mettre en jambe, pourquoi ne pas commencer la matinée en explorant la pointe orientale de l’Île de Nantes, avant de rejoindre son hypercentre ? En prenant la ligne de bus 26 ou le busway 5, vous atteindrez sans mal le quartier résidentiel de Beaulieu et, un peu avant son parc, la curieuse Notre-Dame de Lumières…

La silhouette élancée de Notre-Dame de Lumières.

Avec son clocher noir taillé comme une flèche s’élançant à plus de trente mètres de haut, difficile de ne pas être tenté de jeter un œil à l’intérieur de cette église profilée. Un ensemble que l’on doit à l’architecte Bertrand Lemaire, associant au temple un couvent et son cloître ainsi qu’une bibliothèque de spiritualité, le tout inauguré en 1994. De réalisation récente, l’histoire qu’elle héberge n’en est pas moins séculaire puisque l’église abrite le crâne de Jean de Saint-Samson, l’un des plus grands mystiques français : ce dernier lutta contre la peste au début du XVIIe siècle en Pays de Dol. On vous laisse la surprise de pousser sa porte, pour découvrir un intérieur au plan pentagonal original qui vous accueille de manière chaleureuse.

Des jeux pour enfants sont également présents au Jardin des Fonderies !

Probablement le moins méconnu des lieux de cet article, le Jardin des Fonderies se trouve justement à côté de l’arrêt Fonderies sur la ligne 5. Il s’agit d’un bel exemple de réinvention du patrimoine industriel nantais. À l’origine s’y trouvait la Nantaise de Fonderie, une usine spécialisée dans la fonte au cuivre d’hélices et de turbines pour la construction navale, dont on retrouve encore les fours et les crochets de levage à l’entrée du parc. Depuis 2009, l’Atelier Doazan-Hirschberger a fait de ces reliques un jardin public. On y trouve pléthore de palmiers des Canaries, bananiers, arbres à soie, bambous, figuiers de Barbarie, fuchsia et autres essences exotiques à travers d’étroites coursives ombragées. Attention aux horaires tout de même, le jardin ferme ses grilles à midi !

Si vos pieds ont la foi de marcher, vous pouvez longer les bords sauvages de la Loire, faire une halte à la Pêcherie, petit refuge perché au-dessus de la rive, puis emprunter le pont Haudaudine. Le lieu secret suivant se trouve sur l’autre rive, dans la rue Gaston Veil…

L’intérieur lumineux de la chapelle de l’Hôtel-Dieu.

Attenante au CHU, la chapelle de l’Hôtel-Dieu se fait discrète. Pourtant on peut la visiter et il s’agit d’un trésor du patrimoine du XXe siècle ! Premier Grand Prix de Rome, c’est Michel Roux-Spitz, architecte de la Reconstruction de Nantes lors de l’après-guerre, qui en est l’auteur. À l’intérieur, on a l’impression d’être Pinocchio dans la gueule de la baleine ! De chaque côté, les vitraux blancs et dorés se succèdent comme les fanons du cétacé. Une question de rythme que l’on retrouve aussi avec les bancs de la chapelle, semblables à des becquets arrière de voitures de tuning ! Une seule recommandation : avant d’y entrer, assurez-vous qu’il n’y ait pas de cérémonie funéraire, le lieu de culte est toujours en usage.

In Situ, Architectures, Culture(s) et Ville déploie ses formes joyeuses et originales un peu partout à Nantes.

Non loin de là, sur l’ancienne Île Madeleine, se trouve au fond de l’impasse Juton une grande façade rouge. Approchez-vous. Elle se traverse. Il s’agit de la Halle de la Madeleine ! Derrière sa grille en fer forgé, un passage couvert abrite une rangée de palmiers et de jeunes entreprises sous une voûte aux couleurs vives et aux angles saillants. La visite ne s’arrête pas là. Au bout de l’allée, un ancien quartier résidentiel a été réaménagé de manière à ce que la végétation pousse agréablement autour des habitations. L’un ne va pas sans l’autre. La transformation des logements privés comme la réhabilitation des lieux de travail du quartier ont été imaginées dans leur ensemble. Un projet signé In Situ, une agence d’urbanisme et d’architecture nantaise qui joue sur tous les tableaux pour nous proposer une vision originale et raisonnée de l’urbanisation.

À l’origine, plusieurs hôtels comme celui de la Psallette entouraient le Château des ducs de Bretagne.

En ces périodes de fortes chaleurs, un peu de fraîcheur ne serait pas de trop. Qu’à cela ne tienne ! Le dernier lieu de ce parcours est un petit parc bien ombragé à l’entrée discrète. Pour la trouver, il suffit de passer le portillon à droite de la Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul ou d’emprunter l’impasse Saint-Laurent. C’est ici que vous trouverez le Jardin de la Psallette et surtout, son hôtel. Bâti au XVe siècle, cet édifice répond aux exigences de la vie privée et publique de feu son propriétaire, le vice-chancelier Jean Gougeul de Rouville. De conception originale, avec sa pièce à colombages et son échauguette, le charme de la bâtisse en comblera plus d’un !

C’est ici que s’achève ce petit tour des curiosités nantaises et pourtant, nul doute que la cité en regorge de bien d’autres. N’hésitez pas à nous partager en commentaire des sites qui mériteraient toute notre attention. Un second article paraîtra bientôt sur une nouvelle liste de lieux uniques en leur genre situés, cette fois-ci, plus en périphérie, pour agrémenter votre été de surprises !

INFORMATIONS PRATIQUES

L’église Notre-Dame de Lumières se situe à l’allée Titus Brandsma, 44200 Nantes et est ouverte du mardi au samedi de 8h à 18h30. Fermée le dimanche et le lundi.

Tél : 02 51 82 21 49

Le Jardin des Fonderies se trouve rue Louis Joxe, 44200 Nantes. Il est ouvert tous les jours de 8h à 12h.

Tél : 08 92 46 40 44

La Chapelle de l’Hôtel-Dieu se situe au 3 Rue Gaston Veil, 44000 Nantes.

La Halle de la Madeleine se trouve au bout de l’impasse Juton, 44000 Nantes. Ouverte en journée.

Le Jardin de la Psallette se situe au 5 Impasse Saint-Laurent, 44000 Nantes. Il est ouvert tous les jours de 10h à 18h mais ferme à 17h le dimanche.

Bonne visite !