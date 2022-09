Nantes. Asniff, le festival du film absurde qui vous en met plein les mirettes

Loin des navets bien pensants et des séries à vous rendre apathiques, ASNIFF (l’Absurde Séance Nantes International Film Festival) est de retour au cinéma Katorza pour vous proposer une nouvelle sélection de curiosités du septième art. Une vingtaine de films seront ainsi diffusés du 18 au 23 octobre 2022, sans oublier la foldingue Nuit Fantastique, paroxysme du festival.

Avis à tous les aficionados de films barjes et complètement délurés, le festival de films le plus timbré de Nantes revient en force ce mois d’octobre. Cramponnez-vous fermement à vos sièges car la programmation qui vous est réservée ne vous épargnera rien. À chaque rentrée, le festival offre un panorama de ce que fait le Katorza à l’année, comme nous l’explique son fondateur, Jean-Maurice Bigeard. La sélection est donc éclectique : classiques, films chocs, perles rares et série B s’enchaînent, en écho avec notre situation actuelle ou parfois en décalage total avec notre temps. Il s’agit avant tout de donner aux festivaliers – les bien nommés absurdiens – la chance de découvrir des films dont ils n’ont jamais entendu parler, voire introuvables ailleurs.

L’affiche du festival annonce la couleur : certains films risquent de vous faire vriller ! © ASNIFF

« On projette des films en se disant qu’ils vont trouver des diffuseurs et parfois ce n’est pas le cas. Des films ainsi diffusés peuvent ne jamais être vus ailleurs. C’est regrettable mais c’est l’intérêt du festival. » Jean-Maurice Bigeard, fondateur de l’Absurde Séance et de l’ASNIFF

La Conspiration du Caire est en sélection officielle pour la palme d’or du festival de Cannes 2022 © ASNIFF

En guise d’entrée en matière sera projeté un film attendu, La Conspiration du Caire (Boy from heaven en version originale) de Tarik Saleh, polar nous plongeant dans le milieu religieux islamique. À la suite de l’assassinat d’un imam, le spectateur suit le choix cornélien d’un jeune étudiant qui se voit demander par les forces de l’ordre de jouer les espions dans une cellule djihadiste, afin de faire la lumière sur cette affaire. Un suspens intenable où le spectateur et le personnage principal se retrouvent pris en otage d’une situation dantesque.

Holy shit ! filme en temps réel un architecte emprisonné dans les WC d’un chantier sur le point d’exploser ! Il lui reste une heure pour trouver un plan… © ASNIFF

Sur les vingt films projetés le temps du festival, on retrouvera des classiques (Les Goonies), des métrages tout public (Bob l’éponge, le film) mais aussi des œuvres plus atypiques comme le farfelu Beyond the infinite two minutes. Le scénario capillotracté présente un homme lambda qui découvre sur son ordinateur une diffusion en direct où on l’aperçoit deux minutes dans le futur. Autre film prémonitoire, le glaçant Rollerball aurait pu devenir ringard mais non. De la science-fiction dystopique tournée dans les seventies qui se révèle au final assez proche de notre société actuelle. La liste des perles rares se poursuit avec Ebola syndrom, film hongkongais de catégorie trois. Si ce genre de film est interdit aux mineurs pour sa violence, ses scènes de sexe ou ses aspects gore, Ebola syndrom a la générosité de réunir les trois ! Populaire sur les écrans est-asiatiques des années 1990, il semble impossible, de nos jours, de voir des studios financer des créations aussi audacieuses…

Les quatre cavaliers de l’apocalypse qui vont vous embarquer dans la folle Nuit Fantastique !

Les quatre cavaliers de l’apocalypse qui vont vous embarquer dans la folle Nuit Fantastique !

Les quatre cavaliers de l’apocalypse qui vont vous embarquer dans la folle Nuit Fantastique !

Les quatre cavaliers de l’apocalypse qui vont vous embarquer dans la folle Nuit Fantastique !

Évidemment, ASNIFF atteindra son zénith le samedi 22 octobre, au moment de la Nuit Fantastique, le rendez-vous incontournable des mordus du grand écran. Le principe est simple : quatre long-métrages seront projetés pour vous faire passer une nuit blanche survoltée. Pour commencer, Dave Grohl (célèbre batteur du groupe Nirvana) et son groupe de hard rock Foo Fighters se retrouveront coincés dans un manoir hanté dans Studio 666, diffusé pour la première fois en France. Âmes sensibles s’abstenir pour le film suivant avec Megalomaniac, qui s’inspire du dépeceur de Mons. Préparez-vous à la torsion de tripes ! Autre première dans l’Hexagone, The price we pay narre la lutte pour la survie d’un gang de criminels qui s’échappent et se réfugient chez des fermiers pour le moins voleurs d’organes… Ça va saigner ! Et si votre soif d’hémoglobine n’est point rassasiée, qu’à cela ne tienne ! Let the wrong one in achève la soirée sur une comédie gore à base de vampires.

Heidi n’est plus une petite fille… Et ses ennemis vont payer pour ce qu’ils ont fait ! © ASNIFF

Enfin, pour régaler les zinzins de nanars, le festival clora ses portes sur la dernière surprises des producteurs d’Iron sky, Mad Heidi ou une version beaucoup plus vindicative et sanguinolente du dessin animé de notre enfance ! Ce qu’il y a de bien avec ce genre de productions, c’est qu’elles n’ont pas froid aux yeux. Il s’agit de repousser toujours plus loin les limites de la bienséance, du bon goût et de la bien-pensance – bref, en un mot, subversif. Espérons que ce soit le cas avec cette Mad Heidi qui sera diffusée seulement pour la seconde fois en France, après une première projection au FEFFS, le Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg.

Le héros de Deadstream est un streamer prêt à affronter n’importe quel danger pour récupérer ses followers. © ASNIFF

Avec cette programmation qui s’annonce riche en pépites inclassables, crétines et irrévérencieuses, on entendra encore longtemps – selon la coutume locale – la foule crier “Oooouuuuuush !” à chaque début de film. Car ASNIFF est le digne festival de l’Absurde Séance du Katorza, destinée à faire revivre l’état d’esprit des séances de minuit. Lors de ces projections de films trashs et décalés, le public est en liesse. C’est le moment de lâcher des blagues salaces tout fort et d’applaudir à la moindre décapitation ! L’euphorie générale est à son comble et si vous ne voulez pas rater cet événement unique, sachez que les ventes de places s’ouvrent en ligne à partir de ce vendredi 30 septembre sur le site de l’ASNIFF. Alors bonnes séances !

Beyond the infinite two minutes promet un scénario délirant ! © ASNIFF

INFORMATIONS PRATIQUES

ASNIFF est de retour dans les salles obscures du cinéma Katorza du 18 au 23 octobre 2022, à Nantes au 3 Rue Corneille.

Tél. du Katorza : 02 51 84 90 60

Le programme du festival, ses horaires et les réservations sont ici

Tarif plein : 7,30 €. Demandeur d’emploi, étudiant et moins de 26 ans : 6,60 €

Abonnement ASNIFF 6 films : 30 € (soit 5 € la place)

Nuit Fantastique : Tarif unique à 19 €

Instagram