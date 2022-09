Expo à Nantes. Absolute Beginners : des débuts prometteurs

Absolute Beginners est l’exposition événement de la rentrée car elle injecte le sang neuf de la jeune création nantaise en trois lieux d’expositions du centre-ville. Ainsi la galerie Sabrina Lucas, Zoo galerie et la galerie Paradise mettent à l’honneur pas moins de trente-quatre jeunes artistes jusqu’au 8 octobre 2022.

Détail sur une encre de Chine de Tristan Chinal-Dargent

Parmi tous les étudiants et étudiantes diplômés de l’école des Beaux-arts de Nantes – Saint-Nazaire cet été, trente-quatre d’entre eux ont répondu présents pour exposer au sein de Absolute Begginers. Une exposition proposée à l’initiative de l’école par sa nouvelle directrice, Rozenn Le Merrer, qui souhaite que chaque jeune artiste, en quittant la bulle de leurs études, puisse mettre un pied à l’étrier au monde professionnel de la création.

« Au sortir de l’école, on se jette dans ce grand bain du monde de l’art qui est souvent rude. C’est important que l’école fasse de cette sortie un moment joyeux, festif et qu’on confie les jeunes artistes à des galeristes, curateurs à la fois bienveillants, rigoureux et exigeants. » Rozenn Le Merrer

Une profusion d’œuvres qui vient animer aussi bien des lieux culturels notoires qu’un jeune centre d’art, la galerie Sabrina Lucas dans le quartier de la création. À l’origine entreprise de conception d’œuvres d’art in situ pour entreprise – que ce soit à destination d’hôtels, de cabinets d’architectes ou autres… –, la structure a ouvert ses portes depuis un an aux particuliers en tant que galerie d’art.

De gauche à droite : Cœur d’amour d’Iyad Renard ; La Case renfermée d’Ida Boyer ; Symbiose amorphe de Raphaël Morère ; Les Réciteureuses de Juliette Morisse ainsi qu’une œuvre hybride d’Agathe Perrault.

Dès l’entrée, nous sommes accueillis par La peau des choses, une série frontale de monotypes d’Émilie Philippon. Sur le côté, une pièce de Simon Bousquet ouvre également la voie. Ayant passé deux ans à travailler la verrerie, ce dernier a réalisé son fantasme de couler du verre sur de l’acier, un défi technique particulièrement compliqué. Une pièce qui considère l’espace des chantiers comme un temps suspendu entre ruine et prototype, métamorphose que l’on retrouve dans les peintures de Raphaël Morère. Travaillant à partir de collages numériques, l’artiste assemble des objets reconnaissables qui finissent par se fondre dans un chaos informe et flashy. Une question d’alchimie que l’on retrouve aussi dans l’oeuvre Cœur d’amour d’Iyad Renard. Ses expérimentations de cœur de porc nappé au caramel, à la manière d’une pomme d’amour, oscille entre mets appétissants et nécrose écœurante. Le sucre n’est en effet jamais bien loin du phármakon, cette notion désignant chez les anciens grecs un médicament qui est également un poison.

A l’intérieur de la Zoo galerie. Au premier plan, vue de l’installation de Sarah Boulassel.

La visite se poursuit dans le quartier Dobrée à la Zoo Galerie. Fondée en 1988, ce n’est que récemment qu’elle s’est installée dans la rue Lamoricière où elle a gagné en espace. Absolute Beginners ne pouvait pas se passer de ce partenaire qui a toujours fait la promotion de la jeune création locale et parfois internationale. Un objectif qui se concrétise aussi par la diffusion de sa publication trimestrielle, la revue 02, qu’elle a créée il y a maintenant vingt-cinq ans.

En arrivant devant cette galerie, une plante nous regarde depuis la vitrine. Une fois le seuil franchi, on entend émaner de cette dernière la voix de l’artiste, Amandine Rousseau, qui récite un de ses poèmes. Plus loin se multiplient des pièces architecturales jouant sans cesse avec leur environnement. Sarah Boulassel fait ainsi reposer une vis massive en équilibre, retenue seulement par une épaisse corde tendue dans l’espace tandis que les têtes d’autruche d’Ambre Charpagne percent le plancher de la galerie, comme si nous nous retrouvions de l’autre côté du sol. À ce jeu de regards répond celui de Cédric Nolland, où sa peinture de fragment d’un œil masque autant qu’elle révèle son identité. Enfin, des œuvres plus symboliques, comme le portail d’Ida Boyer, viennent ponctuer l’espace de frontières invisibles. À la fois fragile et agressif, ce dernier reprend des ornements décoratifs et une saturation des couleurs propres à la culture créole dont l’artiste est dépositaire.

L’une des autruches d’Ambre Charpagne

Juliette Bertrand entre le fromage et la purée !

Les cauris d’Alix Berthelot se promènent dans la galerie Paradise.

Une série de peintures de la jeune diplômée Ting Zou

Une peinture imprimée sur papier glacé de Cédric Nolland

Détail sur une série de photos de l’artiste Gaël Forcet

At last but not least (« Enfin, mais pas des moindres », en français), la galerie Paradise est la troisième structure à s’être engagée dans l’aventure d’Absolute Beginners. Dédié à la résidence d’artiste, ce centre d’art contemporain de la Madeleine est dirigé par le couple d’artistes Michel Gerson et Béatrice Dacher. Outre sa programmation classique, le lieu organise des échanges transatlantiques. À l’occasion de ces résidences croisées, un artiste brésilien sera invité à produire dans la galerie pendant un mois alors qu’un artiste nantais séjournera pour la même durée à Recife au Brésil.

L’intérieur de la galerie Paradise.

Chaque lieu propose donc des expositions très différentes et pour le dernier d’entre eux, l’accent a été mis sur la nature. Fraîchement diplômé des Beaux-arts, Xiuqian Hu présente Snow Mountain, une peinture du mont Cervin, célèbre icône des bonbons Ricola comme des génériques de la Paramount et de tant d’autres marques. Un paysage mythique, obsédant, qui invite à l’évasion et pourtant terriblement factice.

Xiuqian Hu et sa peinture Snow mountain

Un rapport à la nature qui se décline sous une forme plus charnelle et bestiale dans le travail de Tristan Chinal-Dargent, dont les petits formats à l’encre de Chine ont été réalisés à coup de traits fiévreux. Lors de votre visite, vous ne manquerez pas de tomber sur les robots-mollusques d’Alix Berthelot qui jonchent le sol de la galerie. Un temps imprimés en 3D, pour reprendre la morphogenèse du coquillage qui se fabrique, lui aussi, naturellement par couches, ces cauris en céramique s’agitent de temps à autre désespérément sur elles-mêmes comme un simulacre de vie. La robotique est ici détournée de ses applications pratiques pour servir un but inattendu et farfelu.

Avec plus d’une trentaine de jeunes artistes exposés, il n’était pas possible d’évoquer la pratique de chacun. Aussi, vous avez jusqu’au 8 octobre pour profiter des différentes expositions et trouver votre propre coup de cœur, en visitant Absolute Beginners !

INFORMATIONS PRATIQUES

L’exposition Absolute Beginners est visible jusqu’au 8 octobre 2022 à Nantes :

– à la galerie Sabrina Lucas au 20 Rue Pierre Landais. Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 16h30, fermée le samedi et dimanche.

Tél : 07 84 30 15 62

Site internet

– à la Zoo Galerie au 12 Rue Lamoricière. Ouverte du mardi au samedi de 14h à 19h, fermée le dimanche et le lundi.

Tél : 02 55 11 88 45

Site internet

– à la galerie Paradise au 6 Rue Sanlecque. Ouverte du mardi au samedi de 14h à 18h, fermée le dimanche et le lundi.

Tél : 06 61 70 80 96

Site internet