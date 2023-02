Nantes. Les 48h de l’agriculture urbaine !

Les 48h de l’agriculture urbaine se déroulent les 29 et 30 avril 2023 à Nantes. Face aux défis écologiques, économiques et sociaux de notre époque, il existe des solutions partout en France et localement dans la métropole nantaise. Embarquez à la découverte des initiatives locales qui offrent de nouveaux horizons pour cultiver et s’alimenter durablement en milieu (péri)urbain !

Les 48h de l’agriculture urbaine c’est le festival national des acteurs œuvrant à la transition agricole et alimentaire des villes. Pour cette 7e édition nantaise, plus de 80 événements gratuits sont proposés à travers la métropole : ateliers participatifs, visites de fermes et de jardins partagés, ciné-débats, table-rondes, festins, concerts… Puisque nous sommes convaincu.e.s que les solutions locales peuvent faire bouger les lignes au global, chausse tes plus belles bottes et rejoint le mouvement !

Qui sont les associations organisatrices ?

La SAUGE

L’association La SAUGE, initialement créée à Paris, a ouvert une antenne à l’Agronaute sur l’île de Nantes en 2019. Sa mission est de favoriser la pratique agricole pour le plus grand nombre dans le respect des écosystèmes vivants.

Nantes Ville Comestible

Depuis 2016, l’association Nantes Ville Comestible œuvre à la reconnexion des populations métropolitaines à leur territoire, grâce aux multiples outils et enjeux des agricultures urbaines.

À l’échelle locale, Nantes Ville Comestible et La SAUGE co-organisent les 48h à Nantes et : – mobilisent le réseau d’associations et d’entreprises d’agriculture urbaine de la région, – sont en lien avec les collectivités territoriales, – font la communication web, print, – gèrent les relations presse et se chargent de l’accompagnement financier et technique du festival…

À l’échelle nationale, l’AFAUP (Association Française d’Agriculture Urbaine Professionnelle) coordonne les 48h et assure la cohérence des événements pour la trentaine de villes participantes : – par des réunions mensuelles avec les structures référentes des villes, – des conseils techniques, – un suivi de la programmation locale, – un lien avec le parrain national (Vilmorin), – une communication web, print et relations presse, et – une répartition des enveloppes budgétaires par ville.

Quels sont les objectifs du rassemblement ?

Multiplier les espaces cultivés dans la ville de Nantes

Fédérer les acteurs.rices professionel.le.s et citoyen.ne.s de l’agriculture urbaine

Défendre l’agriculture durable en zone (péri)urbaine et les terres agricoles

Favoriser les circuits courts, le lien des consomm’acteur.rice.s aux producteurs.rice.s engagé.e.s de leur commune

Sensibiliser les citadin.e.s à leur capacité d’agir face aux enjeux environnementaux

Qu’est ce qu’on y fait ?

Convaincus ? Alors tous à vos râteaux et à vos bottes et rendez-vous le 29 et 30 avril 2023 à Nantes pour les 48H de l’agriculture urbaine ! En attendant, découvrez en image l’édition précédente…