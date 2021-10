LA PIE QUI JOUE DE LA MUSIQUE BAROQUE DANS LE PAYS DE RENNES

En octobre et novembre 2021, la compagnie La Pie qui Joue et l’Ensemble Baroque de Rennes vous invitent à écouter “Le souffle et l’Oiseau”, un programme de musique baroque en quatuor, à travers le concert de la nature.

La Pie qui Joue est un collectif d’artistes et musiciens internationaux. Il est formé de plusieurs ensembles qui se produisent en concert et interviennent pour tous les publics en France et en Europe.

Le fil conducteur des projets et programmes proposés est celui de l’inter-culturalité: tous ces ensembles et ces musiciens jouent pour dépasser les frontières temporelles et sociales ainsi que les préconçus culturels de la musique.

La compagnie rassemble des musiciens professionnels rennais ou bretons pour la plupart. Interprètes passionnés par la musique baroque, ses membres jouent sur instruments anciens et s’attachent à faire entendre les œuvres connues et méconnues du répertoire baroque. Ils ont à cœur d’offrir au public les clés de cette musique, afin de partager cette langue de sons composée pour l’âme et le corps, cette « médecine de l’âme ».

Quant au souffle et l’oiseau, ce concert réunit chant d’un oiseau, le souffle du vent, le bruissement des feuilles, autant de musiques qui se faufilent jusqu’à nos oreilles et nous habillent chaudement. Chaque chant, chaque note naît et résonne dans l’espace, une plaine, un lac, un jardin.

En pratique, au menu : musique française du 17ème et 18ème siècle, musique allemande du 18ème siècle, musique anglaise du 16ème et 17ème siècle, musique italienne du 17ème siècle. Textes extraits du roman “Le vent dans les saules”, poèmes de Baudelaire et Rimbaud, textes poétiques de chansons françaises et anglaises du 16ème et 17ème siècle

A découvrir :

Samedi 16 septembre, 20h30, Eglise de Châteaugiron (12€/8€/gratuit pour les moins de 18 ans)

Dimanche 17 septembre, 16h00, Eglise Saint Germain à Rennes (participation libre)

Vendredi 12 novembre, 20h30, Eglise de Montgermont (5€)

Avec :

Flûte traversière baroque : Delphine Leroy

Violon baroque : Morag Johnston

Viole de gambe et flûte à bec : Delphine Le Gall

Clavecin : Claude Meneux

Contact

o6 78 30 14 86

lapiequijoue@gmail.com

Les musiciennes et musiciens de la Pie qui joue

Sopranos :

Aurélie Barbelin

Tania Bracq

Traversos:

Delphine Leroy

Cristina Meriglier

Flûtes à bec:

Johann Klein

Delphine Le Gall

Emmanuelle Weeger

Hautbois:

Olivier Clémence

Sébastien Lemarié

Martin Roux

Violons:

Adrien Carré

Claire Chauvel

Anne Chevallerau

Ursula Garnier

Marie-Claude Lebey

Morag Johnston

Agnès Petit

Nadine Bodiguel

Alti:

Catherine Roux

Ruth Weber

Violoncelles:

Laure Balteaux

Damien Cotty

François Koelh

Eimear Reidy

Violes de gambe:

Damien Cotty

Delphine Le Gall

Contrebasse:

Cédrick Alexandre

Basson:

Johanna Klein

Clavecin et orgue:

Jérôme Brodin

Caude Meneux-Poizat

Clémence Schweyer