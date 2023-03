Vitré. Voyagez en Iran et au Sénégal à la Maison des Cultures du Monde

La Maison des Cultures du Monde de Vitré présente la 9ème soirée du cycle Musiciens d’ici, musiques d’ailleurs, jeudi 16 mars 2023. Cette fois, l’Iran et le Sénégal sont à l’honneur avec les artistes Naghib Shanbehzadeh et Senny Camara.

Le cycle Musiciens d’ici, musiques d’ailleurs, présenté par la Maison des Cultures du Monde, poursuit son exploration des musiques traditionnelles du monde entier portées par des artistes vivant en France. Naghib Shanbehzadeh, aux percussions, et Senny Camara, à la kora et au chant, invitent à un voyage au carrefour de plusieurs influences musicales entre Afrique, Orient et Occident.

À travers cette programmation, la Maison des Cultures du Monde souhaite montrer la richesse des musiques traditionnelles en France et faire connaître des maîtres reconnus dans leurs pratiques. Au cours de ces soirées, les musiciens partagent leur passion, échangent avec le public, et transmettent ainsi leur art et leurs connaissances. Les concerts sont rediffusés dans l’émission Ocora Couleurs du Monde sur France Musique, et mis en ligne sur la chaîne YouTube de la Maison des Cultures du Monde.

Les artistes

Première partie : Iran – Naghib Shanbehzadeh (Percussions)

Né en 1993 à Boushehr, Naghib Shanbehzadeh a commencé à jouer de la musique dès l’âge de trois ans aux côtés de son père Saeid. Ayant reçu une double transmission orale (percussions traditionnelles du sud de l’Iran) et écrite (percussions occidentales au conservatoire de Créteil), il peut se prévaloir de plus d’une décennie d’expérience scénique en solo et aux côtés de musiciens de renommée internationale.

© Bilal El Kadhi

Deuxième partie : Sénégal – Senny Camara (Kora, chant)

Senny Camara a grandi dans une ambiance musicale peuplée par les chants de guérisons et les envolées lyriques des cantatrices sérères qui ponctuent les combats de lutte traditionnelle. Après un passage au conservatoire de Dakar, Senny poursuit aujourd’hui une carrière en solo ou en quintet entre le Sénégal et la France, s’intéressant aussi bien au répertoire traditionnel qu’à la musique contemporaine.

© John Loron

Prochaines dates

Jeudi 11 mai 2023 : Chili – Ivan Latapiat (charango) • Daniel John Martin Trio (jazz manouche)

Le cycle Musiciens d’ici, musiques d’ailleurs sera intégré à la programmation artitique et culturelle de la Ville de Vitré en 2023/2024. Retrouvez les dates de la prochaine saison dans la brochure du Centre culturel Jacques Duhamel, disponible prochainement !

Infos pratiques

Jeudi 16 mars 2023 à 19h30 – Centre culturel Jacques Duhamel (Auditorium Mozart) – 6 rue de Verdun 35500 Vitré

Tarifs : de 8€ à 12€. Tarif réduit valable pour les -30 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, intermittents et bénéficiaires des minima sociaux. Gratuit -12 ans.

Billetterie en ligne et sur place.