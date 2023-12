Le musée propose Anna Boch, un voyage impressionniste, du 3 février au 26 mai 2024, en partenariat avec le Mu.ZEE d’Ostende en Belgique. Depuis quelques années, le musée est engagé depuis quelques années déjà dans une démarche de valorisation de la place des femmes dans l’Histoire de l’art. Exposer Anna Boch, c’est donc poursuivre ce travail de réflexion autour de la place des femmes dans l’art.

Défini comme un « musée citoyen » dans le projet de territoire de Concarneau Cornouaille Agglomération (tutelle du musée), l’établissement met au cœur de ses actions la parité femmes/hommes, de la mise à disposition gratuite de protections hygiéniques à la formation des agents, en passant par une programmation axée sur les artistes femmes. Le Musée de la Pêche de Concarneau (deuxième musée de CCA) dédie aussi son année 2024 au rôle des femmes dans le monde halieutique.

Le Musée de Pont-Aven, en partenariat avec le Mu.ZEE d’Ostende (Belgique) rend donc hommage à Anna Boch (Saint-Vaast, Belgique, 1848 – Ixelles, Belgique, 1936), 175 ans après sa naissance. L’exposition dresse le portrait multiple d’une artiste, mélomane, collectionneuse, mécène, voyageuse et passionnée d’architecture à la personnalité dynamique et avide de découvertes. Anna Boch a en effet mené une vie très indépendante, un choix rendu possible grâce à ses origines sociales et à la bienveillance familiale. Seule femme à avoir adhéré aux cercles artistiques Les XX et La Libre Esthétique, animés par son cousin Octave Maus, elle s’y est positionnée – fait rare pour l’époque – d’égale à égale avec ses confrères. Ensemble, ils se lancent dans l’aventure du néo-impressionnisme, alors incarné par Théo van Rysselberghe, Paul Signac et Georges Seurat. Ses tableaux lumineux illustrent sa recherche du trait et de la couleur. Sa passion de la nature l’a emmenée dans des coins reculés, rêvant de vivre dans une cabane, pour capter la beauté des paysages bucoliques. Amoureuse de la mer, elle a saisi la lumière et les reflets des côtes, notamment bretonnes, pour les transposer dans des compositions audacieuses.

Anna Boch, Côte de Bretagne, 1901-1902 Huile sur toile, 70 x 100 cm Collection Arets Galleries

Anna Boch prend résolument toute sa place dans le post-impressionnisme des XIX et XXe siècles. Le commissariat scientifique a été confié à Virginie Devillez, docteure en histoire, avec l’active participation du Dr Stefan Huygebaert, conservateur au Mu.ZEE et de Sophie Kervran, directrice du Musée de Pont-Aven. Plus de deux ans de recherches préliminaires ont été nécessaires pour réaliser cette exposition qui a accueilli plus de 90 000 visiteurs à Ostende.

« Anna Boch est une artiste fascinante dans le sens où elle permet de retracer toute la sphère d’une époque à travers bien sûr la peinture, mais aussi la musique, l’architecture, les arts décoratifs, un certain art de vivre et de voyager, comme de collectionner car elle fut aussi une grande mécène au goût certain ! » Virginie Devillez

Retour de la pêche, une œuvre exceptionnelle d’Anna Boch présumée détruite, retrouvée suite à l’exposition du Mu.Zee d’Ostende, sera présentée en exclusivité à Pont-Aven 100 ans après sa dernière présentation ! Cette œuvre exceptionnelle d’Anna Boch, tant par la taille, le sujet que la touche divisionniste, a été exposée pour la dernière fois en 1911 à Charleroi. L’on en connaissait deux huiles et un croquis préparatoires, une ébauche générale sur papier et une reproduction dans l’ouvrage de 1928 dédié par Paul Colin à Anna Boch. Cette œuvre était présumée détruite et vient de réapparaître durant l’exposition monographique du Musée d’Ostende, quand des visiteurs, propriétaires du tableau, se sont manifestés. De par son importance, cette redécouverte a été rajoutée in extremis dans la version bretonne de la manifestation.

Anna Boch, Retour de la pêche (détail) 1891, Huile sur toile, 75,5 x 127 cm. Collection privée

Autour de cette exposition temporaire, de nombreux événements sont à prévoir : visites guidées, ateliers pour les enfants, conférences. Une projection du documentaire Anna et Vincent (2015), de Françoise Levie sera organisée les dimanches 4 février, 3 mars, 7 avril et 5 mai à 14h30. Le mardi 9 avril à 10h30, un rendez-vous « Expo-philo » est à prévoir. Animé par l’association Philament, cette association concarnoise allie culture, philosophie et éducation populaire. Pour cette année 2024, elle invite à philosopher sous le signe de la convivialité. Animé par Inès Dinant, anthropologue et formatrice, et ouvert à tous, les échanges se nourriront des axes thématiques développés dans les expositions pour aborder celles-ci sous un nouveau regard réflexif, inspiré et personnel.

Anna et Vincent de Françoise Levie © Memento production / Wild Heart productions

Exposition Anna Boch, un voyage impressionniste au Musée Pont-Aven, Place Julia, 29930 Pont-Aven, en partenariat avec le Mu.ZEE d’Ostende

Du 3 février au 26 mai 2024

Ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf le lundi

Tarifs : Plein 8€ / Réduit 6€ / Groupes (+ 10 personnes, gratuit pour l’accompagnateur) : 5€ par personne / Gratuit sur justificatif

