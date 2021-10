MULTIPLES MORLAIX. SALON DE LA PETITE EDITION D’ARTISTE 2021 AU ROUDOUR

Comme chaque année depuis 16 ans, l’association Les Moyens du Bord organise MULTIPLES, un rendez-vous autour de la petite édition d’artiste. Rendez-vous au pôle culturel Le Roudour, des lieux du centre-ville de Morlaix (Finistère) et la Manufacture des Tabacs où est installée l’association Les Moyens du Bord.

Issu d’une volonté de promouvoir des œuvres originales davantage accessibles que des pièces uniques, Multiples offre une occasion unique de découvrir le multiple d’artiste sous toutes ses formes : livres d’artiste, gravures, estampes, sérigraphies, vidéos…

Temps fort de MULTIPLES, le salon de la petite édition réunit au pôle culturel Le Roudour plus de cinquante exposants – artistes, petits éditeurs et collectifs – qui vous invitent à découvrir des œuvres originales produites en édition limitée. Curieux, passionnés, artistes et professionnels se retrouveront autour d’œuvres de qualité explorant le multiple d’artiste sous toutes ses formes.

Rendez-vous de 11h à 18h30 le samedi 30, dimanche 31 octobre et lundi 1er novembre 2021 à la Manufacture des Tabacs de Morlaix. INAUGURATION LE SAM. 30 OCT. À 19H AUX MOYENS DU BORD.

1 – EpOx et BoTOx éditions Grenoble (38) https://epoxetbotox.com

2 – Atelier Brume Marsac sur Don (44) www.atelierbrume.fr

3 – Claire Beillard Avignon (84) www.clairebeillard.com

4 – Isabelle Richard Douarnenez (29) isabelle.richard@rocketmail. com

5 – DEZZIG Saint-Julien (22) www.dezzig.com

6 – Joyeuse Coquille Bordeaux (33) https://joyeusecoquille.wix-site.com

7 – Georges Point Roudouallec (56) point.nathalie@orange.fr

8 – AML Éditions Lanouée (56) typographelanouee.over-blog. com

9 – Bertrand Menguy Saint-Martin-Des-Champs (29) http://menguybertrand. wordpress.com

10 – Atelier Téméraire Brest (29) www.atelier-temeraire.tmblr. com

11 – Dominique Jezequel Brest (29) www.dominiquejezequel.fr

12 – La Bonne Pioche Rennes (35) www.assolabonnepioche.wixsite.com

13 – Anne Goujaud Dampmart (77) www.goujaud.fr/atelier.html

14– Comoyoko Ediciones Rennes (35) comoyokoediciones sur facebook

15 – Here Be Aardvarks Ploudiry (29) www.instagram.com/here-beaardvarks

16 – Agathe Marin Groix (56) www.agathemarin.wordpress. com

17 – Friville Éditions Friville Escarbotin (80) www.friville-editions.org

18 – Eva Vincze Paris (75) www.evavincze.com

19 – Mouton Cerise Saint-Laurent (22) http://www.poachiche.net

20 – Collectif La Maison Vannes (56) lamaisonedition.wordpress.com

21 – Voltije Éditions Ltd Plougonven (29) André Jolivet (peintre) sur Wikipédia

22 – Le Feu du Dedans Paris (75)

23 – Éditions Double Cloche Plouedern (29) Https://yvespicquet.wordpress.com

24 – Les Cas Brassés Pontivy (56) www.les-cas-brasses.com

25 – Impressions du Bord du Monde Douarnenez (29) www.bordumonde.com

26 – Adèle Prost Paris (75) https://adeleprost.tumblr.com

27 – Éditions Gravées – La Presse Collective Paris (75) www.editionsgravees.wordpress.com

28– Les Moyens du Bord Morlaix (29) www.lesmoyensdubord.fr

29 – Éditions de la canopée Languidic (56) http://edlacanopee.blogspot.fr

30 – Bleu de Berlin Nantes (44) www.editionsbleudeberlin.com

31 – Géraldine Daniel Douarnenez (29) www.geraldine-daniel.fr

32 – Dominique Martigne Gentilly (94) www.martigne.fr

33 – Ximena De Leon Lucero Plourin-Lès-Morlaix (29) www.ximena-art.com

34 – Pierre Vaquez Paris(75) www.facebook.com/pierre.vaquez

35– Les Ramettes Rennes (35)

36 – Fanny Bueb Rennes (35) fannybueb.wixsite.com/fanny

37 – Galerie Réjane Louin Locquirec (29) www.galerierejanelouin.fr

38 – Éditions Isabelle Sauvage Plounéour-Menez (29) www.editionsisabellesau- vage.fr

39 – ATD Quart Monde Landerneau (29) https://www.atd-quart-monde.fr

40 – Élodie Cariou Plogonnec (29) www.facebook.com/elodie-cariou

41 – Mourir Heureux Paris (75)

42 – Collectif et meutes Huelgoat (29) www.meandres.art

43 – Élise Hallab & Encres Sauvages Nantes (44) www.instagram.com/elise. hallab

44– Florence Margery Rabastens (81) www.florencemargery.art/

45 – Julie Kelberine Brest (29) www.juliekelberine.work

46– Sylvie Clairet Rennes (35) www.sylvieclairet.fr

47– Nathalie Vieilleville Auray (56) www.navieilleville.ul- tra-book.com

48 –Lendroit éditions Rennes (35) www.lendroit.org

49 – Marie Belorgey Lorient (56)

50– Les Petites Manies Cresseveuille (14) www.lespetitesmanies.fr

51– Princess of Fucking Everything Champigny-Sur-Marne (75) www.instagram.com/collectifprincess

Les ateliers

Nombre de places limité, réservation conseillée au 02 98 88 25 62 ou lesmoyensdubord.mdb@gmail.com Tarif des ateliers : 10€

SAMEDI 30 OCTOBRE • 11H00 • ATELIER • A PARTIR DE 8 ANS

GRAVURE SUR ZINC

Découverte de la gravure au carborundum sur plaque de zinc. Conception de la plaque de zinc puis tirage sur presse avec Elodie Cariou.

SAMEDI 30 OCTOBRE • 14H30 • ATELIER •

LÉS DE PAPIER PEINT

Catherine Volk de l’association Joyeuse Coquille, propose de vous accompagner à la création de lés de papier peint avec la décoration et impression de motifs via la sérigraphie.

DIMANCHE 31 OCTOBRE • 11H00 • ATELIER • A PARTIR DE 15 ANS

LIVRETUNNELAUTOURDESPRINCESSES

Création d’un “livre tunnel” avec le collectif les Princess of Fucking Everything.

DIMANCHE 31 OCTOBRE • 14H • ATELIER • A PARTIR DE 8 ANS

RELIEFS

La bonne pioche propose de partir à la découverte de la sérigraphie à travers la construction d’un paysage sous forme abstraite. Un jeu de profondeur se crée par la superposition d’encres transparentes et de formes colorées.

LUNDI 1 NOVEMBRRE • 11H • ATELIER • A PARTIR DE 8 ANS

CHEMINS INTÉRIEURS

À partir d’une silhouette, chaque participant utilisera cette forme comme support à une cartographie. Des tracés, des chemins y seront découpés et quelques mots, signes et autres forme y seront imprimés. Atelier animé par Citlali du collectif les Ramettes.

LUNDI 1 NOVEMBRRE • 14H • ATELIER • A PARTIR DE 12 ANS

N’AYONS PAS PEUR DES MO(R)TS

Après de courts jeux d’écriture explorant notre relation à l’outre-monde, Valérie Guillet et Laurence Mermet vous proposent de composer en lettre typo des doux messages à nos chers disparus (des dinosaures à nos chanteurs preféré…)

Vendredi 29 oct.

15H • RENCONTRE PRO •

RÉUNION D’INFORMATIONS POUR LES ARTISTES-AUTEUR·E·S

Artistes-plasticien·nes, artistes-auteur·es, vous souhaitez avoir plus de renseignement sur votre statut ? Ce temps d’échange est fait pour vous ! A travers des informations concernant les droits, le statut social, fiscal, les déclarations Urssaf, contrats et plus… Nous vous proposons également d’aborder la question de la co-créa- tion, co-production et co-édition. N’hésitez pas à apporter vos questions !

Intervenantes : Brigitte Mouchel, intervenante du CAAP (Comité des Artistes-Auteurs et Plas- ticiens) et de la FRAAP (Fédération des Réseaux et Association d’Artistes Plasticiens) et Marie-Joëlle Letourneur, intervenante de Livres et Lectures en Bretagne

Salon de la Petite Edition – Multiples #16 Le Roudour – Pôle Culturel

Rue Park ar Roudour

29600 Saint-Martin-Des-Champs

Programme détaillé : www.salon-multiples.fr