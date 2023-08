Cancale Vivier-sur-Mer. Les moules de bouchot sont de retour

Les moules de bouchot sont de retour sur les étals ! Depuis mi-juillet, la saison est lancée, notamment au Vivier-sur-Mer. Le Vivier-sur-Mer dans le département d’Ille-et-Vilaine, à 15 km au sud-est de Cancale et du Mont-Saint-Michel, est un ancien port de pêche reconverti dans la mytiliculture (élevage de moules). Le village s’étire le long de la route D 155, pressée contre la mer par les communes voisines du Marais de Dol, il est le principal centre de production de moules de Bretagne nord.

L’histoire attribue l’origine des bouchots à un irlandais qui aurait fait naufrage en baie de l’Aguillon sur les côtes charentaises en 1235. Seul rescapé de cette aventure, Patrick Walton pour survivre, tendit des filets à marée basse pour pêcher du poisson. Il s’aperçut que sur les piquets soutenant les filets se fixaient des moules. Le premier bouchot était né. Bouchot est un mot d’origine celtique qui veut dire Clôture et choot ou chot qui veut dire bois.

La mytiliculture est née en baie du Mont-Saint-Michel en 1954. Il y a actuellement devant la Baie du Mont Saint-Michel près de 300Km soit 222 140 pieux de bouchots qui donnent une production de 10000 à 12000 tonnes de moules soit 1/4 de la production nationale. Entre 300 à 500 personnes participent aux travaux et en vivent, tout ceci sur un port qui s’étend sur 20 Hectares.

Les moules de la Baie sont d’une qualité très appréciée sur le marché et bénéficient d’une excellente image de marque. La baie du Mont-Saint-Michel présente une situation idéale pour l’élevage des moules de bouchot. Ses vastes étendues, ses pentes douces… mais aussi et surtout son marnage – soit l’amplitude maximale entre la haute et la basse mer, qui peut atteindre 13 mètres les jours de grande marée – dont elles bénéficient et qui leur apporte une abondance de nourriture, notamment une grande diversité de phytoplanctons. L’alternance de ces périodes émergées et immergées donnent aux moules ce goût finement iodé. Leur période de remplissage relativement longue s’étale de juin à mars.

Crédit : Mairie de Viviers-sur-Mer