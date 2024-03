Frank Darcel, le guitariste du cultissime Marquis de Sade, écrivain de romans et homme politique engagé dans le Parti breton a été retrouvé avant-hier en Espagne, gisant au bas d’une falaise sur la plage Os Castros à Ribadeo en Galice. Déclaré décédé jeudi 14 mars 2024, Franck Darcel est mort à 65 ans.

Guitariste du groupe de rock Marquis de Sade qui aura marqué deux générations de musiciens et mélomanes bien au-delà de la Bretagne, ancien producteur du grand Étienne Daho et de plusieurs musiciens bretons, vieil ami également de Pascal Obispo, mais aussi élu engagé politiquement en faveur de l’indépendance de la Bretagne à Rennes (Ille-et-Vilaine), Frank Darcel était un homme qui menait de front avec énergie et conviction de nombreux projets. Les raisons de son décès restent à cette heure inexpliquées.

Entre la fin des années 1970 et le début des années 1980, Rennes s’affirme comme la capitale du rock et de la new wave en France. Du groupe Marquis de Sade, composé de Frank Darcel, Philippe Pascal, Pierre Thomas et Christian Dargelos, au photographe Richard Dumas, en passant par Etienne Daho, Pascal Obispo, Dominic Sonic, Fraktur avec Sergeï Papaïl, Ubik avec Philippe Maujard, toutes ces personnalités ont connu l’apogée de ce qu’on peut appeler la scène rock rennaise à partir de 1979.

Le rock français influencé par Marquis de Sade

En 1977, Marquis de Sade débarque sur la scène rennaise proposant un style nouveau dans la lignée de la new wave et dans le paysage du rock progressif. Les deux figures du groupe, Frank Darcel et Philippe Pascal, ont très vite conquis le public rennais et deviennent des stars au même titre que Les Beatles, auquel ils sont souvent comparés. À Rennes, dans cette ville étudiante par excellence, à l’ambiance festive, Marquis de Sade apparaît à plus d’un titre comme le nouvel élan pour la musique rock. « C’était une fierté de jouer sur la scène rennaise à l’époque », répondait Philippe Pascal à Thibault Boulais et Nicolas Roberti durant un entretien dans l’émission Culture Club.

Le style de Marquis de Sade, sombre et dépressif, avec des paroles en français ou en anglais, avec des traits allemands séduit toute une génération venant de toute la France. « Les groupes de l’époque jouaient assez mal, Marquis de Sade c’était impeccable, ils avaient une vraie facture musicale…avec la gestuelle robotique de Philippe Pascal » rappelle le journaliste musical Jean-Eric Perrin. En 1981, le groupe se sépare. Frank Darcel fonde Octobre et Philippe Pascal monte un groupe qui s’appellera Marc Seberg. Le style Marquis de Sade se retrouvera dans chacun de ses deux groupes. Marquis de Sade s’était depuis reformé, après s’être retrouvé sur la scène du Liberté en septembre 2017 pour fêter ses 40 ans. Philippe Pascal a disparu en septembre 2019. Frank Darcel en mars 2024.

Rennes : la scène rock de l’époque

Au début des années 1980, Rennes rayonne, s’émancipe et lance des artistes qui deviendront des stars nationales voir internationales. C’est le cas de Dominique A, Yann Tiersen, ou encore le célèbre groupe Niagara, qui a profité de l’effervescence rennaise pour se former.

D’autres, du nom de Etienne Daho et Pascal Obispo ont ainsi connu leurs premières heures de gloire à Rennes. « Rennes a toujours été une ville de musique…je n’aurais certainement pas fait le même parcours ailleurs » évoquait Etienne Daho. Frank Darcel, a d’ailleurs produit les deux premiers albums de Daho et fut le compagnon de route d’Obispo pendant un temps.