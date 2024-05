Bernard Pivot est né le 5 mai 1935 à Lyon et s’est éteint le 6 mai 2024 à Neuilly-sur-Seine. Journaliste, écrivain, critique littéraire, animateur et producteur d’émissions culturelles à la télévision française, Bernard Pivot fut l’un des journalistes les plus aimés des Français.

D’abord journaliste au Figaro littéraire, qu’il quitte en 1974 rédacteur en chef, il fonde le magazine Lire et lance à la télévision l’émission littéraire Apostrophes, qu’il présente de 1975 à 1990 et qui reste « La » référence en matière de culture à la télévision2. Il anime aussi l’émission Bouillon de culture (de 1991 à 2001), des championnats d’orthographe et crée des dictées qui remportent un immense succès populaire. Le 6 mai, la dernière apostrophe a eu lieu.