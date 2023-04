Morlaix. Le festival Panoramas dévoile sa programmation 2023

Découvrez ici la programmation du festival Panoramas à Morlaix, du 20 au 24 septembre 2023. Le Pano nouveau est arrivé !

Pendant 25 ans, Panoramas a été le festival qui lançait les festivités au printemps. Il réchauffait les cœurs après l’hiver et annonçait la couleur avant le tourbillon des festivals estivaux. Cette symbolique reflète le caractère précurseur qui distingue Panoramas depuis ses débuts. Un quart de siècle plus tard, nous continuons à tracer notre route, mais toujours avec cette volonté d’aller défricher d’autres chemins. C’est ainsi que Panoramas quitte le printemps pour s’installer à la croisée de l’été et de l’automne.

Ce changement de date s’accompagne d’une réflexion plus profonde et plus globale sur l’identité de notre événement et de sa transition nécessaire. Cette transition est venue de l’envie de tourner une page, mais aussi des crises que nous traversons et du besoin impérieux de repenser un modèle plus en adéquation avec notre époque et nos valeurs. Nous voulons que ce nouveau Panoramas soit durable et innovant. Nous souhaitons en faire un événement musical exemplaire, encore plus respectueux et responsable.

Les organisateurs du festival Panoramas souhaitent réduire l’empreinte énergétique en veillant notamment à la provenance de nos artistes. De plus, le Festival ambitionne d’être mieux intégré dans la vie économique locale, et ses offres de restauration privilégieront les circuits courts. Le festival prend aussi ses nouveaux quartiers d’été au SEW, un lieu qu’ils ont pensé, créé et investi à l’année. Cependant, Lango reste le repère des nuits où les soirées se clôtureront.

Ce nouveau Panoramas sera plus petit, mais encore plus beau ! Avec davantage de proximité et de mixité sociale et intergénérationnelle entre les publics. Et parce que Panoramas aime inlassablement la musique et la fête, les organisateurs ont concocté une programmation aux petits oignons, à la croisée du rap et de l’électro, qui fait la part belle aux artistes en devenir comme à ceux déjà en haut de l’affiche. Une programmation qui s’attache aussi à respecter une parité hommes/femmes, dans toute sa diversité.

Changement de décor

Panoramas, vous l’avez aimé à Lango depuis des années. Vous l’avez aussi goûté avec joie, alors qu’à peine sortis de la crise Covid, nous nous sommes retrouvés en 2021 pour une édition particulière, repensée dans les murs du SEW. En 2023, Panoramas élit ses nouveaux quartiers dans ce haut-lieu de l’histoire morlaisienne qu’est l’ancienne Manufacture des tabacs, un écrin qui se réinvente avec effervescence. C’est là, sur trois scènes, que battra le cœur du festival du vendredi au dimanche. Mais, fidèle à celui qui l’a vu grandir, Panoramas ne fait pas ses adieux à Lango. Après vous être ambiancés dans la Manufacture en première partie de soirée, c’est dans un club Sésame chauffé à blanc, que vous pourrez rejoindre en navette, que vous prolongerez la danse jusqu’au petit matin. Avant de juger bon de vous rabattre sous votre tente puisque notre camping de 3000 places conserve ses quartiers à proximité du site.

Ceux qu’il faut découvrir

Des lieux repensés avec encore plus d’espaces scéniques pour encore plus de découvertes à y faire ! C’est la recette que nous avons souhaitée pour ce 26e Panoramas. Ce grand virage que nous prenons ne change en rien l’ambition du festival et ce qui constitue son ADN : la large place faite au rap, à l’électro et à la techno ; le mélange entre artistes dont la renommée dans le milieu n’est plus à faire et une programmation qui flaire et fleure bon les grands de demain. Dans cette dernière catégorie, cette année, on vous recommande de tendre particulièrement bien l’oreille aux déjà prometteurs Eloi, PÖ, Uzi Freyja, Kimberlaid, Lacchesi, Winnterzuko ou encore Alexi Shell.

On ne les présente (presque) plus

Si Panoramas est un expert reconnu du défrichage, le festival est aussi devenu un événement incontournable pour ceux qui embrasent déjà les plus grandes scènes de la planète. Jamais deux sans trois, c’est le retour de Mr Oizo aka Quentin Dupieux, qui devrait de nouveau affoler le public morlaisien à grands coups d’électro déjantée. Leurs prestations sont aussi rares que convoitées, aussi c’est un honneur de les accueillir pour la première fois à Panoramas ! La techno envoûtante du duo italien Mathame ou le live organique de Molécule vous feront toucher les étoiles au-dessus de la cour du SEW. Ils font follement danser le monde entier et vous n’y échapperez pas, c’est le boys band d’origine russe Russian Village boys. Du haut de ses vingt et quelques printemps, comptez aussi avec Bellaire, déjà considéré comme l’un des nouveaux visages de la house music française.

Les femmes prennent les platines

Et parce qu’à Panoramas on milite depuis un moment déjà pour la diversité, on est ravis d’accueillir l’homologue féminine de Bellaire, Marina Trench, qui pourrait bien prétendre au titre de nouvelle prêtresse de la scène house music hexagonale. Des femmes que l’on a plaisir à voir de plus en plus officier au sein de ce mouvement house puisque nous programmons aussi cette année Belaria et Bambi. Aujourd’hui, les femmes pèsent dans l’électro et la pop, elles seront 19 sur 40 à tenir la scène de Panoramas ce week-end !

Rap à tous les étages

Depuis plusieurs années, Panoramas hisse haut le rap et les artistes locaux, voire les deux à la fois grâce au Pano Rap Contest, dispositif de soutien aux artistes rap bretons émergents. On sera heureux de retrouver le Brestois Dee K., le Rennais Boogie et le Morlaisien Atitja, les trois lauréats du Pano Rap Contest 2022. Ils auront la primeur d’ouvrir le festival le vendredi (avant de jouer une seconde fois le samedi en format concerts gratuits). Leur succèderont sur la même scène leurs confrères déjà en haut de l’affiche et qui comptent bien un jour régner sur le rap français, Prince Waly et B.B Jacques. Quand le rap se conjugue aussi au féminin, ça donne le mélange explosif à la croisée du punk, de l’électro et du hip-hop d’Uzi Freyja ou l’hyper pop de Yoa.

Les locaux de l’étape

On sait le terreau artistique morlaisien fertile et l’histoire de Panoramas l’a prouvé maintes fois. Cette année, soyez attentifs à Atitja (lauréat du Pano Rap Contest), Aude Vaisselle (pop urbaine), Lori Booster (gabber, jumpstyle) et à Canal 16, le collectif techno qui fait bouger la baie de Morlaix.

Quand la techno passe au shaker

Une tendance évidente qui devrait faire mouche au sein de cette programmation 2023 : la techno du genre rapide et énervée composée par des artistes qui ne s’embarrassent plus des étiquettes et mélangent toutes les nuances de la musique électronique tendance rave (techno, hardcore et trance). Vous irez vous défouler les gambettes et le reste devant Lacchesi, Creeds, Nico Moreno ou la talentueuse Caiva.

Le gabber, vous connaissez ?

Le gabber c’est ce genre de techno hardcore venu des Pays-Bas qui a connu une apogée dans les années 90. Un mouvement jamais vraiment disparu qui fait même son retour en force depuis quelques années. Forcément, nous ne pouvions passer à côté. Comptez donc avec des artistes déjantés comme Expulze & Narfos ou dans une veine plus absurde et décalée, Dimension Bonus et Roland Cristal.

Rock’n roll attitude

Si vous n’aimez que lui, vous passerez votre chemin ? Que nenni ! Si le rock n’est pas le credo premier de Panoramas, l’esprit rock lui est clairement revendiqué par le festival ! Ses meilleurs ambassadeurs en seront sûrement cette année le collectif post-punk Astéréotypie, formé au sein d’un institut médico-éducatif et qui ne ressemble à aucun groupe dans le monde. Les libertaires, féministes et sans langue de bois Vulves Assassines ou le phénomène breton bâti à l’auto-dérision Dalle Béton seront également ses fervents représentants.

Cerise sur le Pano

L’humour s’invite une nouvelle fois sur festival. Après Aymeric Lompret en 2022, Panoramas accueille cette année une autre tête d’affiche du stand-up. Reconnaissable à sa voix rocailleuse, Doully vient nous présenter son nouveau spectacle “Hier J’arrête”, co-écrit avec son “âme soeur” Blanche Gardin et Paco Perez.

On se donne rendez-vous en septembre !

Les sites

Quartier de la MANU : 3 scènes (Grande cour / Le Sew / Le Jardin). Centre ville / 39 ter quai du Léon (le port)

LANGO : Club Sésame (After) / Camping / Parc des expo de Lango (vendredi et samedi) 29600 MORLAIX-GARLAN

Horaires

Jeudi – Doully – SEW : 20h30 / Vendredi – la Manu : 19h-1h30 / Vendredi – After Lango : 23h30-5h30 / Samedi – La Manu : 18h-1h30 / Samedi – After Lango : 23h30-5h30 / Dimanche – SEW : 19h30-1h30

