Depuis 2005, l’Espace des sciences œuvre sur le territoire de Morlaix, Finistère Nord, pour la diffusion des sciences et des techniques, à travers l’organisation de conférences et de la Fête de la science. Le 2 juillet 2024, l’Espace des sciences de Morlaix ouvrira ses portes dans l’ancienne Manufacture des tabacs. Inauguration le 29 juin.

Initiative innovante et unique en France, ce nouveau centre de médiation scientifique aura pour missions de valoriser l’histoire de la Manufacture, sa mémoire ouvrière et de promouvoir la culture scientifique. Sciences et techniques vont de pair dans l’industrie. A la Manufacture de Morlaix, chacun pourra découvrir l’évolution des techniques dans ce lieu chargé d’histoire, riche d’un patrimoine industriel exceptionnel conservé sur le site grâce aux « Anciens de la manu » : moulins à râper le tabac (classés Monuments Historiques), capeuses, rouets…

Morlaix communauté porte ce projet en partenariat avec l’Espace des sciences. L’Espace des sciences, association créée à Rennes en 1984, est un acteur majeur de la médiation scientifique à destination du grand public et du public scolaire, sur le territoire breton et au-delà. En 2013, le projet scientifique et culturel imaginé par l’Espace des sciences pour la Manufacture de tabacs de Morlaix, est lauréat des Investissements d’Avenir de l’ANRU.

À la suite d’un concours en novembre 2016, la maîtrise d’œuvre du chantier est confiée à l’agence Opus 5, reconnue dans la restauration de sites patrimoniaux d’exception. En 2018, l’agence masKarade est désignée pour concevoir la scénographie. Le chantier débute en septembre 2018. L’ouverture de l’Espace des sciences est attendue cet été, en juillet 2024.

29 juin 2024 : inauguration de l’Espace des sciences à la Manufacture de Morlaix !

Deux grandes thématiques : la Manufacture, les sciences et les techniques & les sciences de la Terre et de l’Univers

2 400 m2 de parcours de visite

8 expositions permanentes

1 salle d’exposition temporaire

Espace des sciences de Morlaix

Manufacture des tabacs

42 Quai du Léon

29600 Morlaix

Site internet

Téléphone

Courriel

Photo : Pascal Leopold