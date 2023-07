Morbihan. Montez à bord du Napoléon Express !

Le train touristique Napoléon Express, qui relie Pontivy à Camors dans le Morbihan, est de nouveau sur les rails depuis le 5 juillet 2023. Il circulera dans les deux sens tous les mercredis et dimanches de l’été jusqu’au mercredi 13 septembre 2023. Il fera vive un voyage dans le temps à ses passagers.

En partenariat avec les collectivités locales, l’association des Chemins de Fer du Centre Bretagne (CFCB) a pour objectif la sauvegarde et l’exploitation de matériels ferroviaires historiques. Elle exploite de début juillet à la mi-septembre le train touristique Napoléon Express entre Pontivy et Camors avec ses autorails historiques, mis en service en juin 2021.

Les voyageurs, qui le souhaiteront, parcoureront 35 kilomètres à travers le centre du Morbihan grâce à la CFCB. Ils profiteront d’une promenade insolite à bord d’autorails des années 1960-70-80 et découvriront un superbe parcours le long de la rivière Blavet, de sa vallée et traverseront la forêt de Camors. À la gare de Pontivy (ou à celle de Lambel-Camors, suivant le sens), les passagers monteront dans les wagons de couleurs : bleu, vert ou encore jaune et rouge et prendront place sur les sièges de cuir ou de velours, prêts à observer le paysage devant les grandes fenêtres vitrées.

Au départ de la gare de Pontivy, le Napoléon Express observera les arrêts aux stations : Saint-Nicolas-des-Eaux, Saint-Rivalain, Quistinic et fera son terminus à Lambel-Camors. La montée et la descente sont possibles aux cinq stations et chaque arrêt mérite le détour. Ce sera l’occasion de participer à des activités qui sont proposées pour découvrir le patrimoine bâti, culturel et naturel de chaque commune rencontrée.

Pour organiser sa journée et ses activités en fonction de sa destination :

Pontivy : départ ou terminus

Quartier napoléonien express – Visite guidée pour découvrir Napoléonville, la commune de Pontivy du XIXe siècle : départ le mercredi à 14h15 pour une durée de 30 minutes

Boutique Côté Tourisme, 21 quai Presbourg 02 97 25 04 10

Quartier médiéval express – Visite guidée pour découvrir le Pontivy des Rohan au Moyen-Âge et à la Renaissance : départ : le mercredi à 15h15 pour une durée de 30 minutes

Boutique Côté Tourisme, 21 quai Presbourg (02 97 25 04 10)

L’art dans les chapelles – 13 minutes à pied pour découvrir l’art contemporain et le patrimoine religieux

Chapelle du Château des Rohan : 02 97 27 97 31

Piscine découverte La Plage – 25 minutes à pied pour arriver à la piscine découverte au bord du Blavet

Rue de la Cascade : 02 97 08 91 91

Le château de Pontivy

STATION SAINT-NICOLAS-DES-EAUX :

Visite guidée : Les secrets de Saint-Nicolas – départ de l’office de tourisme le dimanche de 14h45 à 15h45 : 02 97 08 04 07

Base nautique de Pluméliau-Bieuzy – 1 minute à pied : location de canoë-kayak ou paddle

Allée du Vieux Blavet : 02 97 25 04 27

Location de vélos et bateaux électriques – 6 minutes à pied : Aventure Fluviale et découverte du Blavet au fil de l’eau.

Au 13, promenade des Estivants 02 97 28 41 78 ou 07 82 90 83 58

Les enquêtes d’Anne Mésia : pour découvrir ce joli village de manière ludique grâce à une application gratuite à télécharger.

Location de pédalos – 10 minutes à pied à La Couarde

2 Randonnées : circuits de 5km et 12km pour sillonner la vallée du Blavet au départ de l’office de tourisme

La base nautique de Pluméliau Bieuzy

STATION SAINT-RIVALIN

Randonnée de Saint-Rivalain à Saint-Adrien : découverte de cet ancien port et gare ferroviaire au coeur de la vallée du Blavet.

Le petit Rivalain : un circuit familial et ludique de 4,2 km pour découvrir les paysages de la vallée avec l’application gratuite BavAR[t]

La chapelle Saint-Adrien : 55 minutes à pied pour admirer les joyaux de cette magnifique chapelle située non loin du chemin de halage.

La chapelle Saint-Adrien

QUISTINIC : départ ou terminus

Randonnée légendaire avec des contes : parcours de 2,2 km animé par une application.

Départ à l’intersection des routes en contrebas de la chapelle Sainte-Barbe.

Coët Blavet à Sainte-Barbe : 10 km A/R, mieux vaut prévoir 4 heures

Poul-Fetan, l’incontournable écomusée : le Village breton en 1850 : visite libre ou commentée : durée 45 minutes.

Départ tous les jours à 11h00 : 02 97 39 51 74

Pour s’y rendre : prévoir 30 minutes à vélo puis 15 minute de marche

Randonnée pédestre : pour la chapelle du Temple Ecluse et la chapelle Saint-Adrien

Prévoir 1 heure pour 4km aller-retour

Randonnée pédestre : de Coët-Blavet à Sainte-Barbe ou Pont-Augan. Pause soit à Sainte Barbe soit à Pont-Augan pour un pique-nique face au Blavet.

10 ou 12 km aller-retour, donc prévoir 3 ou 4 heures

Randonnée à vélo : de pont à pont : 14 km aller-retour

Randonnée à vélo : à la découverte de Quistinic et de son patrimoine par les petites routes : 14 à 20 km aller-retour

Randonnée VTT : le circuit des chapelles 14,3 km ou 31 km : prévoir réciproquement 1h1/2 ou 3 heures

Le village de Poul Fétan

CAMOR : départ ou terminus

Balade guidée en forêt : (du 05/07 au 23/08) pour découvrir le patrimoine et l’histoire de la forêt

Départ de la gare le mercredi à 11h pour une durée 2 heures : 02 44 84 56 56

Du 09/07 au 27/08 : Bain de forêt et balade sensorielle

Départ de la gare le dimanche à 11h pour une durée de 2 heures : 06 80 53 19 09 ou 02 44 84 56 56

Accrobranche Ludana Parc – 40 minutes à pied pour rejoindre le parc de loisirs Accessible à partir de 4 ans : Le Petit bois (02 56 62 67 81)

Au Sabot camorien – 40 minutes à pied pour arriver à l’atelier-fabrique et vente de sabots : 47 rue de la forêt (02 97 39 28 64)

Au sabot camorien

Infos pratiques :

Train touristique Napoléon Express

Contact : trains@cfcb.bzh ou 06 75 15 29 97

Réservations et billetterie en ligne

Sur les sites à découvrir, les visiteurs trouveront : des aires et tables de pique-nique, des toilettes, des endroits pour se restaurer (pizzerias, crêperies, food-truck, restaurants), des campings, des aires de jeux, etc.