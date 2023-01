Morbihan. Le SMGBO invite les écoliers du territoire à planter des haies bocagères

Le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust (SMGBO), installé à Ploërmel, agit pour la reconquête de la qualité de l’eau sur le bassin versant de l’Oust et ses affluents. Il organise des actions pédagogiques. Dans ce cadre, il donne rendez-vous du 24 janvier au 7 février 2023, à plusieurs écoles du Morbihan. Ensemble, ils participeront à des séances éducatives de plantation de haies bocagères. Unidivers vous présente aussi le rôle et les actions du SMGBO dans sa généralité.

Dans le cadre de ses actions d’éducation à l’environnement et d’animation de programmes de plantation de haies bocagères, le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust organisera, du mardi 24 janvier au mardi 7 février 2023, des journées pédagogiques de plantation avec les élèves de cinq écoles morbihannaises :

-à Pipriac, avec les écoliers de la classe de CM2,

-à Malestroit, ce sont les écoliers de l’ensemble des classes du CP au CM2 qui participeront à l’opération,

-à Saint-Jean-de-Brévelay, les écoliers de CM1 et CM2 seront encadrés par 13 élèves du lycée Horticole de la commune,

-à Les-Forges-de-Lanouée, les participants seront les élèves de la classe de CP

-à Augan toute l’école, soit les élèves de la classe de maternelle Petite Section jusqu’à ceux de la classe de CM2, assisteront aux plantations.

Compte tenu des aléas climatiques, certains chantiers peuvent être reportés aussi, le SMGBO conseille de le contacter au préalable pour confirmer le maintien de l’opération.

“Pour les essences locales, ce sont les chênes, les merisiers et les châtaigniers qui seront Plantés. Le houx, la viorne, le sureau, le noisetier et le charme seront les essences de bourrage retenues”, explique Aymeric Pirio du SMGBO.

Créé en 1998, le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l´Oust (SMGBO) est une structure ancrée sur le territoire breton. Sa zone d’action se déploie sur trois départements : le Morbihan, l’Ille-et-Vilaine et les Côtes-d’Armor. Son territoire s’étend sur 128 communes, 284 500 ha, ce qui représente 4 640 km de cours d’eau sur le territoire de l’Oust, un affluent de la Vilaine. Sept bassins versants sont gérés par le SMGBO : l’Arz, le Ninian-Leverin, l’Aff, l’Oust Aval, l’Oust Moyen, la Claie, et l’Yvel Hyvet.

Son devoir est de mettre en place des actions de gestion et préservation quantitative et qualitative de la ressource en eau. Il assure des missions en faveur des milieux naturels et de la biodiversité sur son territoire, de manière à atteindre les objectifs environnementaux fixés par la réglementation en vigueur.

Son programme s’articule autour de 4 volets d’actions : Accompagner les collectivités : pour l’entretien des espaces communaux ; Travailler avec les agriculteurs : autour de la fertilisation et les traitements phytosanitaires ; Communiquer et sensibiliser : rencontrer les établissements scolaires et le grand public ; Préserver, gérer et aménager les milieux : les bocages, les zones humides et les cours d’eau.

Retour sur les actions menées en 2022

Les Rendez-vous Nature de l’Oust : une quarantaine d’événements : des expositions, des ateliers, des visites, des animations, des trocs aux plantes, etc. se sont déroulés sur le territoire pendant trois mois, de mars à juin. Parmi les thèmes retenus, les alternatives aux pesticides marquaient un enjeu important.

Le salon Désherb’Innov s’est tenu le 14 juin au village de Le Broutais à La Croix- Helléan (Morbihan). Il s’agissait de faire découvrir l’agriculture de demain sur un lieu d’expertise présentant des démonstrations sur le désherbage mécanique avec du matériel comme les bineuses, les herses étrilles, les houes rotatives, les roto étrilles.

Le SMGBO organisait sa 3e édition de sa Fête de l’Eau, le 10 septembre, sur les rives du lac au Duc. Dans le cadre de ses actions en faveur de la reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, le SMGBO avait pour l’objectif d’informer et de sensibiliser le public sur la thématique de l’eau et de la biodiversité. “Il faut protéger la ressource d’eau, en amont du robinet, les zones humides, les rivières” 11 EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) siègent dans le Comité syndical qui représentent 164 400 habitants, dont 3 040 agriculteurs. Avec 18 partenaires, associations et structures en lien avec la problématique de l’eau étaient présents. La journée s’est vue festive et ludique tout en remplissant sa mission auprès des visiteurs : les alerter sur le manque d’eau et le problème de la sécheresse vécu l’été dernier.

Bienvenue dans mon bourg fleuri s’est déroulée du 23 au 25 septembre, en partenariat avec l’aide des personnels des espaces verts, d’associations, d’entreprises et de plusieurs bénévoles autour de embellissons notre ville, de la biodiversité, de l’eau, du jardinage au naturel et de l’éco pâturage. L’objectif était de rassembler et de fédérer les communes du territoire du Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust qui se sont engagées dans la démarche du label Villes et Villages Fleuris. Le but était de sensibiliser le public aux enjeux du développement durable et aux pratiques du jardinage au naturel, de l’éco-pâturage, aux enjeux de la gestion et à la protection de l’eau, des milieux aquatiques et de la biodiversité.

l’Enquête publique continuité écologique a eu lieu à La Gacilly le 16 novembre. Elle concernait le rétablissement de la continuité écologique de l’Aff au niveau du moulin de La Gacilly

