Morbihan : Où fêter la Saint-Sylvestre et profiter d’un dîner-spectacle ?

Chaque 31 décembre, en Bretagne, en France et dans de nombreux pays, on se réunit pour fêter le changement d’année. C’est l’occasion de se retrouver entre amis ou en famille et de suivre certaines coutumes*. Certains vont faire le choix de convier leurs proches à domicile autour d’un bon repas et fêter la saint-Sylvestre à la maison ; d’autres préfèreront dîner au restaurant dans une ambiance chaleureuse en famille ou façon cocooning pour les amoureux. Voilà un coup de projecteur Ploërmel – Berric – Guern. Enfin, il y a toutes celles et ceux qui choisiront la formule dîner avec spectacle, danses et cotillons, pour un maximum de divertissements. Nous vous avons sélectionné 3 endroits.

1) Ploërmel propose un dîner-spectacle dansant à la salle des fêtes, organisé par le club de supporters du Ploërmel Football Club. Le menu de fête sera confectionné par le Globe Traiteur de Locminé-Moustoir et le spectacle sera assuré par Suspens Orchestra.

Les portes de la salle des fêtes ouvriront à partir de 20h. Dans une première partie de soirée et au cours du dîner, Suspens Orchestra proposera son tout nouveau spectacle intitulé Love, un show musical de 40 minutes avec danseuses, plumes et paillettes. La seconde partie de la soirée sera consacrée à la variété internationale, qui variera entre musette et rock. “Ce ne sera que de la musique à danser. Nous commencerons par jouer du madison, de manière à encourager les convives à se lever et à venir sur la piste de danse. C’est toujours un bon compromis ! Ensuite, nous enchaîneront les tubes des années 80 – 90 – 2000 – 2020 ! Il y en aura pour tous les goûts, un panel complet de tous les styles de musique !” explique Julien Le Dagousse, le chef d’orchestre depuis 2 ans.

Morbihannais et originaire de Lorient, Suspens Orchestra, avec ses presque 40 ans d’âge, est un orchestre de variété composé d’une équipe d’artistes professionnels pour la plupart intermittents du spectacle. C’est avant tout une équipe soudée, vectrice de bonne humeur.

Sur scène, ils sont six musiciens polyvalents et chanteurs – une ou deux chanteuses et deux à quatre danseuses. Leur répertoire est festif, visuel et dansant et les sollicitations sont diverses et variées. Elles peuvent venir du Rotary club, de la police, des sapeurs pompiers, des associations, comme de municipalités, de particuliers, de grandes écoles, d’entreprises etc… Dans toute la France, de Dieppe à Perpignan, de Nancy à Belle-Ile-en-Mer, en passant par la région parisienne, la renommée du groupe a désormais largement dépassé la région Bretagne.

Infos pratiques :

Saint-Sylvestre à la salle des fêtes, rue du Général Giraud à Ploërmel à partir de 20h.

Animation avec Suspens Orchestra et au menu :

2)Berric : La salle du Verger propose de réveillonner et de fêter l’arrivée de 2023 avec une soirée cabaret. Un programme riche qui émoustillera en premier temps les papilles des invités avec le menu concocté par le traiteur Saveurs & Bonheur de Camors.

Le repas festif sera suivi d’un magnifique spectacle cabaret, avec les plumes et les paillettes offert par les Oup’ssss Sisters. Les festivités ne s’arrêteront pas de sitôt, puisque le Disque-Joker Vonnick poursuivra l’ambiance après le passage en 2023.

La traditionnelle soupe à l’oignon sera servie et une tombola gratuite de la nouvelle année sera également organisée. De jolis lots seront à gagner, le premier lot étant un baptême en montgolfière.

Les Oup’ssss Sisters, c’est Le cabaret made in breizh, issu de la Compagnie Y’a Un trou dans l’mur.Ce sont 3 jeunes femmes avec une meneuse de revue qui emmèneront le public dans l’univers du Paris de la Belle époque et des années 20 avec ses folles nuits parisiennes. Le spectacle est chanté et dansé dans la tradition des grands cabarets parisiens. En passant par l’incontournable french cancan endiablé, par l’élégance des tableaux à plumes, par le charme rétro du charleston, jusqu’aux chorégraphies de numéros plus glamour, les spectateurs seront éblouis.

Basée à Quimperlé (Finistère), la compagnie y’a un trou dans l’mur est désormais soutenue par la Ville de Quimperlé, Quimperlé Communauté et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Finistère. Axée sur les arts de la rue, le nouveau cirque et la danse contemporaine, la Cie organise des ateliers d’initiation et de perfectionnement aux différents arts. Elle a pour objectif de poursuivre un travail de transmission et d’échange sur le territoire qui vient nourrir ses créations.

Infos Pratiques :

Les Oup’ssss Sisters : salle culturelle du Verger, rue du Verger à Berric : à partir de 19 h

Tarif : 95 euros, soirée organisée par le traiteur Saveurs & Bonheur.

3) Guern : invite le public à venir fêter la Saint-Sylvestre au restaurant L’Île aux Oiseaux. Le dîner sera servi avec un menu à la demande et le spectacle sera animé par la compagnie écoute le Paradis. Elle proposera son spectacle intitulé Moonamoor fait son Cabaret.

La prostituée

Le spectacle, c’est l’histoire de trois femmes ! La première est prostituée et chanteuse de rue, amoureuse de son souteneur. En prison, elle adresse une prière à la Vierge Marie.

La seconde est une tueuse en cavale. Avec un tempérament de feu, elle est fascinée par les armes et par quelques maris décimés sur son passage.

La troisième est une diva d’opérette en plein chagrin d’amour. Dans sa loge, elle avale tout ce qu’il lui passe dans les mains.

Tout au long du spectacle, le théâtre, la chanson et la danse se croisent entre poésie et réalisme. Le spectateur est plongé dans des tranches de vie très courtes mais très intenses.

la tueuse

la diva

La Cie Ecoute le Paradis : Hervé Le Goff et Moona Gay se rencontrent en 2002 aux ateliers du Théâtre du Totem à Saint-Brieuc. Pendant trois années de formation, ils abordent la chanson réaliste, le répertoire de Broadway et l’opéra de Quat’sous de Bertolt Brecht. Ils travaillent sur l’interprétation du répertoire réaliste des années 1900 à 1940. Hervé est aussi musicien. En 2004, le duo monte son premier spectacle Cabaret Souvenir. Ils rencontrent alors Vincent Spatari qui apporte un regard extérieur et une aide précieuse. Le spectacle est programmé plus de 80 fois en trois ans au café-théâtre Le Présent Têtu, non loin de Saint-Malo. C’est le début de la Compagnie Ecoute Le Paradis, et d’une collaboration qui donnera vie à quatre spectacles de théâtre musical. A partir de 2009, la Compagnie accueille des artistes de divers horizons qui donnent le jour à de nouveaux projets. La Cie tourne essentiellement dans des festivals, dans de petits lieux de spectacle, chez l’habitant et dans des cafés associatifs.

Infos pratiques : 31 décembre

Restaurant L’Île aux oiseaux, corn er pont à Guern, avec :

– dîner avec menu à la demande pour 89 euros et

– spectacle cabaret des années 30 avec La Cie Écoute le Paradis

*Quel que soit le choix de chacun pour fêter la nouvelle année, certaines coutumes sont pourtant toujours respectées, quelque soit l’endroit où l’on se trouve :

Attendre le décompte des secondes avant minuit – Se souhaiter la bonne année et la bonne santé avec des embrassades – trinquer avec du champagne – se lancer des confettis et des serpentins – s’embrasser sous le gui – et souvent regarder un feu d’artifice…