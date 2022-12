Morbihan. Ploërmel vous invite au Concert de Noël le 18 décembre en l’église Saint-Armel

Ploërmel vous invite à un Concert de Noël pas comme les autres le dimanche 18 décembre en l’église Saint-Armel. Ce concert de Noël 2022 sera donné à 15h par un tout nouveau trio chant-hautbois-orgue.

Le programme de ce concert de Noël à Ploërmel mettra en valeur les musiques allemandes et françaises de l’époque baroque.

Consacré en partie à 3 générations de compositeurs allemands, le public appréciera les morceaux de Dietrich Buxtehude (1637-1707), ceux de Jean-Sébastien Bach (1685-1750) et de Johann-Ludwig Krebs (1713-1780), qui au cours de leurs vies professionnelles ont entretenu successivement des relations de maître à élève.

Nicolas Lebègue (1631-1702) et Guillaume-Gabriel Nivers (1631-1714) représenteront la tradition française du XVII siècle autour du genre spécifique du petit motet (forme de musique religieuse la plus pratiquée dans le cadre liturgique sous le règne du roi de France Louis XIV).

Pour finir, les variations d’un Noël populaire de Bresse de Jean Bouvard (1905-1996) inviteront le public à pousser la mélodie…

Les interprètes :

A l’orgue, Christian Lugué :

Le musicien a été professeur de piano pendant une longue période à l’école de musique de Ploërmel Communauté : de 1985 à 2022. Également organiste, il a fondé et dirigé le Chœur des femmes de Ploërmel.

Au hautbois, Laurent Richard.

Au chant, la chanteuse lyrique et professeur de chant Diane Régnier.

Diane Regnier

Très jeune, Diane Regnier se passionne pour le piano, l’orgue et la bombarde et travaille à épanouir sa voix. Elle a 12 ans quand elle rejoint le Chœur des femmes de Ploërmel dirigé par Christian Lugué. En 2010, elle interprète brillamment “Habanera” (extrait de Carmen). Elle est accompagnée par la musique militaire de Rennes au cours du concert Unisson au Carré Sévigné de Cesson-Sévigné (35).

Diane Regnier étudie au Conservatoire de Rennes puis d’Angers et, en parallèle, se forme à l’université afin de décrocher un diplôme en musicologie. La chanteuse termine sa formation artistique au conservatoire de Pontivy où elle suit l’enseignement dispensé par Agnès Brosset et Frédérique Lorry avant d’obtenir son diplôme en 2019.

Elle rejoint des chœurs et ensembles vocaux, notamment le Chœur Prolatio et le Chœur In Paradisum ; elle est également sonneur au pupitre bombarde au sein du Bagad de Ploërmel. Cette année, elle intègre le Chœur Module composé de chanteurs lyriques de la région Bretagne et dirigé par Laudine Bigonnet…

Diane Régnier est également passionnée par la pédagogie. Formée au Centre des Formations des Musiciens Intervenants de Rennes, après la réussite de ses examens, elle devient cheffe de chœur et professeure de chants dans le bassin lorientais. Depuis 2017, elle enseigne le chant aux enfants et aux adultes en cours individuels dans son école de chant “La Voix au Diapason” située au centre de Lorient.

Infos pratiques :

Concert de Noël 2022 en partenariat avec Ploërmel Communauté. Eglise Saint-Armel. Dimanche 18 décembre à 15 h. Tout public.

Ecole de Chant La Voix au Diapason

17 rue de Larmor, 56100 Lorient

07 88 03 03 20