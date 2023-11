Morbihan. Neige Sinno, Prix Fémina 2023, dédicace à la Canopée de Ploërmel en réponse à la censure

Le prix Femina a été remporté lundi 6 novembre 2023 par Neige Sinno pour son livre : Triste tigre, un témoignage fort sorti aux éditions P.O.L. L’auteure dévoile l’inceste dont elle a été victime enfant et parle en général des violences sexuelles. Donnée favorite de ce prix, Neige Sinno a recueilli au premier tour 9 voix sur 12, par le jury. Après la censure de son livre par la directrice d’un lycée privé, Neige Sinno ira à la rencontre des lecteurs et des élèves à la librairie La Canopée à Ploërmel mercredi 15 novembre 2023.

Neige Sinno a été victime d’inceste, lorsqu’elle était enfant : violée par son beau-père alors qu’elle n’avait que sept ans. Ces actes pédophiles ont perduré jusqu’à son adolescence. Son livre Triste Tigre brise le silence et réussit l’incroyable pari d’être à la fois un récit autobiographique et un dialogue, un questionnement introspectif avec le lecteur, illustré de coupures de journaux. L’auteure s’interroge sur les mécanismes de domination qui s’exercent, les motivations de l’agresseur et expose les dégâts endurés par la victime. Elle fait notamment référence à de nombreux auteur.e.s qui ont écrit sur l’inceste et le viol comme Le Voyage dans l’Est de Christine Angot. L’auteure pose aussi des questions plus sociétales telles que celle sur la prison qui est censée régler le problème, pourtant une fois sa peine purgée, le bourreau est libre de refaire sa vie comme il l’entend…

La grande qualité de ce texte est l’analyse de l’inceste fournie par la victime elle-même. L’auteure explique que dans les violences sexuelles, il n’est pas seulement question de sexe mais plus encore de domination. Ce qui fait toute la différence avec d’autres écrits sur le sujet, c’est l’analyse qu’en tire Neige Sinno : le plus important n’est pas ce qu’on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce que les autres ont fait de nous !

Neige est une enfant de 8 ans qui vit avec sa mère, sa sœur et son beau-père. Elle a aussi une demi-sœur et un petit demi-frère, nés de la relation de sa mère avec son beau-père. C’est à cet âge que son beau-père commence à abuser d’elle sexuellement allant jusqu’à la violer quotidiennement. Neige trouve un refuge en elle pour ne pas basculer dans la folie lors de ces moments si atroces. En grandissant et une fois partie du domicile familial elle réussit à se confier à sa mère, et ensemble elles iront porter plainte mettant ainsi sa plus jeune sœur, qui a le même âge qu’elle lorsque son calvaire a commencé, à l’abri de ce monstre. Il aura fallu à Neige un courage infini pour sortir de cet engrenage et surtout pour éviter que sa sœur ne vive le même enfer. Le beau-père a été jugé et condamné à neuf ans de réclusion au regard des vingt années encourues. Pour justifier les viols, il disait l’aimer ; elle voulait qu’elle l’aime en retour, elle qui refusait de l’appeler papa…

Neige Sinno explique écrire depuis l’enfance, depuis la petite fille qu’elle était, depuis sa colère mais aussi son envie de vivre : Je ne sais pas pour qui j’écris ! J’écris pour celles et ceux qui ont traversé les ténèbres mais qui n’ont pas eu d’autres choix que celui de continuer ; j’écris en pensant à celles et ceux qui sont passés par là, comme moi ; j’écris pour ceux qui ne sont pas résilients, pour ceux qui se sont jetés par la fenêtre pour enfin arrêter de penser à ça ! Neige Sinno écrit pour celles qui ont parlé et pour celles qui n’ont pas réussi à parler ! Elle écrit pour leur dire : je sais que vous êtes seul(e), moi aussi je suis seule. Nous partageons cette solitude. Cela ne va pas nous sauver, mais peut-être nous aider…

À 46 ans, Neige Sinno, originaire des Hautes-Alpes et installée au Mexique depuis plusieurs années, est la plus nommée pour les prix littéraires d’automne. Elle estl’une des révélations de l’année 2023. Avant ce témoignage fort, elle avait principalement écrit des essais littéraires et deux romans de fiction. Triste tigre, son dernier ouvrage qui a remporté le Prix Fémina au musée Carnavalet à Paris le 6 novembre 2023, a déjà été diffusé à près de 80 000 exemplaires.

La librairie indépendante La canopée de Ploërmel dans le Morbihan a été bouleversée par la lecture de l’ouvrage de Neige Sinno et a souhaité convier l’auteure du prix Fémina 2023 pour une rencontre avec ses lecteurs le mercredi 15 novembre.

Une rencontre privilégiée avec les élèves du Lycée privé La Mennais de Ploërmel sera en outre organisée sur rendez-vous. Elle fait suite à l’interdiction de la part de la directrice de l’établissement qui avait interdit à ses élèves la lecture l’ouvrage de Neige Sinno ; une décision prise selon elle, sur la base du principe de précaution. Nathalie Gayet, la directrice de La Canopée, profondément étonnée par cette interdiction et cette mise à l’écart, pense elle, au contraire, que ce livre est un douloureux témoignage, qu’il est puissant et intelligent et surtout qu’il mérite un débat de qualité et un accès libre…

En réponse à la décision unilatérale de la directrice du lycée La Mennais de Ploërmel, l’académie de Rennes a réagi : L’académie de Rennes n’a pas été sollicitée quant à cette décision et est profondément choquée par cette censure !

Nathalie Gayet de la Canopée

Rappel en chiffres

160 000 enfants sont victimes d’agressions sexuelles chaque année. Un enfant meurt tous les cinq jours dans son environnement familial sous l’effet de ces violences sexuelles. En 2020, 6,7 millions de Français, soit une personne sur dix, affirment avoir été victimes d’inceste. Ipos révèle dans son rapport que 78% sont des femmes. Un homme sur huit et une femme sur cinq disent avoir subi des violences psychologiques, physiques, sexuelles ou/et incestueuses au sein de leur structure familiale avant l’âge de 18 ans. Plus de 4% des femmes disent avoir subi des violences sexuelles au sein de leur famille et dans l’entourage proche, contre 1% des hommes. 1,5 % de filles subissent des viols ou tentatives pour 0,3 % de garçons.

Infos pratiques

Librairie La Canopée, 1 rue des Herses à Ploërmel (56)

Rencontre avec Neige Sinno le mercredi 15 novembre à 18 h

et sur réservation, par SMS, au 06 30 69 52 52.