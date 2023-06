Morbihan. 6 juin 2024 : Sept communes concernées par le passage de la flamme olympique 

C’est officiel : on sait, grâce à l’annonce du Comité National Olympique et Sportif Français en date du vendredi 23 juin 2023, que la flamme olympique sera en France le 8 mai 2024 et qu’elle arrivera en Bretagne en provenance du Mont-Saint-Michel le 31 mai 2024. Après son passage en Ille-et-Vilaine, elle débarquera dans le Morbihan le 6 juin 2024 !

Le passage de la flamme Olympique fait partie des incontournables des Jeux Olympiques et suivant la tradition antique, elle sera allumée à Olympie en Grèce le 16 avril 2024. La première ville française à l’accueillir sera Marseille, après quoi elle traversera deux tiers du pays, soit 400 communes en l’espace de deux mois. 10 000 éclaireurs qui se relayeront entre le 9 mai à Marseille et le 26 juillet 2024 à Paris.

Trois départements bretons, sur quatre, accueilleront la flamme olympique : d’abord l’Ille-et-Vilaine, ensuite le Morbihan, puis le Finistère.

Le 6 juin 2024, le Morbihan accueillera la 26e étape de la flamme olympique. Sept communes seront concernées : Pontivy, Rochefort-en-Terre, Lorient, Josselin, l’île aux Moines dans le Golfe du Morbihan, Sainte-Anne-d’Auray et Vannes. Cependant le tracé évoluera en deux convois : le premier visitera Lorient, Pontivy, Josselin et Vannes ; le second convoi traversera trois sites touristiques du département : Rochefort-en-Terre, l’Île-aux-Moines et Sainte-Anne-d’Auray.

Dans chaque commune, la flamme olympique sera portée par des coureurs à pied qui se passeront le relais tous les 200 mètres sur un segment de quelques kilomètres.

Vannes représentera cependant la ville-étape et de nombreuses animations sportives et culturelles seront organisées pour l’occasion au port. A la fin de journée et à l’issue du relais, la cérémonie d’allumage du chaudron sera observée.

Infos pratiques

La flamme olympique en Bretagne en juin 2024

En 2024, la flamme olympique fera étape dans trois villes de Bretagne :

Rennes le 1er juin,

Vannes le 6 juin

et Brest le 7 juin.

Le département des Côtes d’Armor n’a pas souhaité accueillir la flamme olympique pour des raisons économiques, les retombées du passage de la flamme restant incertaines…

Les jeux olympiques sont programmés du 26 juillet au 15 août 2024 et les jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre 2024.