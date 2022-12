Guégon Morbihan. Les illuminations et l’atelier du Père Noël à découvrir chaque soir  jusqu’au 6 janvier

Les illuminations et l’atelier du Père Noël sont à découvrir chaque soir jusqu’au 6 janvier à Guégon. Séances photos, crêpes et vin chaud samedi 17 décembre 2022.

Dans le terrain de sa maison, Julien Le Breton a construit l’atelier du père Noël, car il a conservé son âme d’enfant. Chaque année, il ajoute des nouveautés et, à chaque Noël, le spectacle devient de plus en plus grandiose. En arrivant, il y a tant de belles choses à regarder – tant de lumières, de couleurs, de décorations, de personnages – que l’on est subitement ébloui.

Julien Le Breton

La magie de Noël opère aussitôt que l’on soit un enfant ou un adulte. Il est préférable de prendre son temps, de se poser tranquillement pour apprécier les scènes animées de tout ce petit monde féérique, qui s’agite devant Papa Noël. Dans une douce ambiance musicale, ce dernier veille sur tous ces personnages : il y a le manège, les lutins qui travaillent, le traîneau et le renne du père Noël, les ours polaires, les bonshommes de neige dans tous leurs états, le bassin et ses jets d’eau et, bien sûr, la crèche de Noël.

Il faut bien admettre que Julien a pensé à tout. Il a même obtenu de la part de la municipalité la pose de plots sur le bord de la chaussée de manière à assurer la sécurité du public venu contempler le spectacle.

Une cabane vitrée permet aux nombreux visiteurs de s’abriter en cas de pluie. Elle renferme le livre d’or et la boîte aux lettres pour le courrier des enfants. C’est Moran le compagnon de Julien qui répond à tous les enfants, et ils sont nombreux. Des lettres arrivent de tout le département, des départements voisins et même de Loire-Atlantique. Pour chaque courrier, Moran répond différemment s’il s’agit d’une fille ou d’un garçon, ajoute un coloriage, signe et y appose le tampon du père Noël. À côté de la boîte aux lettres, une urne est destinée aux spectateurs qui veulent bien laisser une petite pièce. Elle servira à l’achat des timbres pour les réponses du père Noël adressées aux enfants.

Julien est un grand passionné qui consacre l’année entière à l’anticipation et à la préparation de ses réalisations. Il a sans cesse de nouveaux projets en tête. Il réfléchit déjà au prochain Noël ! Chaque année, 4 à 5 semaines lui sont nécessaires pour tout installer avant l’ouverture des lumières. C’est lui qui a construit les décors et les scènes : rien n’est laissé au hasard. Julien a même pensé à la chute de neige qui manque souvent dans notre région grâce à une machine à mousse qui donne parfaitement l’illusion. Dans le bassin, il y a 32 poissons qui vivent ici à l’année. Le chalet est un ancien mobil home, parfaitement aménagé par les soins de Julien. A 37 ans, il se rappelle avoir toujours eu le goût des décorations de Noël et de la récupération “Déjà adolescent, chez mes parents à La Croix-Helléan, j’avais commencé à fabriquer des décors sous un chapiteau, 2 années de suite. La troisième année, j’ai retapé une vieille caravane”, se souvient-il. Et c’est aussi avec les restes d’une vieille caravane et d’une vieille voiture, qu’il vient de créer la nouveauté 2022 : le food-truck, baptisé “les gourmandises du Père-Noël”.

Samedi 17 décembre, le food-truck sera installé sur le parking du garage du clos Perret, le plus proche voisin de l’atelier du père Noël. Ce sera la surprise du week-end !

Papa Noël en compagnie du dénommé Rudolph son fidèle renne ne manqueront pas de rejoindre le food-truck où seront servis crêpes et vin chaud. Ils prendront ensemble la pose-photo avec les visiteurs. Le rendez-vous est fixé à 18h.

Malgré les contraintes énergétiques, Julien Le Breton a souhaité conserver la magie de Noël et continuer à faire rêver les enfants. Il a cependant réduit l’amplitude horaire des éclairages par rapport aux années précédentes.

Infos pratiques :

L’Atelier du Père Noël est illuminé chaque soir jusqu’au vendredi 6 janvier : de 17h45 à 21h30 du dimanche au jeudi et de 17h45 à 22h30 les vendredis et samedis.

Samedi 17 décembre à 18 h : Dégustation de crêpes, de vin chaud et autres boissons chaudes et séances photos avec le Père Noël.

Adresse : Rue de Bisoizon à Guégon (commune proche de Josselin)