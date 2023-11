Le documentaire Fils de Lorient de Michaël Picaud retrace les 30 ans de carrière du Groupe Soldat Louis. Sorti en DVD le 10 novembre 2023, le film relate la rencontre et le parcours atypique des Lorientais Renaud Detressan et de Serge Danet, alias Soldat Louis. Ces deux artistes d’horizons musicaux très différents ont donné naissance à une musique pop-rock teintée de réminiscences celtiques issues de leurs origines.

Dans le documentaire Fils de Lorient, les spectateurs font un saut dans le passé jusqu’aux prémices du groupe Soldat Louis, avec la rencontre de Renaud Detressan et Serge Danet, tous deux Lorientais, puis avec la création du groupe.

Le film a été réalisé par Michaël Picaud et produit par Spleen District production en 2022. Il s’invite au cœur du clan Soldat Louis. Le groupe breton retrace son parcours, des origines lorientaises aux tournées. Il dévoile les répétitions d’avant tournées, une sélection de rushs de concerts du tour 2019, des photographies des concerts. Le tout est ponctué de confidences, d’entretiens et d’interviews de la bande d’artistes et de copains.

Michaël Picaud en compagnie de Serge Danet et Renaud Detressan du groupe Soldat Louis

Deux parcours différents avant la rencontre

Quand ils étaient jeunes, Renaud Detressan alias Gary Wicknam, et Serge Danet alias Soldat louis s’habillaient et se coiffaient pareil, pourtant ils s’ignoraient et ne se parlaient pas. L’un faisait du rock, l’autre était à l’école des Beaux-Arts. Renaud Detressan connaît le succès dans les années 80 avec notamment le titre On est comme on est. Encouragé, Serge Danet s’essaye à la chanson avec Renaud Detressan sur l’un de ses morceaux. Ensemble, ils décident de produire le titre. Les deux artistes utilisent alors leurs influences respectives pour créer leur propre style qui mélange aussi bien le rock que la cornemuse : ils se sont trouvés grâce à la musique, et c’est à Lomener, un port situé sur la commune de Ploemeur dans le Morbihan, que leur amitié commence en 1987.

Le groupe lorientais conserve le nom de Soldat Louis, le pseudonyme de Serge Danet. Le groupe Soldat Louis débarque sur la scène et les musiciens se laissent porter par leur univers marin. Le premier disque de Soldat Louis voit le jour l’année suivante et des concerts sont organisés au Zénith en 1989. Le titre Du rhum, des femmes, de leur premier album Première Bordée, rencontre un immense succès en peu de temps et propulse le groupe Soldat louis dans la notoriété. Ce premier titre se vend à plus de 750 000 exemplaires. Il est certifié double disque d’or en France et au Canada. Du rhum, des femmes est devenu un classique de la musique bretonne.

Depuis 36 ans, Soldat Louis écume le monde de la musique. Le groupe est entré dans presque tous les foyers. Il touche le cœur des Lorientais et plus largement celui des Bretons. Il se produit en France, en Bretagne où il remplit les plus grandes salles, à Paris avec Bercy et l’Olympia, etc. Il parcourt également l’Europe : la Suisse, le Danemark, la Belgique et l’Italie avec aussi des escales outre Atlantique et au Québec.

L’équipage est actuellement composé de : Serge Danet (Soldat Louis) au chant et à la guitare ; Renaud Detressan (Gary Wicknam) au chant et à la guitare ; Michel Banuls au chant et à la guitare ; Denis Brieuc au Clavier ; Christophe Sonnic à la Batterie ; Hervé Le Guillou à la Basse et Anthony Masselin à la Cornemuse et uilleann Pipe.

Le dvd Fils de Lorient est disponible sur les plateformes Coop Breizh, Fnac, Leclerc, Cultura, et Amazon.