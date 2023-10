Ca craque de François-Xavier Ménage ou la parole aux Français

Le livre Ça craque du Morbihannais François-Xavier Ménage, grand reporter à TF1, est paru aux éditions Robert Laffont en septembre 2023. Ce livre d’enquête regroupe cinq années de reportages et de rencontres avec le peuple resté silencieux, à qui le journaliste donne la parole afin de lui permettre de s’exprimer sur la France éclatée.

Originaire de Ploërmel, François-Xavier Ménage, pourtant habitué aux zones de guerre souvent lointaines, s’intéresse cette fois à la France et aux conditions de vie des Français dans les régions. L’idée d’écrire son livre lui est venue en entendant trop souvent la même phrase sur le terrain :« ça va finir par craquer », aussi bien de la bouche d’une directrice d’école, d’un avocat que d’un ouvrier à la chaîne. Le journaliste a rencontré des centaines de gens et il en dresse le portrait dans son livre Ça craque.

François-Xavier Ménage

Avec ses interviews, il a permis aux personnes et aux travailleurs de pousser leur coup de gueule. Il a donné la parole à toutes les personnes qui sont dans l’action, qui essayent de s’en sortir et qui ne sont pas loin de craquer. Ces personnes rencontrées travaillent dans le secteur du logement, de la santé, du vivre-ensemble, etc. Ils ont tous des problèmes concrets pour lesquels il faut trouver des solutions. Les 432 pages du livre sont à la fois optimistes et pessimistes. Ce n’est pas encore l’enfer, mais c’est néanmoins le purgatoire pour celles et ceux qui ont des difficultés économiques, sociales et scolaires.

Résumé : Courage la France ! Ça craque ! Partout, dans les cabinets d’avocats, au volant d’une ambulance, au sein de la plus grande barre HLM de France, sur les marchés des grandes comme des petites villes et des bourgs, dans les coulisses du pouvoir même, cette phrase revient : ça craque ! Le moteur étatique est éreinté ; l’administration est vilipendée. Même les élus locaux ne sont plus épargnés. Le repliement est fréquent ; la violence est pensée partout ; la crise est générale ; le moral est en berne et une peur latente hante certains…

Achetez ici Ca craque – Voyage au coeur de la France, François-Xavier Ménage, Robert Laffond, 432 pages, 14 septembre 2023, 21€

François-Xavier Ménage est né le 27 juin 1980 à Ploërmel (56). Il fait des études d’économie à la Faculté de Rennes (35), puis intègre à la Sorbonne de Paris le Celsa, l’école des hautes études en sciences de l’information et de la communication. Passionné par le journalisme, sa carrière professionnelle débute en 2004 en qualité de grand reporter pour le groupe NextRadioTV. En parallèle, il rejoint la radio RMC. Son travail le conduit sur le terrain où il couvre de grands événements tels que la crise des banlieues et les guérillas de novembre 2005, la guerre du Liban en 2006 et l’élection présidentielle de 2007. En 2008, il intègre la rédaction de BFM TV. Là encore, le terrain l’amène à couvrir les révolutions du printemps arabe en Égypte et en Libye, les crises économiques espagnoles et grecques, les séismes à Fukushima et Haïti, et même l’affaire Dominique Strauss-Kahn. Il couvre le conflit en Côte d’Ivoire aux côtés de CNN. A partir de 2012, il réalise des reportages d’actualité pour l’émission Grand Reportage 7 Jour BFM et en juillet 2014 François-Xavier Ménage prend les commandes de l’émission Capital, l’emblématique magazine d’informations de M6. Il quitte l’émission et la chaîne BFM au profit de LCI en mai 2016. La même année, il publie Fukushima, le poison coule toujours, après cinq années d’enquête sur la zone radioactive.

En septembre 2016, il intègre TF1 et présente d’abord LCI Matin avant de devenir rapidement grand reporter. En mars 2022, il est l’envoyé spécial pour les chaînes TF1 – LCI pour couvrir la guerre en Ukraine.

Toujours en 2022, il publie aux éditions Robert Laffont son premier roman Les Têtes baissées, une fiction sociale qui retrace le quotidien des employés dans les abattoirs. Le roman est social et haletant ! C’est le récit d’un drame populaire, au plus près du quotidien de travailleurs que rien ne semble vouloir épargner. Le livre a été récompensé du Prix littéraire de l’ENS Paris-Saclay 2023.

Depuis plusieurs années, François-Xavier Ménage, 43 ans, enseigne également le journalisme au Celsa et à Sciences Po de Paris.