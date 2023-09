Morbihan. Bienvenue Dans Mon Bourg Fleuri, le rdv de six communes avec leurs habitants

Le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust (SMGBO) dans le Morbihan annonce la seconde édition de Bienvenue Dans Mon Bourg Fleuri organisée à l’échelle de son territoire, les 22, 23 et 24 septembre 2023. L’objectif de cette rencontre est de rassembler et de fédérer les communes du territoire engagées dans la démarche du label Villes et Villages Fleuris et dans l’organisation d’un événement commun afin de sensibiliser le grand public aux enjeux du développement durable.

Sous le label de Villes et Villages Fleuris, six communes morbihannaises proposeront différentes animations : Josselin, Elven, Caro, Carentoir, Trédion et Ploërmel. Elles bénéficieront du soutien des personnels des espaces verts, des associations, des entreprises et des bénévoles. Elles ont toute la même démarche : faire découvrir à la population le réseau des communes inscrites dans la démarche du label Villes et Villages Fleuris ; mettre en avant la qualité du cadre de vie de leur commune en matière d’embellissement et de fleurissement ; valoriser leur implication et leurs actions concrètes, en lien avec le label ; sensibiliser les visiteurs aux pratiques du jardinage au naturel sans l’usage de pesticides et produits chimiques ; informer le public sur les enjeux de la gestion et de la protection de l’eau, des milieux aquatiques, de la biodiversité…

Le programme classé par dates , commune après commune :

Trédion :

Le rendez-vous est fixé vendredi 22 septembre, à partir de 14h, aux Ateliers municipaux, impasse du lavoir, pour une animation et un atelier bouturage.

Ce seront les agents du service technique qui proposeront au public une initiation au bouturage de différentes variétés de plantes et d’arbustes : les rosiers, les millepertuis, les abélias et autres, etc. Ce sera également l’occasion de présenter les actions menées dans la démarche de fleurissement et d’embellissement de la commune, autour des plantations, de la biodiversité, du jardinage au naturel…

Caro :

Le rendez-vous est fixé samedi 23 septembre à partir de 9h et jusqu’à 12h30, à la serre des services techniques, pour un Troc aux plantes et des conseils jardin.

Au programme de cette matinée : échange de plantes et graines. Puis les échanges et les conseils tourneront autour de la biodiversité ; de la culture de proximité et de la transmission de variétés de végétaux résistants qui sont des composantes essentielles des problématiques écologiques. « Mais si on y regarde de plus près, cette activité de partage va bien plus loin ! Aujourd’hui plus que jamais, c’est la communauté jardinière qui fait sens. Le but est d’expliquer ce que l’on fait, comment on le fait et qui peut nous rejoindre », expliquent les intervenants. Une présentation et une proposition de dynamisation via le jardin partagé sera aussi proposée. En lien avec les services techniques, la structure ouvrira ses portes pour présenter les travaux réalisés et permettra à tous de se retrouver autour du thème du jardin afin de provoquer un échange de pratiques et de démontrer la démarche initiée par la municipalité et l’ensemble de l’équipe.

Elven :

Le rendez-vous est fixé samedi 23 septembre à 9h30, aux jardins familiaux : inscriptions auprès de l’Association des Jardins Familiaux au : 06 89 35 87 97 ou à l’accueil de la mairie au : 02 97 53 31 13

Une balade botanique sera organisée, pour apprendre à connaître et reconnaître les vertus des plantes sauvages de nos jardins. Elle sera orchestrée par Adeline Bahon, la propriétaire de l’entreprise Les Trésors Verts. En qualité d’animatrice nature, cueilleuse et naturopathe, elle viendra présenter aux visiteurs les vertus des plantes sauvages de nos jardins. On les appelle plus couramment les mauvaises herbes, pourtant, elles servent toutes à quelque chose et regorgent de bienfaits. Quelques exemples seront observés, notamment les préparations culinaires à base de plantes sauvages : le houmous d’achillée millefeuille, le pesto et la soupe d’ortie, le pâté végétal au plantain (le plantain qui peut aussi soigner les panaris), la limonade de sureau, les pissenlits en salade, etc. Cette balade botanique sensorielle se fera près des jardins familiaux d’Elven avec une récolte de plantes. Elle se clôturera par une dégustation en bonne convivialité.

Carentoir :

Le rendez-vous est donné samedi 23 septembre, de 10h à 12h00 et de 14h à 17h00, place de l’étoile, pour une animation et un atelier fleurissement en pied de murs.

La commune de Carentoir s’engage dans le fleurissement en pieds de murs et souhaite encourager les habitants à y participer. Elle les invite à venir comprendre et apprendre comment choisir les variétés de fleurs et les graines à planter, à semer pour faire pousser les fleurs au pied des murs.

Ploërmel :

Le rendez-vous est fixé dimanche 24 septembre à partir de 8h30 au lycée La Touche : renseignements et inscriptions sur helloasso ou au 06 79 25 18 78

Une randonnée gourmande sera organisée avec un départ au lycée entre 8h30 et 10h. Le public est invité à découvrir le patrimoine local en se promenant le long du circuit des hortensias, avec aussi la possibilité de participer à la rando brunch. Le parcours sera de sept et douze km avec des arrêts gourmands à base de produits essentiellement locaux. En parallèle, un marché de producteurs sera présent ; l’association Traces d’histoires pour l’avenir de Ploërmel animera également le parcours avec une scène dans le centre historique de Ploërmel ; L’association des Amis du Vieux Bourg de Taupont proposera une intervention au niveau de la chapelle Saint-Golven. Le parcours emprunte la voie verte, le vieux Ploërmel, des chemins en campagne et le circuit des hortensias au bord du Lac au Duc permettant de mêler végétal et patrimoine.

Josselin :

Le rendez-vous est fixé dimanche 24 septembre à 10h devant la mairie : sur inscription préalable au 02 97 22 24 17

Une déambulation dans la ville, labellisée 4 Fleur, sera animée par le responsable des Espaces verts pour faire découvrir et expliquer aux participants la démarche de fleurissement et l’entretien des espaces végétalisés. Il parlera de plantation, avec le choix des essences, des couleurs, du besoin en eau, de la biodiversité, etc. Il n’oubliera pas d’expliquer l’entretien avec la gestion différenciée, celle des déchets verts, les techniques de taille, etc. A Josselin, cinq agents sur les neuf que comptent les services techniques de la ville, consacrent leur temps aux espaces verts auxquels peuvent s’ajouter des renforts saisonniers. Chaque agent est référent d’un secteur d’activité ciblé ce qui le rend encore plus attractif et efficace !